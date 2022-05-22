Некоторые белорусские военные воюют в Украине в составе российских ЧВК, - разведка

В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ЧВК и участвовали в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (там базируется 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК.

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"Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", - указывают разведчики.