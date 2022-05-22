Российские войска 22 мая трижды атаковали Днепропетровщину, одна вражеская ракета упала в реку, оккупантов на территории области нет, - председатель облсовета Лукашук

В воскресенье, 22 мая, зафиксированы обстрелы в Криворожском и Павлоградском районах Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в Криворожском районе. "Градами" оккупанты ударили по Марьянскому, в село прилетело десять снарядов. Еще два удара - по территории Апостоловской громады. Объекты инфраструктуры не зацепило.

Также днем ​​в Павлоградском районе одна вражеская ракета упала в реку Самара. Без пострадавших.

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Остальные районы Днепропетровщины атакам сегодня не подверглись. Российских оккупационных войск на территории области нет.

Прошло восемьдесят восемь дней с того момента, как оккупанты берут Киев за несколько суток. Почти три месяца. План провалился, а вместо этого тысячи пакетов с солдатами "второй армии мира" уже уехали обратно в россию.

Правда за нами, поэтому и Победа будет за нами", - убежден глава ДОС.

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