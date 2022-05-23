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Глава Давосского форума Бренде призвал к созданию плана Маршалла для Украины

давос,форум,всемирный,международный,экономический

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", — сказал Бренде.

По его словам, речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах. "Нам нужен план Маршалла для Украины", - добавил Бренде.

Бренде сказал, что хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.

"Мы также соберем для этого генеральных директоров — под девизом "Генеральные директора для Украины". Частный сектор также должен играть важную роль в восстановлении страны", - сказал он.

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Автор: 

Давос (391) помощь (7770)


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Топ комментарии
+10
Спочатку з бородатою бабушкою та з бандою клептократів щось зробити потрібно, а то план Маршала перетвориться на план «пшик».
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23.05.2022 03:38
+2
Це точно. Аби не перетворився в план "БонеВтіка"
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23.05.2022 06:37
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку з бородатою бабушкою та з бандою клептократів щось зробити потрібно, а то план Маршала перетвориться на план «пшик».
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23.05.2022 03:38 Ответить
Це точно. Аби не перетворився в план "БонеВтіка"
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23.05.2022 06:37 Ответить
ресурс знову залип, але приємно, що тільки хотів написати: пристреліть бородату бабцю із "Беня-марафоном", а вже є однодумці...
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23.05.2022 08:03 Ответить
Особливо вiриться в обiцянки вiдновити житловий фонд. Пiсля 100% оплати, чекаю 6-й рiк на квартиру в центрi Запорiжжя, прямо напроти того мосту на якому всi пiарилися. Адмiнiстрацiя мiста нiяк не допомогала тиснути на забудовника. А зараз цi тупi клептократи обiцяють вiдновити зруйнований будинок батькiв в областi. Два поколiння залишилось нi з чим.
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23.05.2022 08:17 Ответить
Президент подписал законопроект, который позволит полякам получить те же возможности, что и украинцы

https://youtu.be/bwIlXPZoJK4
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23.05.2022 09:35 Ответить
Кстати, про Сенегал

Германия нашла возможную альтернативу России, как поставщику газа: у Сенегала есть запасы в миллиарды кубометров

О желании "интенсивно" реализовывать проекты в сфере газа и возобновляемых источников энергии совместно с западноафриканским государством Сенегал заявил Канцлер Германии Олаф Шольц. Готовность начать поставки в Европу подтвердил и Президент Сенегала Маки Салл.
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23.05.2022 09:44 Ответить
 
 