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На Восточном направлении уничтожено 9 оккупантов, 1 танк, 2 БМП и 1 миномет, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 22 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного состава – 9; танков – 1; БМП – 2; БТР – 1; минометов – 1; ПТРК – 1; АО – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении уничтожены 28 оккупантов, 1 БМП, 1 артсистема, 1 миномет, - ОТГ "Схід"

техника (1733) ВСУ (6553)


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У орків сьогодні , мабуть , вихідний чи вчорашні рани зализують скажені тварини 😠
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22.05.2022 20:58 Ответить
Щось підозріло зникли наші титани Азову з медіапростору. Як і Маріуполь.
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22.05.2022 21:03 Ответить
виснажені і полонені...)(уйло буде робити показовий суд...не тільки для народонасєлєнія рашки , а і буде транслювати на весь світ,щоб показати"нацистів"...їх біля 2 тис....тепер )(уйло буде торгуватись.. і невідомо що він схоче..навіть можливо щоб Україна признала лднр..тому і йдуть такі важкі бої на сході, до кордонів областей донецько і луганської.
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22.05.2022 21:09 Ответить
кого признали? лнр днр це Україна не звільнемо їх то війна буде постійно не зараз так через рік два, то наші окуповані теріторії обмін полонених на теріторії не можливий по перше через 2000 азовців постраждають мілліони нашіх людей і кордон посунеться і звичайно орки на тих кордонах не зупиняться по друге через тиждень наловлять сотню полонених ще і скажуть на обмін віддавати Одесу або Київ усі розуміють що на цьому не зупинятся і далі тільки повна деокупація Донбаса в Крима
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22.05.2022 21:28 Ответить
Орда спішить ..орда йде в наступ,щоб захопити побільше територій...тому що знає що в Україну, буде йти зброя з ленд-лізу...йдуть важкі бої.Найбільш боєздатні частини на передовій...так як і говорив один орк на ютюбі,що їм головне прорвати перший загін оборони.Сволота лізе
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22.05.2022 21:03 Ответить
7 машин и 9 орков - на этом направлении сегодня были артиллерийские дуэли. Я лично понимаю сводку так
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22.05.2022 21:10 Ответить
 
 