Вчерашний ракетный удар по Малину: погиб работник "Укрзализныци", четверо ранены, повреждены около 150 домов

В результате вчерашнего вражеского ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Малина Александр Ситайло, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший - работник "Укрзализныци". Также есть четверо раненых - три работника "Укрзализныци" и один житель Малина", - информирует Ситайло.

По его словам, раненые госпитализированы – они получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасатели и медики, а также следователи оперативных групп. Пожар был ликвидирован вчера около 19.00 вечера воскресенья.

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