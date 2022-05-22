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В Приднестровье российские военные получили задачу восстановить аэродром и технику в Тирасполе. ВИДЕО

приднестровье

В так называемом Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но кажется, что за многие годы пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска – это пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части были в наличии", - говорится в сообщении.

Марченко отметил, что очередные потуги россиян обострить обстановку в регионе были разрушены из-за обычной коррупции и халатности местных начальников. "Желаем им и дальше разваливать собственную армию изнутри. А мы тем временем будем вместе работать на победу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в Приднестровье, - Сухопутные войска ВСУ

Приднестровье (657) техника (1733) аэродром (292)


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Топ комментарии
+26
нужно будет поставить памятник "российским Воровству и Коррупции" - очень они помогли выходит
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22.05.2022 18:53
+20
Как ПВО на Змеином сможет их защитить от с-300 и Буков которые стоят возле Одессы
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22.05.2022 19:02
+14
Да и еще аэропорт тирасполя в зоне нашей арты, туда десяток залпов с градов и не останется ничего.
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22.05.2022 19:04
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нужно будет поставить памятник "российским Воровству и Коррупции" - очень они помогли выходит
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22.05.2022 18:53 Ответить
То що з о. Зміїним? Він наразі під контролем рашистів? Якщо так, вони реально можуть відправити десант в Тираспіль, прикриваючись своїм ППО на Зміїному.
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22.05.2022 18:56 Ответить
Как ПВО на Змеином сможет их защитить от с-300 и Буков которые стоят возле Одессы
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22.05.2022 19:02 Ответить
Я про це думав. Тому, цілком можливе використання ПП Молдови на самому її півдні. Думаєш, Молдова буде їх збивати? Сумніваюсь.
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22.05.2022 19:07 Ответить
жаль что нельзя снимать части с фронта , при запросе от Молдавии , пару тысячь наших военных, решили бы это вопрос очень быстро.
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22.05.2022 19:50 Ответить
Емм, у нас через загрозу з Придністров'я і так 2 бригади на кордоні з ними тримають... Краще за ніч відпрацювати по аеродрому, складах озброєння і військових частинах градами і байрактарами і все.
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23.05.2022 12:59 Ответить
Молдова запустит на изи.
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22.05.2022 19:56 Ответить
Да и еще аэропорт тирасполя в зоне нашей арты, туда десяток залпов с градов и не останется ничего.
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22.05.2022 19:04 Ответить
А в тій глісті хіба є щось по за зоню досяжності????))
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22.05.2022 19:07 Ответить
4 км від кордону....
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22.05.2022 20:36 Ответить
КРАЗИ з бєтонними блоками вже будуть на взльотці одразу після вильоту десанту
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22.05.2022 20:39 Ответить
ПВО на Змеином не может защитить даже Змеиный. Не смешите
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23.05.2022 01:24 Ответить
Загострення параноїдної шизофренії триває!!!)))
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22.05.2022 19:04 Ответить
у кацапни от такой атаки точно пупки развяжутся, кальсоны на жопах треснут. У них и без того надрывы постоянно везде и всюду, вы хотите от них невозможного.
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22.05.2022 19:13 Ответить
А есть чем?
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22.05.2022 19:57 Ответить
Смешно.... Они 50-метровую реку не могут перейти с хрен знает какой попытки, а здесь рассказывают про высадку десанта морского там, где их уже ждут.... И да, я уверен гарпуны уже давно в Одессе, так что вэлкам!
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22.05.2022 20:37 Ответить
Российская коррупция - самый большой союзник Украины в ее Войне за Независимость!
Джавелины, нлавы, стингеры, и прочие лендлизы - нервно курят в сторонке.
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22.05.2022 19:11 Ответить
