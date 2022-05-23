Военных РФ в Васильевке в Запорожской области уже больше, чем местных жителей, - ОВА
В Запорожской области растет количество российских захватчиков, в частности, в городе Васильевка их уже больше, чем местных жителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА в телеграме.
"В Васильевке количество военных РФ уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население", - говорится в сообщении.
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Оккупировать непонятные куски Украины, и угробить будущее своей страны.
ЭТО ТОЛЬКО КАЦАПЫ УМЕЮТ, есть люди дураки, а здесь целый НАРОД-ДУРАК))))
Кацапов выбросили из всех возможных МИРОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ (и не понятно Когда возьмут обратно ) ...
Вот и выходит, что маленькие кацапики, зря тренировались, прыгали, скакали с малых лет, чтобы стать МИРОВЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ....
Особенно жаль гимнасток...И тяжёлые, детские тренировки... И небольшая спортивная жизнь, ОДИН ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ...На вторую олимпиаду, они уже не попадают....
Вот и выходит...Украли 5 копеек, сели на 10 лет))))
Стоят ли эти Василивци, спортивного будущего маленьких кацапиков?
Спортивна гімнастика...це дуже важкий і копіткий для тренувань спорт, ще на стадії дитячих змагань ,багато хто з них травмується і полишає цей спорт...
Как было сказано: "Гірше не буде"(С) и " Хоть поржем"(С)
Не пора ли начинать ржать??