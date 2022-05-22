Я верю, что европейские лидеры примут единственное правильное решение и откроют ЕС для Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Большой призыв ко всему ЕС, лидерам ЕС. Сегодня Украина нуждается в нашем сигнале открытия европейских дверей для Украины как государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейского сообщества, именно благодаря этому они сегодня стоят и защищают храбро свое государство, они не хотят быть зоной влияния России, хотят быть независимой, свободной страной, хотят сами решать... Это очень важно для них, поэтому этот сигнал открытия со стороны европейских лидеров, принятие решения о статусе кандидата Украины в ЕС в Совете Европы 24 июня имеет чрезвычайное значение, в первую очередь психологическое и политическое", - сказал Дуда на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Он отметил, что девять президентов ЕС написали письмо в европейское сообщество.

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"Прошу задуматься там, где были до этого момента сомнения. Много раз я говорил, что особенно после Brexit страны, стремящиеся к ЕС, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты. Но в этом нуждается также ЕС, общество ЕС, показать, что ЕС и дальше привлекателен. То, что ЕС покинули британцы, не означает, что ЕС заканчивается. ЕС в дальнейшем имеет шанс быть большим прекрасным европейским проектом, который будет вести Европу к процветанию", - отметил Дуда.

Глава государства добавил, что в Европе много народов, которые хотят принадлежать к ней, и есть народы, которые готовы за принадлежность к Западу проливать свою кровь.

"Надо иметь уважение к таким народам, даже если ситуация сложна, даже если есть сомнения. Этот жест должен быть сделан. Я не сомневаюсь, что большой богатый ЕС сделает такой жест. И я глубоко верю, что европейские лидеры, которые принимают такие решения в рамках Европейского совета, примут единственное правильное решение и откроют ЕС для Украины", – добавил Дуда.