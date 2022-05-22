Некоторые белорусские военные воюют в Украине в составе российских ЧВК, - разведка
В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ЧВК и участвовали в войне против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.
"В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (там базируется 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК.
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"Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", - указывают разведчики.
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сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
от я їх питав,--чому ви просрали в 2020 році?
відповідь--ми нє такіє,как ви,у нас свой путь дємакратіческій,нє вмєшівайтєсь,ви нєпанімаєтє.
Пошёл, вонючий козёл в колорады,
Склеили этому глисту ласты, ВСУ,
И мы, украинцы, этому очень рады.
Не хватило ума Серожки, сажать и кушать картошку.
В чужой дом, говнюк, пошёл убивать и грабить,
Утилизируют этих серожок пока понемножку.
Хвала тем кто его замочил или из Джавелина смог завялить.
Было бы классно, что бы белорусы из батальона имени Калиновского.
ну то отримали що хотіли
Смерть вбивцям українців та їхнім посіпакам !