С начала войны в страну без пошлины было ввезено 90 тыс. автомобилей. Бюджет потерял 10 млрд грн, - ГТС
Украинцы с введением льготного режима растаможки после российского вторжения в Украину ввезли более 90 тыс. подержанных автомобилей. Госбюджет недополучил около 10 млрд. гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя Председателя Государственной таможенной службы Александра Щуцкого в эфире национального телемарафона.
"Госбюджет мог бы получить более 10 миллиардов гривен в случае уплаты таможенных платежей при ввозе этих транспортных средств. Но благодаря тому, что таможенные платежи были упразднены, эти деньги остались в украинских семьях", – отметил Шуцкий.
Процедура оформления каждого автомобиля занимает не менее 45 минут. Объемы ввоза автомобилей до войны были вполне сопоставимыми. Например, в апреле прошлого года в Украину было ввезено 38,8 тысячи подержанных легковых автомобилей.
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Якби не була знята "розтаможка" то ці авто просто не були би ввезені і бюджет, що так, що так, цього би не отримав.
Взагалі це невдала схема оподаткування. Кого ми цим захищаємо, вітчизняного виробника? Навести лад із відшкодуванням ПДВ і ми у рази перекриємо подібні "втрати".
- Что такое "реально" и что такое "виртуально"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, виртуально у нас есть 3 млн баксов, а реально - две пpocтитутки и один старый пид@рас.
"добрые" люди, как говорится....
Как по мне, глааный аргумент "за" ввезение - это то, что это достаются людям, а не коррумпированым керманычам, через их "мудрое" распределение в левые схемы (банки-******)....
небыло бы коррупции на уровне гос чиновников - возможно было бы и по другому....
податкбдирання просочилося?! Фараонам і не снилося.