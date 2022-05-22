Зеленский о возможности мужчинам выезжать из страны: Не знаю, к кому адресована петиция, когда каждый день на востоке Украины могут погибать до 100 военных
Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает "от 50 до 100 человек в день".
Об этом он рассказал на брифинге с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Журналист спросила у президента о судьбе петиции о возможности мужчинам выезжать из страны. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.
Зеленский ответил: "Я не знаю, к кому должна быть обращена эта петиция. Может быть, ко мне. А может быть, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились.
Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире.
И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция.
Это если по-человечески. А по закону, у нас есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию".
Отметим, что речь идет о петиции "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев", которая набрала более 25 тысяч голосов менее чем за 5 дней. Заметим, что подобных петиций на сайте президента в последние дни зарегистрировано несколько.
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Многое из чего ты пишешь-правда.Но,как говорится,если хочешь,чтобы прошла большая ложь,почаще говори правду.А твоя большая ложь состоит в том,что тебе насрать на ту землю,на которой ты живешь и на которой обагатился.Тебе хочется вкусно жрать,спать,баб #бать и чтоб бабло с неба сыпалось немерянно.Зачем тебе умирать за какую-то Украину,когда ты можешь спокойненько за отварованные деньги жить себе где-нибудь на Западе.Ведь выехать из страны и содержать себя там -для этого нужны средства.А судя по всему,все,кто подписал эту петицию, имеют такие средства и немалые.И мечтают о том,как бы "сдалать ноги" и продолжить где-нибудь свое "разгуляево".А потом еще вернуться,чтобы погреть рученки у большого костра нового распила.Чесно говоря,я бы вас выпустил из страны с полным запретом возврата,т.к. толку от вас все равно никакого.Вас нужно или выгонять или расстрелять.Но,если выпускать,то только через "Байрактар".То есть,определенное количество особей (5 особей) может скооперироваться и купить один байрактар,который,как раз так нужен на фронте и которых так не хватает благодаря тем 25 тысячам подписавших петицию и разграбивших страну.
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
Запрет на выезд антиконституционный!,также как и другие постановы кабмина при Зеленском(ковидная афера вам в пример).Ни в одной стране Европы и США Конституция так не попирается как в Украине!!!
А манипуляции с матерями погибших-ВООБЩЕ НЕ ДОПУСТИМЫ!!! От того что количество безработных растет-потери на фронтах не снизятся!!
Еще никогда как при Зеленском не плевали на Конституцию Украины как при Зеленском!!
Петиция вполне законная и экономически разумная и обоснованная,в отличие от Зеленского!!!
На сегодняшний день законы, принятые Верховной Радой, которые утверждают военное положение и мобилизацию, не содержат статьи, которая бы позволяла запретить выезд из страны мужчинам 18-60 лет. Также такого запрета не содержат законы о военном положении и о мобилизационной работе. Запрет выезда огульно (без обоснования необходимости, без соблюдения принципов добросовестности, разумности и справедливости) установлен постановой Кабмина. Но поскольку, ни закон, ни Конституция такого Кабмину прямо не позволяли - эта постанова противоречит закону и Конституции. Она незаконна и неконституционна.
Президент, как гарант Конституции, обязан (согласно Конституции) приостановить своим указом действие этого запрета и одновременно обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить постанову Кабмина на конституционность. Конституционный Суд должен принять решение отменить её или оставить в силе.
Всё. В демократической стране, в которой правопорядок это и есть верховенство права, должно быть исключительно так. Президент Зеленский якобы юрист по образованию - он не может этого не понимать. И он обязан действовать строго в соответствии с Конституцией ...
2. Ни в одной европейской стране реально, а не формально, исповедующей демократические ценности не существует запрета на выезд мужчинам 18-60 в случае введения военного положения или мобилизации. В том числе, такого запрета нет в Польше, на пресс-конференции с президентом которой Зеленский ляпнул то, что ляпнул. Также такого запрета нет ни в США, ни в Великобритании.
... даже в рашистском мордоре нет такого запрета. Они, тоталитарная террористическая деспотия, воюют против свободной демократической Украины, но их орки свободнее наших мужчин в этом контексте.
3. Из сообщений нашего президента Зеленского и его аниматоров мы знаем, что:
- украинская армия не испытывает дефицита кадров,
- многие добровольцы не могут попасть в армию, поскольку нет вакансий,
- в стране гиперболически растёт безработица,
- в стране беда с экономикой.
И на фоне всего этого, мужчин не выпускают за пределы Украины зарабатывать валюту. Моряков, артистов, предпринимателей, айтишников - всех, кто мог бы содержать свои семьи и поставлять в Украину валюту, держат в захлопнутой клетке без средств существования и возможности прокормить свою семью. И в армию не берут, и работать не дают.
