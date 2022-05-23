Сирийские эксперты по бочковым бомбам прибыли в Россию, чтобы помочь организовать кампанию в Украине, - The Guardian
Бочковые бомбы повлекли за собой разрушение большей части Сирии. Теперь техники, разрабатывавшие боеприпасы, работают в России.
Об этом The Guardian рассказали чиновники разведагентств европейских стран, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников, более 50 специалистов в течение нескольких недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил.
Металлический контейнер доверху заполняют взрывчаткой, иногда добавляя осколочные элементы. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить.
Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Асада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации во время боевых действий в Сирии. Эти бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления проправительственным силам в Сирии.
В то же время представители разведки объясняют, что вооруженные силы Украины имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбить российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую бомбу.
"Пожалуй, поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, и скорее всего они не долетят и погибнут", - заметил один из чиновников.
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Є
Від довгого лежання на складах вони вибухають у "кращому" разі 1 з 3.
Це вам не Сирія , олухи ..
Бочка з цвяхами порівняно з авіаційною бомбою має ефективність, як калаш порівняно з джавеліном.
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
Все таки припи........ли брити, Там теж є свої Люськи Про.....ли. А де цей тутешній повіявся, щось не видно і не чути ? Знову з Єлдаком посварився?