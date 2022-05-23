РФ в Украине понесла столько же потерь, как СССР за 9 лет войны в Афганистане, - разведка Великобритании

За первые три месяца войны Россия, вероятно, понесла такое же количество потерь, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Сочетание плохой тактики низкого уровня, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости и командного подхода, готового усугубить неудачи и повторить ошибки, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбасс", - говорится в своде.

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Британская разведка отмечает, что российское общество в прошлом оказалось чувствительным к потерям во время войн по выбору. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все очевиднее, а недовольство войной в обществе и желание выразить это могут расти.