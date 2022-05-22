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Новости Война
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Рада запретила пропаганду неонацистской символики РФ и обеспечила выход Украины из трех соглашений СНГ

вр,рада,голосування,пульт

Парламент Украины 22 мая принял 17 законодательных актов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, приняты следующие акты:

- законы №7389, 7390 – продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа;

- закон № 7307 – расширили перечень случаев безвозмездной передачи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса;

- законы №0074, 0084, 0145, 0146 – обеспечили выход Украины из трех Соглашений СНГ и денонсировали международное соглашение с государством-агрессором;

- закон №0150 – повысили энергетическую безопасность Украины;

- закон №7214 с предложениями президента – запретили пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима;

- закон №7200 – упростили эвакуацию детей в безопасные места до момента воссоединения с семьями;

- закон №7395 – обеспечили надлежащие условия для ведения хозяйственной деятельности в сфере наружной рекламы;

- закон № 7313 – разрешили отказывать в регистрации лекарств, производимых в России или Беларуси;

- закон №6070-1 – возобновили ведомственную регистрацию сельхозтехники;

- закон № 7361 – обеспечили непрерывное функционирование системы внешнего обеспечения качества высшего образования;

- Закон №5876 – стимулируем развитие сферы украиноязычных аудиокниг.

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Принято за основу:

- законопроект № 7337 – устраним дискриминации получателей пенсии;

- Законопроект №7293 – улучшим функционирование системы профессионального образования в условиях военного положения.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк уточнила в телеграме, что согласно поддержанному законопроекту №0146 доходы, полученные в России, будут облагаться налогом и в Украине

"Данное решение обусловлено фактом военной агрессии РФ, создания ею оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей, а также нарушением РФ принципов международного публичного права и действующих международных обязательств", – указывает Общественное.

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По данным нардепа "Голоса" Ярослава Железняка, за выход из Соглашения из СНГ в борьбе с незаконной миграцией (№0074) проголосовали 287 депутатов, за выход из Соглашения из СНГ о Совместном аграрном рынке (№0084) - 287, за выход из Соглашения о увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (№0145) - 274, за денонсацию Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения (№0146) - 292, за запрет неонацистской символики РФ (№7214) - 313.

Автор: 

ВР (29229) закон (3176)


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Топ комментарии
+8
Ще в яких там угодах в СНД були???
Не соромно?
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22.05.2022 18:51
+7
нове обличчя...

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22.05.2022 19:01
+5
Всі депутати опзжисти повінні бути перевірені по перше СБУ по друге виключені с парламенту і по трете до кінця їх часу не мати права посідати не те що депутатські крісла а взагалі будь яку державну посаду.Більше того їх діти також !
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22.05.2022 19:41
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Правила форума Совет форумчан
Ще в яких там угодах в СНД були???
Не соромно?
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22.05.2022 18:51 Ответить
Війна? Війни нема...
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22.05.2022 18:54 Ответить
В Прибалтике, в частности, в Эстонии уже давно запретили, вместе с георгиевской лентой символы неонацистской символики РФ, на первый раз прощают, проводят с тупыми профилактическую беседу, при повторном задержании - уже штраф, а особо упоротых лишают гражданства или вида на жительство и отправляют к "своим", оркам, на родину, уже было несколько таких случаев..
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22.05.2022 21:23 Ответить
Согласен !!!
Только одно если лекарство стоящее /нужно регистрировать /
Все равно будут ввозить контрабандой
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22.05.2022 18:56 Ответить
Кто это?
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22.05.2022 19:01 Ответить
У Верховній Раді з'явилася нова депутатська група під назвою "Відновлення України". Її членами стали 17 народних обранців, зокрема й співучасники ОПЗЖ.
чергова злучка зброду "слуг" та ОПЗЖ. Хто в курсі, хто з олігархів курирує цю "нову особу"?


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22.05.2022 18:57 Ответить
мабуть Новинський
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22.05.2022 19:30 Ответить
Всі депутати опзжисти повінні бути перевірені по перше СБУ по друге виключені с парламенту і по трете до кінця їх часу не мати права посідати не те що депутатські крісла а взагалі будь яку державну посаду.Більше того їх діти також !
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22.05.2022 19:41 Ответить
нове обличчя...

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22.05.2022 19:01 Ответить
Зачетний ліберторіанець, на Сівоху, чимось схожий...
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22.05.2022 19:17 Ответить
Божечко милий у яких ще угодах ми у тому снд?! Ми не переможні...
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22.05.2022 19:12 Ответить
закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
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22.05.2022 19:14 Ответить
Федина казала, що в ВР лежить законопроект про дозвіл командирам страчувати підлеглих за непослух.
Це в рамках якої ідеології ?
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22.05.2022 19:26 Ответить
треба всю рф з її прапором і т.д. визнати нацистською і також заборонити
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22.05.2022 19:38 Ответить
****.........
дайте мені прописатися у власному будинку,
кідараси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
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22.05.2022 19:54 Ответить
Харківську угоду вже розірвали?

Україна досі законодавчо дозволяє розміщення військової бази раїсі на своїй території (це, до речі, у прямому протиріччі з Конституцією).

П - професійність.
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22.05.2022 20:17 Ответить
А товста "жопа" не може поставити на голосування Закон про московський пархат? Блін, та коли в ділом там займетесь?!!!
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22.05.2022 23:34 Ответить
 
 