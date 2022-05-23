РФ в Украине понесла столько же потерь, как СССР за 9 лет войны в Афганистане, - разведка Великобритании
За первые три месяца войны Россия, вероятно, понесла такое же количество потерь, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане.
Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Сочетание плохой тактики низкого уровня, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости и командного подхода, готового усугубить неудачи и повторить ошибки, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбасс", - говорится в своде.
Британская разведка отмечает, что российское общество в прошлом оказалось чувствительным к потерям во время войн по выбору. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все очевиднее, а недовольство войной в обществе и желание выразить это могут расти.
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Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
Їдемо з Кабула в Хайратон,а скрізь на блокпостах український акцент....спитає і непомиляєшся---Українець....
Усе як завжди---Знищення українців всіма засобами(((
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
Так що 35 тисяч, за які тут вище говорилось - можливо, і так і є...
на самом деле, за 10 лет агрессии в Афганистане, советы потеряли более 100 тыс. убитыми.
но так же как и сейчас, реальное число убитых, скрывается