Сирийские эксперты по бочковым бомбам прибыли в Россию, чтобы помочь организовать кампанию в Украине, - The Guardian

Бочковые бомбы повлекли за собой разрушение большей части Сирии. Теперь техники, разрабатывавшие боеприпасы, работают в России.

Об этом The Guardian рассказали чиновники разведагентств европейских стран, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, более 50 специалистов в течение нескольких недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил.

Металлический контейнер доверху заполняют взрывчаткой, иногда добавляя осколочные элементы. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить.

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Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Асада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации во время боевых действий в Сирии. Эти бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления проправительственным силам в Сирии.

В то же время представители разведки объясняют, что вооруженные силы Украины имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбить российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую ​​бомбу.

"Пожалуй, поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, и скорее всего они не долетят и погибнут", - заметил один из чиновников.

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