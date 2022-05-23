В результате агрессии РФ в Украине погибли 232 ребенка, 431 - ранен, - Офис генпрокурора
Более чем 663 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Возросло количество раненых – 431.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 49, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.
"21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка", - говорится в сообщении.
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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них полностью разрушены.
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безпосередній командир цього ідіота теж ідіот? У мене була собака , Щенна ****. і виховала приблуду кошеня. Материнський інсктинт не дозволив знищити чуже дитинча. А якою тварю повинна бути жінка щоб мати непереборне бажання мучити і вбивати чужу дитину? Я думаю що вся російська нація повинна пройти примусову тотальну стерилізацію. Тоді їх нічого убивати . Вони не матимуть потомства і з часом самі щезнуть