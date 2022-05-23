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Новости Война
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Враг пытается закрепиться на Змеином и перегруппировывает флот. К маневрам присоединился крейсер "Адмирал Макаров", - Братчук

фрегат,макаров,адмірал

В акватории Черного моря проходит перегруппировка Черноморского флота Российской Федерации, к маневрам присоединился российский крейсер "Адмирал Макаров".

Об этом сообщил в видеообращении пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и Одесской области прошла хоть и под сигналы тревоги, но без обстрелов. В Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда соответствующую технику, прежде всего, средства противовоздушной обороны. Также в Черном море происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил Черноморского флота Российской Федерации, к ним присоединился крейсер "Адмирал Макаров", - отметил Братчук.

Он выразил надежду, что "Адмирал Макаров" также присоединится к флеш-мобу, объявленному крейсеру "Москва".

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Змеиный (180) корабль (2040) Одесса (7868) Черноморский флот РФ (1559) Черное море (1475) Братчук Сергей (105)


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Топ комментарии
+23
Мацквє очєнь скучна і адінока на днє...
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23.05.2022 09:53
+19
ні... це той що потоплять...
май терпіння!!!
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23.05.2022 10:02
+16
Адмірал макаров)))))))))))))))
НЕПТУН йому назустріч!
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23.05.2022 09:54
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Це той, якого вже потопили?
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23.05.2022 09:53 Ответить
Скинь посилання,де казали про його потоплення. Інакше -кацапський ******.
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23.05.2022 09:56 Ответить
цей кацап навіть гугл-перекладачем вміє користуватись
мабуть, тролячий бригадир
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23.05.2022 09:58 Ответить
Я розумію, що коли мозок як у гупіка, то новини двотижневої давнини запам'тати складно.
По-перше - "Адмірал Макаров", це не крейсер, а ракетний фрегат.
По-друге - ось новина від 07.05.22 https://www.youtube.com/watch?v=cTyFz2tTCYM
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23.05.2022 10:07 Ответить
Я розумію що толкової відповіді не буде тому ти намагаєшся образити,падло.
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23.05.2022 10:14 Ответить
Як це не буде, якщо я навів посилання?
І це, люб'язний, слідкуйте за своїм язиком.
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23.05.2022 10:18 Ответить
Навчись для початку посилання наводити. І це,свої поради при собі залиш.
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23.05.2022 10:40 Ответить
Казали про влучання та пошкодження, але, бачиться, вдалося відбуксирувати.
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23.05.2022 10:15 Ответить
Інформація була різна, від влучання та пожежі, до затоплення.
Але Генштаб, після цієї новини, у підсумку морських втрат рашки дописав +1.
Через кілька днів Арестович запевняв, что інформація з Макаровим не відповідає дійсності і це фейк.
Взагалі, початково це був сарказм з мого боку, та тлі двотижневої новини. Але, виявилося, що для місцевої публіки, з приступами амнезії, воно було занадто тонко.
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23.05.2022 10:27 Ответить
Інколи краще жувати ніж говорити, тут мордорських ботів вдосталь.

