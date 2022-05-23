Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29,2 тыс. человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1293 танка и 3166 бронированных машин
По состоянию на утро 23 мая потери личного состава российских оккупантов на территории Украины составляют около 29 200 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:
-личного состава – около 29200 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1293 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 3166 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 604 (+5) ед;
- РСЗО – 201 (+0) ед;
- средства ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 204 (+0) ед;
- вертолетов - 170 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатые ракеты – 110 (+3);
- корабли/катера - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) ед;
-специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!