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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях снизилась интенсивность боевых действий, - Генштаб ВСУ

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях наблюдается снижение интенсивности боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны. Наносил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215)


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Всьо ідьот па плану
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23.05.2022 08:22 Ответить
окопуються сволочі ,тому і не так атакують.закріпляються,риють окопи
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23.05.2022 10:30 Ответить
Якщо ворог знизив інтенсивність, значить ЗСУ повинні кошмарити його. Не ртеба давати ворогу підсилювати свої війська в районі Северодонецька.
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23.05.2022 08:45 Ответить
ну да, вони на сєвєродонецьк все кинули. ссуки. коли ми вже їх розтрощимо.
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23.05.2022 09:09 Ответить
тогда когда ты пойдешь в военкомат - а то без тебя никак "не получится"
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23.05.2022 15:09 Ответить
 
 