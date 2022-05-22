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Я верю, что европейские лидеры примут единственное правильное решение и откроют ЕС для Украины, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Большой призыв ко всему ЕС, лидерам ЕС. Сегодня Украина нуждается в нашем сигнале открытия европейских дверей для Украины как государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейского сообщества, именно благодаря этому они сегодня стоят и защищают храбро свое государство, они не хотят быть зоной влияния России, хотят быть независимой, свободной страной, хотят сами решать... Это очень важно для них, поэтому этот сигнал открытия со стороны европейских лидеров, принятие решения о статусе кандидата Украины в ЕС в Совете Европы 24 июня имеет чрезвычайное значение, в первую очередь психологическое и политическое", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Он отметил, что девять президентов ЕС написали письмо в европейское сообщество.

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"Прошу задуматься там, где были до этого момента сомнения. Много раз я говорил, что особенно после Brexit страны, стремящиеся к ЕС, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты. Но в этом нуждается также ЕС, общество ЕС, показать, что ЕС и дальше привлекателен. То, что ЕС покинули британцы, не означает, что ЕС заканчивается. ЕС в дальнейшем имеет шанс быть большим прекрасным европейским проектом, который будет вести Европу к процветанию", - отметил Дуда.

Глава государства добавил, что в Европе много народов, которые хотят принадлежать к ней, и есть народы, которые готовы за принадлежность к Западу проливать свою кровь.

"Надо иметь уважение к таким народам, даже если ситуация сложна, даже если есть сомнения. Этот жест должен быть сделан. Я не сомневаюсь, что большой богатый ЕС сделает такой жест. И я глубоко верю, что европейские лидеры, которые принимают такие решения в рамках Европейского совета, примут единственное правильное решение и откроют ЕС для Украины", – добавил Дуда.

Автор: 

членство в ЕС (999) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+6
Шлюхольц, омікрон, Орбано-дриснярто, кістьми ляжуть але виноконають завдання бункерного карлика, поки ця мерзоат при владі, ЄС і НАТО закриті для нас
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22.05.2022 20:05
+5
Та похєр нам на твою мокшандію, а Україна буде у ЄС і НАТО
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22.05.2022 20:51
+4
А хто заважає найогиднішому лідору ********** затвердити незалежного главу САП? А як на рахунок глави Набу? А скільки років чекати ліквідацію окружного суду? Невже це парашия винна у тому, що зелені виродки не хочуть робити антикорупційні реформи? ЕС та НАТО - це проблема лише бажання влади робити правильні речі для того аби в країні було верховенство права.
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22.05.2022 21:14
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Правила форума Совет форумчан
так же как и немцы с оружием...
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22.05.2022 20:02 Ответить
Німці надають Україні зброю, лікують важкопоранених приймають біженців так що не нагнітай
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22.05.2022 20:49 Ответить
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22.05.2022 21:58 Ответить
ты что с дуба рухнул?
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23.05.2022 08:33 Ответить
Боже, хай буде так
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22.05.2022 20:03 Ответить
А я не вірю, що ці так звані "лідери" здатні на правильні шляхетні вчинки.
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22.05.2022 20:03 Ответить
Полякам Велика Подяка,вони знають що таке дикий,п'яний кацап,гвалтивнік та вбивця ,тому розуміють і підтримують нас. ДЯКУЄМО!
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22.05.2022 20:04 Ответить
та й німці мали би пам"ятати що це таке п"яний і дикий кацап-гвалтівник та вбивця, але...типу совість їх мучає? то їх совість мала би мучати по відношенню до білорусів, до поляків, до українців. Але ж ні.
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22.05.2022 22:03 Ответить
Шлюхольц, омікрон, Орбано-дриснярто, кістьми ляжуть але виноконають завдання бункерного карлика, поки ця мерзоат при владі, ЄС і НАТО закриті для нас
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22.05.2022 20:05 Ответить
Зеленський рветься в НАТО?
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22.05.2022 20:09 Ответить
Лол и такие как ты. Не в Зеленском дело. И не нужно тут его хейтить.
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22.05.2022 20:18 Ответить
Ну...нарешті...прі чьом тут Зєлєнскій?...
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22.05.2022 20:49 Ответить
К сожалению, пока рашка не распадется нам не видать ни НАТО ни ЕС(((
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22.05.2022 20:17 Ответить
- как вілікій путін завєщял...
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22.05.2022 20:51 Ответить
Та похєр нам на твою мокшандію, а Україна буде у ЄС і НАТО
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22.05.2022 20:51 Ответить
А хто заважає найогиднішому лідору ********** затвердити незалежного главу САП? А як на рахунок глави Набу? А скільки років чекати ліквідацію окружного суду? Невже це парашия винна у тому, що зелені виродки не хочуть робити антикорупційні реформи? ЕС та НАТО - це проблема лише бажання влади робити правильні речі для того аби в країні було верховенство права.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:14 Ответить
Дуда красава...
Впереди еще следствие по делу самолета Леза Качинского...
Для крыс мавзолейных все только начинается...
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22.05.2022 21:22 Ответить
Верю не верю,он сам прекрасно знает
что этого не случится.
120 Архитекторов в Буче пусть ему расскажут как бабло делить приезжали.
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22.05.2022 22:32 Ответить
Правду кажучи не вірю , що прошолосують. Хочу помилятися, але не вірю
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22.05.2022 23:11 Ответить
 
 