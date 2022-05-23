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Новости Война
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РФ в Украине понесла столько же потерь, как СССР за 9 лет войны в Афганистане, - разведка Великобритании

200,груз

За первые три месяца войны Россия, вероятно, понесла такое же количество потерь, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Сочетание плохой тактики низкого уровня, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости и командного подхода, готового усугубить неудачи и повторить ошибки, привело к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбасс", - говорится в своде.

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Британская разведка отмечает, что российское общество в прошлом оказалось чувствительным к потерям во время войн по выбору. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все очевиднее, а недовольство войной в обществе и желание выразить это могут расти.

армия РФ (19101) Великобритания (4931) разведка (4170) потери (4373)


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Топ комментарии
+18
Орков сдохло уже вдвое больше, чем в Афгане. Причём сюда не входят распылённые на молекулы внутри танков и БМП, которых невозможно посчитать. А также минимум 200-300 орков на "Мааац-Кве". Но тех уже хоть крабы сосчитали.
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23.05.2022 09:01
+16
Сравнивать СССР и путлеровский Мордор - это сравнивать жопу с пальцем.
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
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23.05.2022 09:28
+12
Маловато будет.
Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
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23.05.2022 08:54
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Маловато будет.
Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
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23.05.2022 08:54 Ответить
14 000 в афгане.
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23.05.2022 08:56 Ответить
Да и танков всего 120, самолетов 150 из них только 70 боевых, правда вертолетов 300 ( не заЧот )
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23.05.2022 08:59 Ответить
майже за 10 років, треба враховувати.
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23.05.2022 10:34 Ответить
Орков сдохло уже вдвое больше, чем в Афгане. Причём сюда не входят распылённые на молекулы внутри танков и БМП, которых невозможно посчитать. А также минимум 200-300 орков на "Мааац-Кве". Но тех уже хоть крабы сосчитали.
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23.05.2022 09:01 Ответить
Треба, щоб ще москалики з мОскви і Сан.ленінграду під'їхали,бо дохнуть переважно дикі буряти,якути,тива,тоді скавчання на болотах сягне свого апогею.
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23.05.2022 09:10 Ответить
Афган был повторен уже после первых 3 недель войны. Жаль, что среди 200-х мало москвичей и питерцев, тогда бы вой уже стоял на болотах нескончаемый.
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23.05.2022 09:14 Ответить
Взяли уроки с афгана и в мясорубку кинули всяких бурят и тувинцев из запердяйска, чтобы никто их не искал...
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23.05.2022 10:33 Ответить
В афган багато українців відправляли. З Москви та Ленінград теж не настільки багато слали.
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23.05.2022 10:36 Ответить
Будучі в ,,турі,,
Їдемо з Кабула в Хайратон,а скрізь на блокпостах український акцент....спитає і непомиляєшся---Українець....
Усе як завжди---Знищення українців всіма засобами(((
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16.07.2022 13:43 Ответить
Сравнивать СССР и путлеровский Мордор - это сравнивать жопу с пальцем.
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
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23.05.2022 09:28 Ответить
Видно мало - треба більше їх спалити
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23.05.2022 10:00 Ответить
Да ощутимость этих потерь смазываетсяч из за того что воюет биомуссор из глубинок....
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23.05.2022 10:05 Ответить
Вони ВСІ без винятку є СМІТТЯМ!!!
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16.07.2022 13:44 Ответить
по инсайдерской информации из канала генерал свр на 21.05. русня догладывала в своем генштабе про 35 тыс. безвозвратных потерь. тут выходит, что даже мы занижаем подсчеты потерь орков.
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23.05.2022 10:06 Ответить
наш Генштаб не враховує трупи орків, які в категорії "можливо". Наприклад: згорів танк - а скільки там було екіпажу? Можливо - п'ять осіб; або й навіть два... Можливо, весь екіпаж згорів; можливо, весь встиг евакуюватися... Ще приклад: евакуювали пораненого орка в госпіталь - а там... можливо, вижив, можливо, і ні...
Так що 35 тисяч, за які тут вище говорилось - можливо, і так і є...
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23.05.2022 10:30 Ответить
В Афганістані ссср втратив 15300 військових...
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23.05.2022 10:25 Ответить
разведке Великобритании стоило бы меньше доверять лживым советским источникам и заниматься настоящим делом - вести разведку
на самом деле, за 10 лет агрессии в Афганистане, советы потеряли более 100 тыс. убитыми.
но так же как и сейчас, реальное число убитых, скрывается
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23.05.2022 10:47 Ответить
хм, в Афганістані СРСР теж втратив 200 літаків і 3000 ББМ ? і 1300 танків? Про кількість "мяса" вже навіть і уточнювати не буду
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23.05.2022 12:04 Ответить
В Авгане погибло 15 тысячь за девять лет авган по сравнению с этой войной разборка местных бандюков на рынке в девяностых ,эксперты ***** британские,,,,
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16.07.2022 14:46 Ответить
 
 