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На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 6 танков, 11 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ГОС

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Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонительной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГОС.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т.д.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтоженм 21 единица техники оккупантов и 1 беспилотник типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них - с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень тяжелая, ВСУ сдерживают наступление, - Зеленский

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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22.05.2022 21:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fXSOszbjybs&t=231s
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22.05.2022 23:44 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-znovu-zruynuvali-pontonnu-perepravu-okupantiv-cherez-siverskiy-donec-mvs-50244296.html ЗСУ зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець, а також знищили там декілька одиниць техніки
Як повідомляє МВС України у Facebook, аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку (Сіверський Донець в районі села Яремівка?) переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився.
Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла «пташка» українських прикордонників. За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових.
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22.05.2022 22:00 Ответить
Собственно, как вчера и предполагалось ))))))


"... Теперь типа совершенно "незаметно" пытаются подготовить понтонную переправу в Яремевке, и совершенно "незаметно" переправить десяток танков 1-го танкового полка 20-ой армии. Ожидаем очередной зрелищный массовый суицид орков."
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22.05.2022 23:00 Ответить
Не розумію мету цього самогубства... Навіть якщо орки там переправлять десяток БТРів, що вони зможуть вирішити ними? Захопити пару сіл на Харківщині і все....
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22.05.2022 23:04 Ответить
На момент подготовки обзора нет информации о захвате противником посёлока Озёрное, который находится на юго-запад от Ямполя через дорогу Т-0513, или нет. По одним сведениям он захвачен, по другим - противник только собирается туда продвинуться. Это важно, по одной причине - захват этого посёлка, по сути развяжет противнику руки в районе Закитного, что в свою очередь , есть крайне необходимым фактором для противника в контексте уже обозначившегося его стремления форсировать Северский Донец южнее и юго-восточнее Ямполя (например, у Дроновки или выше по течению у Платоновки).

Тем более это важно для всей "северной" группировки противника, ибо это даёт возможность в последующем "синхронно по времени" с Попаснянской группировкой ударить на Северск., когда та выйдет на дорогу Бахмут - Лисичанск. Зачем вообще противнику вся это бодяга с немаленьким риском огрести очередных артиллерийских оплеух (ибо после Белогоровки вполне ясно, что райончик очень неплохо пристрелян украинской артой).

Вчерашний экзерсис российских войск в районе Северодонецка в виде попыток "звёздного штурма", закончилсО для атакующих не очень успешно. Удалось им там немного "зацепится за городскую застройку" в одном районе (со стороны Пурдивки), после чего их "несколько отодвинули". Остальные попытки закончились безрезультатно...

Но есть нюанс, войскам противника удалось разрушить мост между Северодонецком и Лисичанском. Собственно, для них самих... этот мост играет второстепенное значение. А вот для наших войск, он был важен, в первую очередь, в плане логистики и снабжения... ну и осуществления, скажем так, манёвра войсками в районе Северодонецка.

О Попаснянскую группировке известно, что командует там, как оказалось... достаточно опасный дядя. Не такой, как большинство расеянскиГ дженералов. Бывший суворовец и начальник Академии им. Фрунзе, ныне числится замкомандующего ЮВО. Любит всяческие новшества и нестандартные приёмчики...особенно, если у него много арты и всякого-разного "пицназа", "дЮсантуры" и прочих "вагнеров". Официально, дядя именуется как генерал-лейтенант А. Авдеев...

Кстати, успехи Попаснянской группировки объясняются не только этим фактором. Есть ещё парочка. Например, нихуя не повреждённая и функционирующая железная дорога в непосредственных тылах этой группировки, что даёт ей возможность подтаскивать резервы, предметы МТС и прочий необходимый скарб... быстро и в изрядных количествах.

Ну и ещё ряд других, акцентрровать на которых внимание... сейчас не стоит.

Только замечу, что успех левого фланга этой группировки на Бахмутском направлении, в результате чего противник фактическти получил возможность лупить по дороге Бахмут - Лисичанск из очень широко спектра средств поражения, не очень- то коррелируется с её же правым флангом, где её результаты оказались куда как скромнее.

В этом же контексте, наверное, стоит заметить, что и тактическая группа ОС, на Светлодарской дуге тоже, ещё не сказала своего веского слова...

На Авдеевском направлении, севернее самой Авдеевки, войска противника попытались опять занятся "задорожными" делами, атаковав позиции наших войск от Второй Новосёловки в направлении Красногоровки - без результатно. Так же, как и в районе Марьинки на Кураховском направлении.

В Волновахской операционной зоне противник достаточно активно использовал армейскую авиацию, нанося удары как на Кураховском направлении, так и восточнее Большой Новосёлки. Попытки наступать с юга на Кураховскую группу ОС и собственно от Большой Новосёлки в её тыл, окончились безрезультатно.
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22.05.2022 22:52 Ответить
а где же наши свичблейды и дальнобойные гаубицы? ну или дроны хотя-бы почему не поддерживаем со стороны наших кого хотят взять в кольцо или отрезать
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23.05.2022 04:53 Ответить
1 літак?
20.05.22 - 204 літаки
21.05.22 - 204 літаки
22.05.22 - 204 літаки
23.05.22 - 204 літаки
Хто дурить? Генштаб, журналісти чи командування оперативних напрямків?
Чи ця статистика взагалі вся не має відношення до реальності?
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23.05.2022 11:15 Ответить
 
 