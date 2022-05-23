РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11361 посетитель онлайн
Новости Война
6 146 9

Вчерашний ракетный удар по Малину: погиб работник "Укрзализныци", четверо ранены, повреждены около 150 домов

малин

В результате вчерашнего вражеского ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Малина Александр Ситайло, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, несколько магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, есть один погибший - работник "Укрзализныци". Также есть четверо раненых - три работника "Укрзализныци" и один житель Малина", - информирует Ситайло.

По его словам, раненые госпитализированы – они получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасатели и медики, а также следователи оперативных групп. Пожар был ликвидирован вчера около 19.00 вечера воскресенья.

Также читайте: Мощные взрывы прогремели ночью в Коростене Житомирской области

Автор: 

армия РФ (19101) обстрел (26961) ракеты (3557) Малин (8) Житомирская область (1388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ищите гниду которая наводит...
показать весь комментарий
23.05.2022 09:11 Ответить
может маяк, а может и по всем известным координатам
показать весь комментарий
23.05.2022 09:24 Ответить
Якщо то підстанція Укрзалізниці, по яких рашисти й гатять - то наводити на неї не потрібно - їх розташування рашистам давно відомо.
показать весь комментарий
23.05.2022 11:02 Ответить
не мелите ерунды наводчики-ублюдки есть по скольку гатят по обьектам когда там что-то есть..
показать весь комментарий
23.05.2022 15:02 Ответить
Щось дуже вже затримується зброя, якою наші воїни зможуть бити по об'єктах московії. І по кораблям.
показать весь комментарий
23.05.2022 09:52 Ответить
Там что ядерная бомба взорвалась? Как от одной ракеты может 150 домов может пострадать?
показать весь комментарий
23.05.2022 11:58 Ответить
да это бред какой то .. это что их типа градами накрывали ?
показать весь комментарий
23.05.2022 15:05 Ответить
А що бракує лупнути по території РФії на кордоні з Харковом з нашої ВІЛЬХИ. Знести к бісу кілька сіл щоб кацапи заверещали
показать весь комментарий
23.05.2022 12:04 Ответить
бракує яиц у зеленокомандувача - так как у него главный враг не путин и рашка - а порошенко
показать весь комментарий
23.05.2022 15:03 Ответить
 
 