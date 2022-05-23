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Новости Война
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Джонсон написал письмо украинским детям: Я верю, что Украина выиграет эту войну

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо детям Украины, уверяя их в том, что они не одиноки и что Украина выиграет войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Британский премьер попросил детей помнить о двух вещах.

Во-первых, о том, что они должны безмерно гордиться "своей страной, своими родителями, своими семьями и своими солдатами, и больше всего гордиться собой".

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Тем не менее, каждый день украинские дети учат всех нас, что значит быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые трудные времена, я не могу придумать лучшего примера для подражания для детей и взрослых по всему миру", - говорится в письме.

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Также глава британского правительства заверил детей, что они не одиноки.

"Возможно, вас разлучили с друзьями дома, но у вас есть миллионы других людей по всему миру. Здесь, в Соединенном Королевстве, мы вывешиваем украинские флаги над нашими домами, офисами, церквями, магазинами и игровыми площадками, даже над моей собственной крышей на Даунинг-стрит, где окна заполнены подсолнухами, нарисованными британскими детьми. Наши молодые люди рисуют ваше знамя в своих классах и делают синие и желтые браслеты в поддержку вашей страны", - написал Джонсон.

"Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну. Я всем сердцем надеюсь, что вскоре вы сможете вернуться в свои дома, в свои школы, в свои семьи. И что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло, мы в Великобритании никогда вас не забудем и всегда будем гордиться тем, что можем называть вас своими друзьями", - говорится в письме.

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дети (6479) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+12
Спасибо Боря,но у нас проблемка
с гафнокомандующим ,он шо то не сильно воевать рвётся, всё договорняки пихает
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23.05.2022 09:01
+10
Черговий зелений крадій...
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23.05.2022 09:20
+8
Андрій Козак- патріот і ефективний менеджер. Подейкують що дуже релігійна людина, щонеділі до церкви, правда не знає, що таке Томос, але то йому не конче знати. Депутат від монобільшості. Разом із братом допомагає фронту, трохи собі гуманітарної допомоги присвоїв, всього 8 млн,
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23.05.2022 09:10
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Але ціна велика буде.
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23.05.2022 08:57 Ответить
ціна вже по 40 .....не знала ?
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23.05.2022 08:58 Ответить
що по сорок ?
кілограм солі ?
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23.05.2022 09:24 Ответить
Спасибо Боря,но у нас проблемка
с гафнокомандующим ,он шо то не сильно воевать рвётся, всё договорняки пихает
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23.05.2022 09:01 Ответить
Половину Банкової - під кабінет для Б. Джонсона і його працівників.
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23.05.2022 09:04 Ответить
Чому половину? Ви вважаєте, що презЕдентській ОПі є хоч одна порядна людина? Хоя один ПАТРІОТ?
Самі татарови, демченки, дерьмаки, афірістовичі, подляки, кірюши тімошенки та їм подібна колаборантсько- фсбшна какаяразніца.
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23.05.2022 10:20 Ответить
Андрій Козак- патріот і ефективний менеджер. Подейкують що дуже релігійна людина, щонеділі до церкви, правда не знає, що таке Томос, але то йому не конче знати. Депутат від монобільшості. Разом із братом допомагає фронту, трохи собі гуманітарної допомоги присвоїв, всього 8 млн,
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23.05.2022 09:10 Ответить
ТАК ПОБЕДИМ
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23.05.2022 09:13 Ответить
Черговий зелений крадій...
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23.05.2022 09:20 Ответить
Від Притули не відстає
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23.05.2022 09:37 Ответить
Треба запросити Бориса Джонсона на керівництво Україною, бо щось військові не хочуть вводити військову адміністрацію з управління Україною (хоча б на час війни).
Тут ще таке: наший Зе, це Z. А точніше ZV. А ще точніше з врахуванням імені батька - то маємо повний набір: ZVO. Хто керує військом і чому не вивів гарнізон з Маріуполя на початку війни? Хто здав південь? Хто зараз керує Україною і з якої точки планети те відбувається?..
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23.05.2022 09:31 Ответить
Хто? Дед Пихто!
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23.05.2022 10:14 Ответить
лист, це звісно добре...але краще пару десятків крилатих ракет. вони збережуть значно більше життів дітей, та й не тільки дітей.
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23.05.2022 10:22 Ответить
Пане Боріс, щиро дякуємо Британії і Вам особисто, за підтримку.
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23.05.2022 10:39 Ответить
Ви помітили як вже днів десять тут розганяють зраду? Під кожною новиною купа коментів про це, хоча всім адекватним українцям ясно, що зараз війна і таке робити не можна. Я солдат ЗСУ, до ворога 800м (так, на фронті теж є інтернет і навіть буває трохи вільного часу) і далеко не прихильник Зе, але звертаюсь до справжніх українців, а не до троляк, не розганяйте зраду, не деморалізуйте себе і оточуючих.
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23.05.2022 10:57 Ответить
справа не розгоні зради
переважна більшість читачів ЦН (в т.ч. і я) налаштовані вкрай негативно до Zе-влади
тому заклики: "не розганяйте зраду, не на часі" на нас не діють
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23.05.2022 12:59 Ответить
 
 