Россияне не смогут сорвать предоставление Украине американской военной помощи, - советник Байдена Салливан
Даже если войска РФ нанесут удар по грузу, это не приведет к срыву военной помощи bp США.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявления Минобороны РФ о якобы уничтоженной в Украине партии оружия из США и Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
Салливан отметил, что у него нет подтверждающей информации по этому вопросу. "Но у нас разнообразные и устойчивые цепочки поставки оружия в Украину", – отметил он.
По словам советника президента США, даже если россияне смогут отследить и нанести удар по любым грузам на территории Украины, это не приведет к срыву оказанной США военной помощи.
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Пусть почаще американские товарищи слушают
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- Ой, ну давайте вже після війни розберемося, не на часі.
«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины», - заявил мединский. https://t.me/zerkalo_io/44887 https://t.me/zerkalo_io/44887
Максимум затримка на три дні!
І Американці ціну знищеного знімуть з паРаші разом з транспортом і відсотками!
За знищене озброєння Україна платити не повинна!
Вопросы еще есть?
Але Лендліз саме для того і приймався, аби прискорити оці процедурні моменти.
Во-первых, какой парад победы? Во-вторых, какой ***** тебе ещё?
Слава Героям !!!
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции