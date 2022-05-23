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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, 431 - ранен, - Офис генпрокурора

діти

Более чем 663 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Возросло количество раненых – 431.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 49, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.

"21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по Донетчине крылатыми ракетами и "Смерчами". Погибли дети, – Нацполиция. ФОТО

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.

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скільки справ щодо співробітників рпц-фсб хоча б у столиці?
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23.05.2022 08:33 Ответить
Паскуди...
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23.05.2022 08:36 Ответить
Оце виникає таке питання. Який повинен бути статевий потяг у дорослого чоловіка, щоб у нього встав на однорічного хлопчика? Ця особа напевне олігофрен або ідіот. Тоді друге питання а який лікар-психіатр із призовної комісії допустив такого ідіота в ряди ЗС РФ? Третє питання а
безпосередній командир цього ідіота теж ідіот? У мене була собака , Щенна ****. і виховала приблуду кошеня. Материнський інсктинт не дозволив знищити чуже дитинча. А якою тварю повинна бути жінка щоб мати непереборне бажання мучити і вбивати чужу дитину? Я думаю що вся російська нація повинна пройти примусову тотальну стерилізацію. Тоді їх нічого убивати . Вони не матимуть потомства і з часом самі щезнуть
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23.05.2022 12:17 Ответить
 
 