Так зачем этот идиотский запрет?
А вот зачем.
На пограничных пунктах налажен коррупционный схематоз, по которому за крупные взятки от 2500 до 15000 долларов вполне себе спокойно можно выехать из страны. Все это видят. Все это знают. Кроме президента Зеленского?
Военкоматы наладили раздачу повесток в каждой подворотне кому попало, чтобы затаскивать мужчин в свои лапы, но не отправлять в армию - а доводить их до дачи взятки чтобы отстали. Каждый день эти мужчины должны являться с вещами, но их не мобилизуют, а говорят "иди домой, приходи завтра". Мужчины не могут работать и внутри страны, потому что их держат на поводке. Пока им не надоест и они "не порешают". Все это видят. Все это знают. Кроме президента Зеленского?
Также я напомню, что в первые недели войны, наплевав на этот некоституционный запрет, коллективный "Зеленский" выпустил из страны всех мажорчиков и "нужных людей", причём выпустил со всеми их чемоданами денег, никак не контролируя этого. Сегодня этот запрет создаёт, мягко говоря, проблемы нормальным добросовестным людям ...
4. Каждый достойный мужчина Украины сейчас прилагает все возможные усилия, чтобы помогать украинской армии отстоять Украину и победить в войне добра со злом. Но не каждый способен и не каждому нужно сидеть в окопе с винтовкой. Я один из тех, кто бесполезен на фронте. Но приношу, в силу своих возможностей, пользу фронту. Вся моя семья ежедневно этим занята. Мы всеми силами зарабатываем, чтобы помогать армии. Мы не просим ничего у государства ... Мы за свои деньги сегодня делаем то, что должен был делать Зеленский. Но, следуя логике запрета, мы должны бросить всё это и запереться в клетке. У нас не будет денег не то, чтобы помогать армии, чтобы себя прокормить. И такая ситуация у десятков тысяч людей по всей стране.
Поэтому я абсолютно естественно против этого запрета. Но не пойму, Зеленский своим поведением хочет отбить у меня желание помогать Украине, помогать армии и вообще своё будущее строить в МОЕЙ РОДНОЙ стране?!
Простите за эмоции, но это "государственное управление" выходит за всякие рамки. Я говорю и об обсуждаемом запрете, и о валютных спекуляциях, происходящих "с одобрения" власти, и о снятии ответственности с чиновников за их действия и решения, и о земельной вакханалии, и о попытках протянуть лишение гражданства тех, кто выехал, и об отмене конкурсов на госслужбу с отменой проверки коррупционеров, и обо всей остальной мерзости, что происходит сегодня в Украине под эгидой военного положения.
Поэтому, заканчивая этот пост, я требую от президента Зеленского выполнить свою обязанность, как гаранта Конституции, и отменить неконституционный запрет выезда для мужчин в возрасте 18-60 лет. Либо, если он считает этот запрет необходимым и считает оправданными его последствия, быть последовательным и взять на себя ответственность за всё изложенное выше.
Жду от президента не дешёвого пиара, а аргументированного ответа на петицию, как того требует закон!
Посткриптум. Петиция, на подписи под которой установлено три месяца, собрала необходимые 25000 подписей за трое суток! И собрала бы даже миллион подписей, если бы администраторы сайта петиций не остановили сбор. Это та самая прямая демократия, которую Зеленский обещал украинцам. Украинцы, источник власти в этой стране, высказали наёмному менеджеру Зеленскому свою волю, которую он обязан выполнить. ...
https://www.facebook.com/groups/moryaki/permalink/5309298675817655/
Публічно теж отримав відповідь від прем'єра, який заявив, що уряд свою позицію змінювати не збирається, і поки йде війна, всі чоловіки призовного віку мають залишатися в Україні.
Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту.
Вмикайте розум зараз - вам за це гроші платять із держбюджету й надають бронь від мобілізації. Думайте та дійте!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=547546450098060&id=100045281286095
Багато мільйонів чоловіків роками працювали за кордоном, і нині заблоковані. А могли б заробляти та везти кошти в Україну. Це мільярди євро. Заблоковані зеленим "альфа-самцом", який корчить борця, випадково для себе потрапивши в пастку війни. І при цьому піариться на загиблих, наче громадяни не відчувають болю втрат. Мерзенна зелена гнида, ніхто не має наміру тікати з країни - роботи немає і люди не знають, де мають себе притулити. Натомість ми маємо спостерігати за " альфа-самцем" по "марафоно-патіфону" і відчувати свою нікчемність.
Це і є "рузькій мір".