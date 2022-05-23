Враг пытается закрепиться на Змеином и перегруппировывает флот. К маневрам присоединился крейсер "Адмирал Макаров", - Братчук

В акватории Черного моря проходит перегруппировка Черноморского флота Российской Федерации, к маневрам присоединился российский крейсер "Адмирал Макаров".

Об этом сообщил в видеообращении пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и Одесской области прошла хоть и под сигналы тревоги, но без обстрелов. В Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда соответствующую технику, прежде всего, средства противовоздушной обороны. Также в Черном море происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил Черноморского флота Российской Федерации, к ним присоединился крейсер "Адмирал Макаров", - отметил Братчук.

Он выразил надежду, что "Адмирал Макаров" также присоединится к флеш-мобу, объявленному крейсеру "Москва".

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