Россияне не смогут сорвать предоставление Украине американской военной помощи, - советник Байдена Салливан

Даже если войска РФ нанесут удар по грузу, это не приведет к срыву военной помощи bp США.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявления Минобороны РФ о якобы уничтоженной в Украине партии оружия из США и Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Салливан отметил, что у него нет подтверждающей информации по этому вопросу. "Но у нас разнообразные и устойчивые цепочки поставки оружия в Украину", – отметил он.

По словам советника президента США, даже если россияне смогут отследить и нанести удар по любым грузам на территории Украины, это не приведет к срыву оказанной США военной помощи.

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