Жартівник ***.....
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23.05.2022 10:35 Ответить
Чувак все правильно зауважив. По-перше, не крейсер, а фрегат. По-друге, він вже знаходиться в чорному морі, бо належить до ЧФ РФ з припискою в Севастополі. (та й як він міг увійти в чорнее море, коли турки перекрили Босфор). По-третє фейкова інфа про його враження таки справді вже була раніше
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82)
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23.05.2022 10:22 Ответить
От якраз хотів спитати, а як він зайшов? Бо якщо турки вже відкрили Босфор, то це ай-ай-ай.
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23.05.2022 10:25 Ответить
Певне редакція мала на увазі "вийшов в чорне море", ален зранку не встигла випити кави та роздуплитися, от і наробила помилок в одній новині стільки, що Тарас Чмут схопився би за голову
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23.05.2022 10:28 Ответить
Новина була не фейкова. Ніхто офіційно не казав про критичне пошкодження, а тим більше -потоплення.
Було влучання, було пошкодження, була інфа, що своїм ходом втік у Севастополь.
Очевидно, вже підремонтували.
Про що суперечка?
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23.05.2022 10:30 Ответить
Що для вас означає термін "офіційно"? Це хто повинен бути? Президент, ВР, Генштаб, МО?
Генштаб у підсумку щоденних здобутків, відразу після новини про Макарова, дописав +1.
А Арестович, у передачі з Фейгіним відкрито заявив, що інформація з ураженням(пошкодженням, затопленням) Адмірала Макарова не відповідає дійсності і це фейк. Це ж нібито радник Президента.
Де правда? Виявляється, що напревеликий жаль Арестович був правий?

А взагалі, шановній редакції слід ретельно перевіряти ту інформацію, яку вони розміщують. Щоб фрегати не перетворювались в крейсери і не "заходили" через закриті Туреччиною протоки.
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23.05.2022 10:49 Ответить
https://ru.krymr.com/a/rossiya-ukraina-voyna-fregat-admiral-makarov-rakety-neptun/31838013.html
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23.05.2022 12:57 Ответить
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/podbityij-admiral-makarov-dolzhen-byil-zamenit-krejser-moskva-seleznev.htm https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/podbityij-admiral-makarov-dolzhen-byil-zamenit-krejser-moskva-seleznev.htm

https://nv.ua/ukraine/events/russkiy-*******-korabl-gorit-vozle-ostrova-zmeinyy-novosti-ukrainy-50239887.html
ще?
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23.05.2022 10:34 Ответить
або ось так - https://www.youtube.com/watch?v=cTyFz2tTCYM&t=3s
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23.05.2022 10:47 Ответить
ні... це той що потоплять...
май терпіння!!!
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23.05.2022 10:02 Ответить
Не, это тот, что потопят.
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23.05.2022 10:09 Ответить
Це писала Думская,хоть і Одеса, але все надумано. Його спецом вивели на рейд,щоб показати,що плаває поки Нептун не проведе дезінфекцію.
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23.05.2022 10:10 Ответить
Це той, якого скоро потоплять.
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23.05.2022 11:11 Ответить
Мацквє очєнь скучна і адінока на днє...
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23.05.2022 09:53 Ответить
Не крейсер, а фрегат
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23.05.2022 09:54 Ответить
Якщо "флагма", то на рашє обов'язково "крейсер"(навіть якщо це буде шаланда)!
Згадайте недоносець (а ні крейсер,а ні авіаносець) названий " авіаносець".
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23.05.2022 10:10 Ответить
Адмірал макаров)))))))))))))))
НЕПТУН йому назустріч!
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23.05.2022 09:54 Ответить
будь шо, NSM можна або Harpoon - тож нічо
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23.05.2022 09:59 Ответить
Вообще то это фрегат, а не крейсер
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23.05.2022 09:55 Ответить
Но тем не менее это новый флагман ЧФ
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23.05.2022 09:56 Ответить
А в чому різниця?
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23.05.2022 10:07 Ответить
У класі і розмірі.
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23.05.2022 10:16 Ответить
Звідки "увійшов"? Хіба ж його там не було? Що, турки через протоки пропустили?
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23.05.2022 09:55 Ответить
Из севастопольской бухты вышел
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23.05.2022 09:57 Ответить
фрєгат шо підбили раніше
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23.05.2022 09:56 Ответить
Цікаво, звідки він зайшов у Чорне море? З Азовського?
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23.05.2022 09:57 Ответить
это жжжжжжжжжжж не к добру , нужно что то делать, срочно.
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23.05.2022 09:58 Ответить
Так його ж ніби підбили? Чи вже відремонтували?
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23.05.2022 09:58 Ответить
Наскільки я знаю, що це не крейсер, а фрегат. Після знищення крейсера "москва" в них нема крейсерів у чорному морі.

