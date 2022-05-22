РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11674 посетителя онлайн
Новости Война
3 712 11

Российские войска 22 мая трижды атаковали Днепропетровщину, одна вражеская ракета упала в реку, оккупантов на территории области нет, - председатель облсовета Лукашук

боєприпас,касетний

В воскресенье, 22 мая, зафиксированы обстрелы в Криворожском и Павлоградском районах Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в Криворожском районе. "Градами" оккупанты ударили по Марьянскому, в село прилетело десять снарядов. Еще два удара - по территории Апостоловской громады. Объекты инфраструктуры не зацепило.

Также днем ​​в Павлоградском районе одна вражеская ракета упала в реку Самара. Без пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орки начали "денацификацию" украинской рыбы: вражеская ракета попала в реку Самара на Днепропетровщине

Остальные районы Днепропетровщины атакам сегодня не подверглись. Российских оккупационных войск на территории области нет.

Прошло восемьдесят восемь дней с того момента, как оккупанты берут Киев за несколько суток. Почти три месяца. План провалился, а вместо этого тысячи пакетов с солдатами "второй армии мира" уже уехали обратно в россию.

Правда за нами, поэтому и Победа будет за нами", - убежден глава ДОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Кривым Рогом подорвался пенсионер, принеся домой кассетные боеприпасы

Днепропетровская область (3910)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Вже і рибі нема спокою від москалів.
показать весь комментарий
22.05.2022 23:17
+3
андоны драные...трижды андоны драные !!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 22:50
+1
показать весь комментарий
22.05.2022 22:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.05.2022 22:31 Ответить
андоны драные...трижды андоны драные !!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 22:50 Ответить
в річці був підводний човен...жовтий
показать весь комментарий
22.05.2022 22:59 Ответить
елоу субмарин))))
показать весь комментарий
22.05.2022 23:23 Ответить
ту что в речке нужно поднять и отправить назад
показать весь комментарий
22.05.2022 23:13 Ответить
Вже і рибі нема спокою від москалів.
показать весь комментарий
22.05.2022 23:17 Ответить
Зате краби й бички в Чорному морі раді.
показать весь комментарий
22.05.2022 23:19 Ответить
вони б ще більше зраділи якби у їх море зайшов 6 американський флот ))))
показать весь комментарий
22.05.2022 23:24 Ответить
А рибу з раками "за что"? Мабуть тому, "что православные"
показать весь комментарий
23.05.2022 08:41 Ответить
 
 