На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 6 танков, 11 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ГОС

Группировка Объединенных сил продолжает проведение оборонительной операции в обозначенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГОС.

В сообщении отмечается: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т.д.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 8 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

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Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 6 танков; 10 единиц боевой бронированной техники; 6 вражеских автомобилей (2 из них - с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

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