РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11321 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 460 34

Вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

білорусь

Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 23 мая по поводу российского вторжения.

Итак, начались восемьдесят девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего Государства. Увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

В Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, - сводка Генштаба ВСУ на 18:00 22 мая

На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

Также читайте: Мощные взрывы прогремели ночью в Коростене Житомирской области

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал позиции Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Молдова значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне готовятся к возобновлению наступления на южном направлении, - американские эксперты

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной оброны на указанных направлениях сбили один БпЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су- 25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

Беларусь (7888) Генштаб ВС (6215)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
хочуть смаженої бульби?
показать весь комментарий
23.05.2022 07:22
+13
Переработка всей армии бульбашей на картофель-фри займёт у ВСУ несколько дней:
показать весь комментарий
23.05.2022 07:24
+13
Бульбаші імітують готовність допомогти росіянам у війні, але при цьому дуже бояться ЗСУ та розуміють невідворотність потужної пі4дюліни в свою адресу.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хочуть смаженої бульби?
показать весь комментарий
23.05.2022 07:22 Ответить
Хотят без мозырского НПЗ остаться и удобрить немножко лесные пески Украины
показать весь комментарий
23.05.2022 11:13 Ответить
хочуть смаженої бульби?
показать весь комментарий
23.05.2022 07:22 Ответить
хочуть смаженої бульби?
показать весь комментарий
23.05.2022 07:22 Ответить
Дуже "смішно"! А поки що звітди летять ракети по Західній Україні . Що , не можна захєрачити , нарешті , по тій жопі рф ?
показать весь комментарий
23.05.2022 08:10 Ответить
Дуже "смішно"! А поки що звітди летять ракети по Західній Україні . Що , не можна захєрачити , нарешті , по тій жопі рф ?
показать весь комментарий
23.05.2022 08:10 Ответить
Переработка всей армии бульбашей на картофель-фри займёт у ВСУ несколько дней:
показать весь комментарий
23.05.2022 07:24 Ответить
Бульбаші імітують готовність допомогти росіянам у війні, але при цьому дуже бояться ЗСУ та розуміють невідворотність потужної пі4дюліни в свою адресу.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:33 Ответить
та завдяки ЗСУ вони мають можливість зберегти для себе свою Білорусію, а не бути на побігеньках в русскій армії, тільки вони цього хиба ще не зрозуміли.
показать весь комментарий
23.05.2022 13:05 Ответить
Голова колгоспу вирів до москальського мяса додати дерунів.
показать весь комментарий
23.05.2022 07:39 Ответить
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми, не кажучи про бронежилети. Годують через раз...
показать весь комментарий
23.05.2022 07:48 Ответить
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми не кажучи вже про бронежилети. Годують через раз...
показать весь комментарий
23.05.2022 07:49 Ответить
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми не кажучи вже про бронежилети. Годують через раз...
показать весь комментарий
23.05.2022 07:51 Ответить
Припустимо, що нападе. Чи вистачить сил та рішучості швиденько звільнити Білорусь?
показать весь комментарий
23.05.2022 07:55 Ответить
Наступление гораздо более сложный вид боя чем оборона. Украине нужно сохранять и людей и оружие, а не нести огромные потери в ненужных авантюрах.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:40 Ответить
БульбоМусоліні сьогодні зустрічається з )(уйлофюрером в Сочі, імітує готовність,до нападу.
Найгірше те що ,він сковує наші війська..по заявах їхніх хенералів у нас сковано порядку 10-15 тис.
показать весь комментарий
23.05.2022 08:17 Ответить
Навряд чи Біларусь нападе, але те що сковують наших, то це точно. Московський фюрер це йому наказав.

Від прямого нападу Луці вдається відкрутитись, а від цього не вдається.
показать весь комментарий
23.05.2022 09:47 Ответить
колись той урод таки нападе.
показать весь комментарий
23.05.2022 09:07 Ответить
Нападе. Не армия картофельного дуче, а на него нападет. Диарея. Неконтролируемая.
Для наших ВСУ с боевым опытом армия дуче не представляет ощутимой угрозы, только что-бы их надоумить, мы вынужденны держать на границе с бульбашами наши бригады.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:28 Ответить
Бульбаши боятся настоящих патриотов Беларуси из полка имени Калиновского. Отлично. Санкции ускорят процесс падения режима, будет нечем платить всяким слабовикам - задумаются, на чьей стороне воевать.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:38 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2022 11:21 Ответить
Думаю у них не будет задачи вести какие-либо захватнические войны. Скорее цель - отвлечь на себя часть группировки с Донбасса, чтобы ослабить позиции на других фронтах. И я вот думаю: ну неужели реально пойдут? У батьки же чутка другая риторика, он то хоть не считает Украину несуществующим недогосударством и не хочет вырезать украинцев. Нафиг ему это надо
показать весь комментарий
23.05.2022 11:25 Ответить
 
 