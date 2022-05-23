Военных РФ в Васильевке в Запорожской области уже больше, чем местных жителей, - ОВА

В Запорожской области растет количество российских захватчиков, в частности, в городе Васильевка их уже больше, чем местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА в телеграме.

"В Васильевке количество военных РФ уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население", - говорится в сообщении.

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