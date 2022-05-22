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Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев или 2 года, мы врем. Это займет 15 или 20 лет, - французский министр Бон

ес,украина,помощь

Французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Вы должны быть честными…Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, это очень долго", — сказал Клеман Бон в эфире Radio J.

Он считает, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эммануэлем Макроном европейское политическое сообщество.

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"Я не хочу, чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам: "Добро пожаловать в ЕС", но вы не читали в договоре, в сноске "Здравствуйте, это через 15 лет", я думаю, что будут разочарования для целого поколения украинского народа", — сказал министр.

"Тем временем мы обязаны предложить украинцам политический проект, в который они могут войти", — продолжил министр-делегат, защищая проект, предложенный Макроном.

"Эта идея дополняет ЕС и может предложить политический и конкретный проект странам, которые не входят в сердце ЕС и хотят сблизиться с нами", - отметил он.

Напомним, Эммануэль Макрон 9 мая анонсировал создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Британии.

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Эта инициатива вызвала острую реакцию Киева – в ней увидели попытку найти замену статусу кандидата в члены ЕС.

Франция (3497) членство в ЕС (999) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+69
Спрацювала чергова х@йловська консерва.
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22.05.2022 20:47
+43
Та й куй би з ним, з тим ЄС: союз с Великою Британією ще кращий буде для обох країн, як на мене.
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22.05.2022 20:54
+39
Це Україна чула і по безвізу. Дали і в Євро не за горами.
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22.05.2022 20:47
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так а нащо взагалі здався Україні такий єв-гей-ський недосоюз, який продовжує купляти в кацапні жижу і газ, а взамін продавати їм військове обладнання, яке потім вбиває українців??? така ГЕЙропа йде лісом.... в такий недосоюз Україна не хоче і не буде вступати!
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23.05.2022 03:36 Ответить
ще один відпрацьовує
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23.05.2022 05:46 Ответить
Може якось пустити бтг бурятів в Єлисейський палац і тоді побачимо,що він буде казати коли його будуть насилувати троє зпереду і троє ззаду.Тому що вони щось аж занадто розворушились своїми дзвінками до ***** і різними бесідами про зберігання обличчя.
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23.05.2022 07:36 Ответить
Да нах... Єтот союз, возьмите за основу закони Кипра или Лихтенштейна и нас засипят баблом, заводи переедут с Китая, только нужна мощная армия
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23.05.2022 08:29 Ответить
Наш єконом. Союз це Штати Канада, Британія і Польша
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23.05.2022 08:32 Ответить
Всраних мадьярив заперли одразу... А тут 15 - 20р... Москальский манкурт.
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23.05.2022 08:56 Ответить
Клеманбон, через 2 роки ти вже не будеш міністром. Не тобі вирішувати, коли Україна стане членом ЄС.
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15.06.2022 11:16 Ответить
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