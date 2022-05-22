Зеленский о возможности мужчинам выезжать из страны: Не знаю, к кому адресована петиция, когда каждый день на востоке Украины могут погибать до 100 военных

Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает "от 50 до 100 человек в день".

Об этом он рассказал на брифинге с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналист спросила у президента о судьбе петиции о возможности мужчинам выезжать из страны. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

Зеленский ответил: "Я не знаю, к кому должна быть обращена эта петиция. Может быть, ко мне. А может быть, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились.

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Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире.

И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция.

Это если по-человечески. А по закону, у нас есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию".

Отметим, что речь идет о петиции "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев", которая набрала более 25 тысяч голосов менее чем за 5 дней. Заметим, что подобных петиций на сайте президента в последние дни зарегистрировано несколько.