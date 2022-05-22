Рада запретила пропаганду неонацистской символики РФ и обеспечила выход Украины из трех соглашений СНГ

Парламент Украины 22 мая принял 17 законодательных актов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, приняты следующие акты:

- законы №7389, 7390 – продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа;

- закон № 7307 – расширили перечень случаев безвозмездной передачи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса;

- законы №0074, 0084, 0145, 0146 – обеспечили выход Украины из трех Соглашений СНГ и денонсировали международное соглашение с государством-агрессором;

- закон №0150 – повысили энергетическую безопасность Украины;

- закон №7214 с предложениями президента – запретили пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима;

- закон №7200 – упростили эвакуацию детей в безопасные места до момента воссоединения с семьями;

- закон №7395 – обеспечили надлежащие условия для ведения хозяйственной деятельности в сфере наружной рекламы;

- закон № 7313 – разрешили отказывать в регистрации лекарств, производимых в России или Беларуси;

- закон №6070-1 – возобновили ведомственную регистрацию сельхозтехники;

- закон № 7361 – обеспечили непрерывное функционирование системы внешнего обеспечения качества высшего образования;

- Закон №5876 – стимулируем развитие сферы украиноязычных аудиокниг.

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Принято за основу:

- законопроект № 7337 – устраним дискриминации получателей пенсии;

- Законопроект №7293 – улучшим функционирование системы профессионального образования в условиях военного положения.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк уточнила в телеграме, что согласно поддержанному законопроекту №0146 доходы, полученные в России, будут облагаться налогом и в Украине

"Данное решение обусловлено фактом военной агрессии РФ, создания ею оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей, а также нарушением РФ принципов международного публичного права и действующих международных обязательств", – указывает Общественное.

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По данным нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, за выход из Соглашения из СНГ в борьбе с незаконной миграцией (№0074) проголосовали 287 депутатов, за выход из Соглашения из СНГ о Совместном аграрном рынке (№0084) - 287, за выход из Соглашения о увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (№0145) - 274, за денонсацию Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения (№0146) - 292, за запрет неонацистской символики РФ (№7214) - 313.