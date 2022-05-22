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Новости Война
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Некоторые белорусские военные воюют в Украине в составе российских ЧВК, - разведка

білорусь

В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ЧВК и участвовали в войне против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (там базируется 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК.

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"Основной мотив для этого - деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", - указывают разведчики.

Беларусь (7888) разведка (4170)


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Топ комментарии
+26
Бурятів на фарш,бульбашів на драники!!!)))
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22.05.2022 17:58
+19
Того кто воюет за деньги расстреливают на месте
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22.05.2022 17:58
+17
очень обидно (хоть и предсказуемо) лука так прогнулся раскарячился перед ******, что для рашкиных сук (и своих ихтамнетов) предоставил аэродромы, тех.службы, рем.базы, больнички, морги и кладбища...
сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
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22.05.2022 18:09
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Москаль,це не нація,це діагноз!!!)))
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22.05.2022 17:57 Ответить
А в Белоруси полно отставных кацапов-ватников.
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22.05.2022 18:22 Ответить
В Україні не меньше,проте спільнота інша!! Беларусь,це яскравий приклад дії асиміляції,як з допомогою мови нищиться нація !!!))
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22.05.2022 18:57 Ответить
вони туди на пенсію їхали, і в Україну, особливо Крим
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22.05.2022 19:36 Ответить
Ні, вони їхали на пенсію в Чернігів. Причому ще з царських часів...
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22.05.2022 20:03 Ответить
У нас стояа учбовий авіаполк Чернігївського льотного,то цих пенсів понаїхало ,як грязі !!!)))
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22.05.2022 20:54 Ответить
Их везде хватает по Украине😁
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22.05.2022 21:17 Ответить
Це пухлина
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22.05.2022 18:39 Ответить
которую удаляют хирургическим путем....наши бойцы .
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22.05.2022 19:52 Ответить
Того кто воюет за деньги расстреливают на месте
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22.05.2022 17:58 Ответить
Бурятів на фарш,бульбашів на драники!!!)))
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22.05.2022 17:58 Ответить
Саме так! Нащадків аварського каганату і орди...
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22.05.2022 20:04 Ответить
"Корнеплоды" в плен не брать...
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22.05.2022 18:05 Ответить
на чипсы? )))
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22.05.2022 18:10 Ответить
Картопляна солома краще. Я наприклад "Кебаб" ********...
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22.05.2022 18:17 Ответить
А нафіг вони треба? Міняють їх не будуть
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22.05.2022 18:38 Ответить
очень обидно (хоть и предсказуемо) лука так прогнулся раскарячился перед ******, что для рашкиных сук (и своих ихтамнетов) предоставил аэродромы, тех.службы, рем.базы, больнички, морги и кладбища...
сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
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22.05.2022 18:09 Ответить
нєт ..нєт..єто нє ми...ми харошіє...єто всьо он..да ..да..єто всьо лука..
от я їх питав,--чому ви просрали в 2020 році?
відповідь--ми нє такіє,как ви,у нас свой путь дємакратіческій,нє вмєшівайтєсь,ви нєпанімаєтє.
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22.05.2022 18:34 Ответить
Без гражданской войны Беларусь не очистить от кацапов и ябатек.
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22.05.2022 18:37 Ответить
Для допуска к написанию комментов нужно знать больше чем 7 у 8, что то Цензор всьо ложает пока главред не в офисе
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22.05.2022 18:52 Ответить
Фото и адреса в студию Будем заказывать и отлавливать Надо креативно подходить к вопросу Benjamin Franklin в больших количествах , творит чудеса правосудия .
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22.05.2022 18:32 Ответить
Бульбашки проститутки обслужЫвают свинособак..и бульбаши тоже..
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22.05.2022 18:34 Ответить
Сдох бульбаш Серожка, а мог бы кушать картошку.
Пошёл, вонючий козёл в колорады,
Склеили этому глисту ласты, ВСУ,
И мы, украинцы, этому очень рады.
Не хватило ума Серожки, сажать и кушать картошку.
В чужой дом, говнюк, пошёл убивать и грабить,
Утилизируют этих серожок пока понемножку.
Хвала тем кто его замочил или из Джавелина смог завялить.
Было бы классно, что бы белорусы из батальона имени Калиновского.
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22.05.2022 18:36 Ответить
Войну с Украиной поддерживают только 6 процентов белорусов. Не путайте шакалов наемников и весь народ.
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22.05.2022 18:38 Ответить
Так можна і про фашиську Італію казати. Але їх країна все одно агресор, і вони всі відповідальні
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22.05.2022 20:06 Ответить
паспорт беларуси не делает жыдоугрофиннобурята литвином..
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22.05.2022 18:43 Ответить
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22.05.2022 19:25 Ответить
і там знайшлися бажаючі помародерити і заробити гроші на вбивствах,
ну то отримали що хотіли
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22.05.2022 19:42 Ответить
******** - это иуды, такие же как их **********. По делам судите, а не по тому, что они там ******. Эти иуды оказались ещё хуже кацапов, те хоть откровенные открытые враги. И поторговать не против, когда выгодно, и поубивать. ******** должна быть уничтожена, как и раzzша, имхо
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22.05.2022 19:54 Ответить
не некоторые, а практически все. в обязательном порядке .
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22.05.2022 19:56 Ответить
в мешках все одинаковые...
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22.05.2022 23:00 Ответить
В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.

Смерть вбивцям українців та їхнім посіпакам !
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22.05.2022 23:10 Ответить
 
 