Ну не знаю, може його вже перейменували на крейсер, щоб був в них крейсер формально.
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23.05.2022 09:58 Ответить
Це ще один підводний човен, яким був «москва»?
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23.05.2022 09:59 Ответить
у них в чорному морі таких ніби три
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23.05.2022 10:00 Ответить
Мабуть "вийшов",а на "увійшов"!
"Тщательнее надо ребята!".
М.Жванєцкій.
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23.05.2022 10:02 Ответить
Розхірачим і цей. Прийдеться мокшанам крейсер "Аврору" на допомогу вызывать.
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23.05.2022 10:02 Ответить
Що значить зайшов у акваторію Чорного моря? Звідки він зайшов і де до цього перебував?
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23.05.2022 10:02 Ответить
фрегати проекту 11356 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11356 https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрегати_проєкту_11356
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23.05.2022 10:03 Ответить
Что значит долучився, откуда? Босфор же закрыт дядей Эрдоганом. Могли бы профессиональней новость написать, с важнейшим уточнением, но редактора как всегда тупят на цензоре, хотя новостей не так уж много у них.
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23.05.2022 10:03 Ответить
Новый флЯгман-ракетоносец? Ну-ну....
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23.05.2022 10:03 Ответить
"Адмірал Макаров" це не крейсер, а ракетний фрегат - відчуйте різницю. Він не "увійшов в Чорне море" (турки не пропускають військові кораблі воюючих країн, крім повернення у порти приписки) а вже там був. "Речнику Одеської обласної військової адміністрації" варто про це знати. Компетентність, да.
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23.05.2022 10:06 Ответить
Фрегат це тип корабля, а по озброєнню він класифікується як крейсер.
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23.05.2022 10:19 Ответить
на крейсер там не как не тянет даже по зрк там мор вариант Бука а не с 300 и 4000 тон водоизмещение
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23.05.2022 10:34 Ответить
долучився крейсер "Адмірал Макаров"? Турція пропустила ?
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23.05.2022 10:07 Ответить
Все таки турки пропустили кацапский крейсер в Черное море
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23.05.2022 10:08 Ответить
Он там до войны был. Дибил.
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23.05.2022 10:10 Ответить
Шо то сильно много у них там до войны было.
Подозреваю ,что турки за бабло всех
запускают.
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23.05.2022 10:14 Ответить
ты идиот ватный
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23.05.2022 14:48 Ответить
Прочитали б хоча б щось із попередніх коментарів, то не продукували б нісенітницю.
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23.05.2022 10:17 Ответить
Щось нам Захід затримує зброю, в тому числі для знищення кораблів. Нептуни в нас напевно вже закінчились.
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23.05.2022 10:11 Ответить
Тебе разве ещё не доложили о Harpoon,вояка диванная?
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23.05.2022 10:13 Ответить
А ты какая вояка? Не диванная?
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23.05.2022 10:23 Ответить
Ну як затримує, ну вивалять вам під хату британські ПКР, попадете по Макарову? Навіть на американські гаубиці повністю навчать склад в кінці червня, а тут ПКР.
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23.05.2022 10:29 Ответить
змістилось по часу кажуть тепер десь кінець липня початок серпня
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23.05.2022 10:17 Ответить
А може, її левова частина просто не доїжджає до призначення? Погано, коли про це дізнаєшся з американських джерел:
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23.05.2022 10:34 Ответить
З недоучек у редакції "радощів".
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23.05.2022 10:28 Ответить
рашистська *********, проводить перегрупування Чорноморського флоту російської федерації, бо не виключає застосування проти своїх корит українською стороною американських "гарпунів"
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23.05.2022 10:19 Ответить
Утопили, не утопили. Крейсер, фрегат. Какая разница? Почему Эрдоган не закрыл проливы для рашистких боевых корыт? Вот главный вопрос.
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23.05.2022 10:19 Ответить
Скільки срачу через те що Братчук ляпнув, і Ердоган пропустив то корито і "крейсер", почитайте коменти тих, хто трохи розуміється.
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23.05.2022 10:26 Ответить
А шо по зміїному теж поступила команда нє стєлять?
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23.05.2022 10:26 Ответить
вашу дивизию Макаров не крейсир Макаров фрегат УРО и его место службы и надеюсь утопления Чёрное море
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23.05.2022 10:30 Ответить
О - "срач" розвели! А версія що "Адміралу" влупили і підбили а потім сховали - поки аврально не відремонтували - не має права на існування?
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23.05.2022 10:31 Ответить
кажуть то фейк - зплутали з десантним катером "Серна"
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23.05.2022 10:33 Ответить
тут пишуть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11356 https://uk.wikipedia.org/wiki/Фрегати_проєкту_11356
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23.05.2022 10:35 Ответить
там ышо есть систер шип Эсенн так что кого с ремонта выгнали в море ышо бабка ванга на двое гадала
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23.05.2022 10:39 Ответить
Мдя ,, як кажуть -намололи сім мішків гречаної вовни .. Тепер народ ніх не розбере , звідки ж взявся у Чорному морі той - фрегатний крейсер .. А все просто , Макаров увійшов не в Чорне море , (бо він звідти й не виходив нікуди) , а в - акваторію Одеси .

