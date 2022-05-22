В Приднестровье российские военные получили задачу восстановить аэродром и технику в Тирасполе. ВИДЕО

В так называемом Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но кажется, что за многие годы пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска – это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части были в наличии", - говорится в сообщении.

Марченко отметил, что очередные потуги россиян обострить обстановку в регионе были разрушены из-за обычной коррупции и халатности местных начальников. "Желаем им и дальше разваливать собственную армию изнутри. А мы тем временем будем вместе работать на победу"

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