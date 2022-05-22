Киев направил в зону отчуждения гуманитарную помощь – 18 тонн продуктов питания, воду и электрогенераторы, - Кличко. ФОТО

Киев направил гуманитарную помощь в зону отчуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев, по просьбе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, предоставил гуманитарную помощь. 18 тонн продуктов питания, воду и два электрогенератора уже доставили и передали для персонала предприятий и учреждений зоны отчуждения", - рассказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что столичные власти пытаются помочь другим регионам страны во время войны.

"Сегодня в Чернобыле работают над преодолением последствий вторжения и временной оккупации российскими варварами. Возобновляют работу предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по обращению с радиоактивными отходами и другими видами отходов, как в зоне отчуждения, так и в зоне безусловного отселения. Киев сегодня, чем может, пытается помочь разным регионам Украины. Вместе мы выстоим! Вместе победим", - подытожил Кличко.

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