Ось заголовок цієї новини , який відповідає дійсності - В Одеську акваторію увійшов російський крейсер "Адмірал Макаров"https://gazeta.ua/articles/regions/_v-odesku-akvatoriyu-uvijshov-rosijskij-krejser-admiral-makarov/1089905
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23.05.2022 10:35 Ответить
Ось заголовок цієї новини , який відповідає дійсності - В Одеську акваторію увійшов недопалений російський крейсер "Адмірал Макаров"
Допалимо !!!
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23.05.2022 12:08 Ответить
Короче:- ложь,*******,и провокация
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23.05.2022 10:54 Ответить
Пишут что новый карабель образовался на горизонте в акватории черного моря!!! И имя ему "Амираль Макарив"??? Если бы его отправит дно изучать, вот бы был номер!!! Эта лоханка столько уже перенесла что ему погибнуть у берегов Украины будет почти за счастье!!! Парни, если что народ думаю не пожалеет последних средств чтобы скинутся на 2-3 "НЕПТУНА"!!! Вы тока маякните!! Слава ЗСУ!!!
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23.05.2022 10:57 Ответить
Ну і чого Україна чекає? Дали можливість натаскати ППО і підтягнути фрегат.
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23.05.2022 10:59 Ответить
Судя по конструкции этого корабля - очень много надстроек на верхней палубе - это корыто очень быстро перевернется, когда получит пробоину. У него центр тяжести высоко расположен, а значит - метацентрическая высота маленькая (хрен его знает этих кацапов - может даже и отрицательная), что способствует плохой остойчивости. Так что, утопить его - особых проблем не будет для наших
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23.05.2022 11:07 Ответить
Цыгане, вперёд отжимать
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23.05.2022 12:01 Ответить
О,новая марка будет)
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23.05.2022 12:23 Ответить
В природі не існує крейсера "Адмірал Макаров", Братчук може керувати Одесою, чи чимсь ще, але ранг корабля міняти не може.
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23.05.2022 12:45 Ответить
Русский корабль "Адмирал Макаров" - иди на ***
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23.05.2022 13:53 Ответить
...у Севастополі їх не дістанеш.... а в морі -вони вільні...
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23.05.2022 14:04 Ответить
Ловись "рыбка" большая и малая, главное, чтобы все они оказались в одно куче под ударами наших ракет.
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23.05.2022 15:30 Ответить
 
 