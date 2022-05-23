На Южном направлении 22 мая уничтожены 55 оккупантов и несколько единиц бронетехники, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации в регионе 22 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага нет. По-прежнему лишенный возможности продвижения вперед противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку.
По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа "Орлан-10", поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений "заземлен" в расчет безвозвратных потерь вражеских сил.
Всего по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, враг потерял более 55 рашистов и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.
В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.
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В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.
Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.
После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.
Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.
Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
ПС А що, українську боти так і не в змозі вивчити?