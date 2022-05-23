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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29,2 тыс. человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1293 танка и 3166 бронированных машин

рф

По состоянию на утро 23 мая потери личного состава российских оккупантов на территории Украины составляют около 29 200 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:

-личного состава – около 29200 (+150) человек ликвидировано;

- танков – 1293 (+8) ед;

- боевых бронированных машин – 3166 (+25) ед;

- артиллерийских систем – 604 (+5) ед;

- РСЗО – 201 (+0) ед;

- средства ПВО – 93 (+0) ед;

- самолетов – 204 (+0) ед;

- вертолетов - 170 (+0) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

- крылатые ракеты – 110 (+3);

- корабли/катера - 13 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) ед;

-специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29,2 тыс. человек, 204 самолета, 170 вертолетов, 1293 танка и 3166 бронированных машин 01

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) уничтожение (6849) техника (1733)


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Топ комментарии
+6
Недостатньо,треба добити до 100000 окупантів.
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23.05.2022 08:50
+5
30 тыс. это только "200"... Чаще всего встречается следующие пропорции: на одного убитого - 3-4 раненых. Так что "специальная операция" идет по утвержденному плану утилизации рашистов.
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23.05.2022 09:10
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:59
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Недостатньо,треба добити до 100000 окупантів.
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23.05.2022 08:50 Ответить
треба добити до 1 000 000 окупантів.....
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23.05.2022 09:00 Ответить
30 тыс. это только "200"... Чаще всего встречается следующие пропорции: на одного убитого - 3-4 раненых. Так что "специальная операция" идет по утвержденному плану утилизации рашистов.
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23.05.2022 09:10 Ответить
29 тыс. хороших русских + 87 тыс. подранков (1 к 3, по минимуму) = 116 000 демилитаризованных русских свинособак. Ну это уже примерно половина от того, что русско-фашистские бандформирования имели на начало вторжения 24 февраля.
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23.05.2022 12:07 Ответить
пока цензор забит диванными вояками это невозможно
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23.05.2022 15:06 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:59 Ответить
Можна й 300-х ампутантів, їм ще й пенсію платити треба, та ще й вони на очах у населення, а не на цвинтарі - теж психологічний тиск.
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23.05.2022 09:36 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 09:01 Ответить
Друзи,на жаль среди украинських солдат можуть бути втрати бильше.Чому? справа в тому,що богато наших героив зникло без висти.Тому же росийски агресори використовивають заборонену зброю яка х живою силою супротивника не оставлюе жодного слиду.Агресор бье гарматами та ракетами високою вражаючей силой.Алэ якщо украинських героив,втрати могуть бути забильше,все однаково в Росии люди знедоволени цею спецоперациею.
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23.05.2022 10:01 Ответить
только вылупился кацап - и давай панику нагнетать.
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23.05.2022 10:23 Ответить
гугл переводчик у тебя ****** - iди вчи мову бовдур
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23.05.2022 15:08 Ответить
 
 