На Южном направлении 22 мая уничтожены 55 оккупантов и несколько единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной ситуации в регионе 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага нет. По-прежнему лишенный возможности продвижения вперед противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку.

По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа "Орлан-10", поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений "заземлен" в расчет безвозвратных потерь вражеских сил.

Также смотрите: От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Всего по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, враг потерял более 55 рашистов и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.

Также читайте: Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Белозерскую громаду на Херсонщине, трое погибших, разрушены частные дома, - ОВА