так, ЗСУ аеродром згодиться
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22.05.2022 19:16 Ответить
Фотка не з Придністров'я. У Придністров'ї таких гір немає.
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22.05.2022 19:23 Ответить
Остается пожелать кацапии побольше глобального *************, воровства и коррупции на всех уровнях!
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22.05.2022 19:27 Ответить
х!йло отримує гроші від єс і тому може ще довго займатися війною і вбивствами
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22.05.2022 19:40 Ответить
ССО , ребята прапорщиков не трогать , будем штрафовать , поить чаем и отпускать обратно ,
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22.05.2022 19:41 Ответить
Бла бла бла.Ми повинні розуміти одне будь яка активність там і підготовка чогось такого повина бути не новинами в прессі а ударом по аєропорту і військах і не чікати коли щось в них реально вийде а ми будемо це тільки заявляти.Коли до нас вже дійде що воювати і захищати країну треба на чужій землі !Щоб своя була ціла і неушкоджена.А не потім відбудовувати с все з руїн плюс багатьох померлих і вбитих.
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22.05.2022 19:46 Ответить
Ті папандопали влаштували собі army paradise в місці з гарним кліматом, дешевим бухлом,такими ж дешевими жінками. Мрія будь-якого прапоршніка! Рашка баблом сипле, контрабанда та торгівля армійським добром. Але нам той гадюшник неодмінно потрібно ліквідувати - якщо не політичними зусиллями, тоді сильнодіючими ліками від доктора ЗСУ.
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22.05.2022 19:51 Ответить
Одне запитання, а яким чином ця мокшаньська гидота потрапляє в придністровья?????
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22.05.2022 19:53 Ответить
Через аеропорт Кишинева. Як цивільні
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22.05.2022 21:02 Ответить
Им там не аэродром, а телепорт нужно налаживать. Или рыть подземных ход на рашку.
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22.05.2022 20:02 Ответить
Сподіваюсь що Гладковський і звідти теж постачав оптику для танків, яку орки познімали зі своєї техніки...
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22.05.2022 20:09 Ответить
Какими путями лаптеногие попадабт в Тирасполь?
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22.05.2022 20:16 Ответить
до большой войны, некоторые особо сметливые умудрялись проезжать даже со стороны Украины, под видом "туристов". Но самый надежный канал - через Кишинев. Там тормозили и разворачивали не всех.
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22.05.2022 23:12 Ответить
То наши будуть тількі спостеригати та соплі жувати? Біля нас база ординців, то може пора знищити ціх підорасів. Тим більш, що там не повинно бути ніяких кацапських вояк після резолюції ООН.
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22.05.2022 20:17 Ответить
хай падлы готовят, легче приземляться будет, когда Молдова Украину позовет
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22.05.2022 23:02 Ответить
Чот подсказывает мне что Молдова позовет не скоро. Даже при начале ******* будут играть в свою бело-пушистую-нетрогайменя ни-ни! "нейтральность". А все потому что в Молдове куча своих ватников, у которых крутые темные связи в Москве. Сцанду сидит там как на горячей сковородке, не знает куда повернуть чтоб не раздавили местные толстопузые гондоны. Ходят еще слухи что Молдове пригрозили крутыми проблемами с ее диаспорой в рф.
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22.05.2022 23:18 Ответить
І шо ми будемо мовчки дивитись як вони ремонтують віськову базу у нас в тилу? Русня в Молдові має бути знищена!
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23.05.2022 09:48 Ответить
А може в.бати по цьому аеропорту для профілактики?
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23.05.2022 09:56 Ответить
В Санду теж є подруги в Москві, як хвацько газ Молдова отримала від Рузге - за два дні догшовір був підписаний. А рузге хоче вивозити ********** з Молдови. Скоріш за все під егідою скорочення військ і через гирло Дунаю. Якщо там їх не пропили Гладковському раніше. Ходила інфа що Павло Бут на початку карєри перепродував бажаючим зброю з Молдавії . Це було в середині 90. Так що там все що можна підняти, повантажити, пішло тим, кому потрібно.
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23.05.2022 10:35 Ответить
Задача рукожопым что-то восстановить для рукожопых? Круговорот говна в природе?
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23.05.2022 12:58 Ответить
 
 