На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях снизилась интенсивность боевых действий, - Генштаб ВСУ
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях наблюдается снижение интенсивности боевых действий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны. Наносил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сообщении.
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