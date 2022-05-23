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Новости Война
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Сирийские эксперты по бочковым бомбам прибыли в Россию, чтобы помочь организовать кампанию в Украине, - The Guardian

сирія

Бочковые бомбы повлекли за собой разрушение большей части Сирии. Теперь техники, разрабатывавшие боеприпасы, работают в России.

Об этом The Guardian рассказали чиновники разведагентств европейских стран, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, более 50 специалистов в течение нескольких недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил.

Металлический контейнер доверху заполняют взрывчаткой, иногда добавляя осколочные элементы. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить.

Также читайте: Оккупанты пытаются привлечь к войне с Украиной курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне, - ГУР

Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Асада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации во время боевых действий в Сирии. Эти бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления проправительственным силам в Сирии.

В то же время представители разведки объясняют, что вооруженные силы Украины имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбить российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую ​​бомбу.

"Пожалуй, поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, и скорее всего они не долетят и погибнут", - заметил один из чиновников.

Также читайте: Нам нужны высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. До сих пор ждем MLRS, - Ермак

Автор: 

оружие (10200) россия (95393) Сирия (3144) The Guardian (29)


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Топ комментарии
+50
Терористи всіх країн єднайтеся!!! Москва світова столиця тероризма !!!!)
Є
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22.05.2022 23:23
+21
Пора на мировом уровне ее таковой и признать. Государство-террорист во главе с военным преступником.
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22.05.2022 23:31
+17
Можно ещё пригласить специалистов из хезболлы или аль каиды, которые разработают специальный рюкзак, жилет или пояс для резервистов ордло.
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22.05.2022 23:35
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Терористи всіх країн єднайтеся!!! Москва світова столиця тероризма !!!!)
Є
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22.05.2022 23:23 Ответить
Пора на мировом уровне ее таковой и признать. Государство-террорист во главе с военным преступником.
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22.05.2022 23:31 Ответить
...параноїдним шизофреніком!!!)))
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22.05.2022 23:50 Ответить
CША какого х* тупит???? почему не признали эту помойку странуой террористом, но легко это сделали когда у них протаранили 2 дома??
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22.05.2022 23:33 Ответить
******** тероризм поставили на конвеєр, а згодом зробили державним саме в Росії. Хоча заснували терор французи, звісно.
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23.05.2022 05:41 Ответить
Якась маячня. У РФ повно-повнісінько ще радянських бомб будь якої потужності. То навіщо їм би ще знадобився такий "самопал"?
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22.05.2022 23:25 Ответить
Тоже не понятно, та ещё и ракет старых полно, которыми они успешно кошмарят всю Украину до сих пор, зачем какой то самопал, да ещё и близко подлетать надо, бред какой то.
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22.05.2022 23:34 Ответить
Паранойя і адекватність речі не сумісні!!!))
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22.05.2022 23:53 Ответить
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:20 Ответить
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:21 Ответить
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:22 Ответить
цей самопал не потребує чіпа
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23.05.2022 08:39 Ответить
не обращайте внимания. В ихних гардианах тоже полно пишущих икспердов, которые хотят кушать, так они за деньги еще и не такую ***** напишут.
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22.05.2022 23:49 Ответить
З радянськими бомбами є "маленька" неприємність:
Від довгого лежання на складах вони вибухають у "кращому" разі 1 з 3.
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22.05.2022 23:57 Ответить
а ти думаєш в кацапських кривих руках бочкові бомби вибухатимуть краще?
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23.05.2022 07:25 Ответить
По своїх дєрєвнях пізд@нуть , а потім будуть верещать, то українці
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23.05.2022 08:11 Ответить
РФія-розплідник терорстів !!!)))
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22.05.2022 23:25 Ответить
Нда ? Ух ти . . Тільки сирійські спіціялісти тут - до лампочки , бо ті бочки треба буде скидати з гелікоптерів , а в ЗСУ є ППО ..
Це вам не Сирія , олухи ..
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22.05.2022 23:26 Ответить
приграничные территории легко покошмарят....
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22.05.2022 23:35 Ответить
бочка - то діжка українською... нє? тоді виходить - діжкові бомби? чи як?
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22.05.2022 23:26 Ответить
Розберися - в чому різниця між "бочкою" і "діжкою" Там форма різна!
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23.05.2022 07:01 Ответить
Розберися - в чому різниця між "бочкою" і "діжкою" Там форма різна!
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23.05.2022 07:01 Ответить
Стули пельку тампакс московський,кишками тхне!!!)))
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22.05.2022 23:38 Ответить
Стало быть, у кацапов бомбы негодные, раз сирийский самопал будут практиковать?
