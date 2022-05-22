На Восточном направлении уничтожено 9 оккупантов, 1 танк, 2 БМП и 1 миномет, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 22 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного состава – 9; танков – 1; БМП – 2; БТР – 1; минометов – 1; ПТРК – 1; АО – 2".

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