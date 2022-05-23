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На Южном направлении 22 мая уничтожены 55 оккупантов и несколько единиц бронетехники, - ОК "Південь"

одещина,обстріл

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации в регионе 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага нет. По-прежнему лишенный возможности продвижения вперед противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку.

По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа "Орлан-10", поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений "заземлен" в расчет безвозвратных потерь вражеских сил.

Также смотрите: От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Всего по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, враг потерял более 55 рашистов и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.

Также читайте: Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Белозерскую громаду на Херсонщине, трое погибших, разрушены частные дома, - ОВА

Автор: 

Николаевская область (2112) Одесская область (3547) Херсонская область (4726)


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Топ комментарии
+6
Уже как около недели наблюдается массовый всплеск зрады в украинском, информационном сегменте. Это говорит о переходе кремля в третью фазу войны, а именно - попытка раскола украинского общества на зрадофилов-всепропальщиков и тех людей кто за победу любой ценой.

В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.

Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.

После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.

Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.

Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
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23.05.2022 01:37
+4
Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно
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23.05.2022 01:58
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Уже как около недели наблюдается массовый всплеск зрады в украинском, информационном сегменте. Это говорит о переходе кремля в третью фазу войны, а именно - попытка раскола украинского общества на зрадофилов-всепропальщиков и тех людей кто за победу любой ценой.

В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.

Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.

После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.

Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.

Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
показать весь комментарий
23.05.2022 01:37 Ответить
Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно
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23.05.2022 01:58 Ответить
та на этом острове даёт концерты для свинособак кобзон
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23.05.2022 08:34 Ответить
Згоден, саме тому потрібно славити та цитувати сонцесяйного найвеличнішого лідора **********, як це постійно роблять ватні ведучі на єдиному каналі. Адже правда розколює, а це не на часі. На часі казати брехню- зелену, солодку, липку та смердючу,вона - об"єднує!
ПС А що, українську боти так і не в змозі вивчити?
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23.05.2022 08:12 Ответить
ждём вас снова на юге
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23.05.2022 08:31 Ответить
 
 