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22.05.2022 23:32 Ответить
Стало быть - новость гавно.
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22.05.2022 23:36 Ответить
Можно ещё пригласить специалистов из хезболлы или аль каиды, которые разработают специальный рюкзак, жилет или пояс для резервистов ордло.
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22.05.2022 23:35 Ответить
Уявіть який феєрверк 💥🔥буде в небі - коли в мокшанську вертушку шо летить із тою"сирійською" діжкою тротилу влучить ракета націлена українським оператором ПЗРК!
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22.05.2022 23:36 Ответить
Чергові нісенітниці від ідіотів нічого не розуміючих у військовій техніці
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22.05.2022 23:37 Ответить
Угу, особенно при наличии фаб 3000, фаб 5000 , фаб 9000 и БЕТАБов будут в бочки с гвоздями тротил заливать
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22.05.2022 23:50 Ответить
Так-то фабы и бетабы не содержат поражающих осколочных элементов, поэтому, для поражения мирного населения бочка с гвоздями и тротилом намного эффективнее.
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23.05.2022 09:15 Ответить
Будь-яка бомба має осколки хоча б з власного корпусу, не кажучи вже про ударну хвилю, при цьому на кожний тип цілей існує декілька видів бомб.
Бочка з цвяхами порівняно з авіаційною бомбою має ефективність, як калаш порівняно з джавеліном.
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23.05.2022 09:40 Ответить
Ну...идиоты это слишком,болваны,не больше).
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22.05.2022 23:51 Ответить
Не шукайте логіку у діях кацапів, бо її там нема.
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23.05.2022 09:57 Ответить
Я один это прочитал? Или вы тоже видите этот текст?
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22.05.2022 23:48 Ответить
никак не могу понять - это Цензор подтягивается к уровню Гардиан, или Гардиан упал до уровня Цензора?
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22.05.2022 23:52 Ответить
Головне, щоб не рівня NYT
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23.05.2022 09:48 Ответить
Бєлгород, Курск і Воронєж, тримайтесь...
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22.05.2022 23:53 Ответить
Русіше бімба.
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22.05.2022 23:54 Ответить
ще один аргумент негайно визнати рф спонсором тероризму!
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22.05.2022 23:55 Ответить
Можливо на Азовсталь вже скидали такі..
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22.05.2022 23:57 Ответить
Це просто импортозамещение:
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
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23.05.2022 00:00 Ответить
Це просто импортозамещение:
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
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23.05.2022 00:00 Ответить
Гамадрили...
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23.05.2022 00:08 Ответить
Значить після паРашки 3,14зди получить і Сирія...
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23.05.2022 00:10 Ответить
.
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23.05.2022 00:13 Ответить
Прочитав "сирійські експерти",і потім дуже довго сміявся...
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23.05.2022 00:18 Ответить
Курск-Белгород-Воронеж приготовится
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23.05.2022 00:26 Ответить
Курск-Белгород-Воронеж - товсь
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23.05.2022 00:26 Ответить
Що-що,сірійські,***,експерди,прибули до кацапії? Короче *****..ь расєйскей *********.
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23.05.2022 00:27 Ответить
Що-що,сірійські,***,експерди,прибули до кацапії? Короче *****..ь расєйскей *********.
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23.05.2022 00:28 Ответить
хто казав що бомби будуть використовувати в Україні, можуть і себе бомбити чи окуповані території, а полонених визнають винними в цьому
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23.05.2022 01:15 Ответить
У любу гру можна грати у двох...
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23.05.2022 01:40 Ответить
В плане подорвать, взорвать, разрушить, насрать кацы первые в мире, врядли им нужны какие-то сирийцы
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23.05.2022 02:22 Ответить
...так посадили на бочку с порохом пущай полетаєт" "Іван Васильович змінює професію".
Все таки припи........ли брити, Там теж є свої Люськи Про.....ли. А де цей тутешній повіявся, щось не видно і не чути ? Знову з Єлдаком посварився?
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23.05.2022 02:24 Ответить
Посадити цього журналюгу на бочку з порохом нехай в безпілотному режимі політає. Тами теж Люськи Про.....ли є в наявності, а де наша, щось не чути. Творча криза, чи що ?
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23.05.2022 02:27 Ответить
"Из-за низкой эффективности бочковых бомб государства предпочитают использовать другие типы бомб и применяют бочковые в условиях ограниченных ресурсов и нехватки других видов вооруженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0#cite_note-stratfor-1 [1] . П. Мартон в качестве условий применения указывает на отсутствие у атакующих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 управляемого оружия и присутствие на земле большого количества трудно идентифицируемых и https://en.wikipedia.org/wiki/High-value_target малоценных целей" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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23.05.2022 06:27 Ответить
слабоквалифицированные российские генералы фантазируют, что с ВСУ можно расправиться так же, как с повстанцами в Сирии
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23.05.2022 09:19 Ответить
 
 