Джонсон написал письмо украинским детям: Я верю, что Украина выиграет эту войну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо детям Украины, уверяя их в том, что они не одиноки и что Украина выиграет войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Британский премьер попросил детей помнить о двух вещах.

Во-первых, о том, что они должны безмерно гордиться "своей страной, своими родителями, своими семьями и своими солдатами, и больше всего гордиться собой".

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых по всему миру", - говорится в письме.

Также читайте: На Южном направлении 22 мая уничтожены 55 оккупантов и несколько единиц бронетехники, - ОК "Південь"

Также глава британского правительства заверил детей, что они не одиноки.

"Возможно, вас разлучили с друзьями дома, но у вас есть миллионы других людей по всему миру. Здесь, в Соединенном Королевстве, мы вывешиваем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и игровыми площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наши молодые люди рисуют ваше знамя в своих классах и делают синие и желтые браслеты в поддержку вашей страны", - написал Джонсон.

"Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи. И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", - говорится в письме.

Читайте: Военных РФ в Васильевке в Запорожской области уже больше, чем местных жителей, - ОВА