РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10823 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 378 10

Мир в Украине является целью, но он не может быть достигнут любой ценой, - Моравецкий

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мир в Украине является общей целью, но он не может быть достигнут "любой ценой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, об этом он сказал в интервью La Repubblica.

Журналисты спросили Моравецкого о мирном плане итальянского правительства, предусматривающего прекращение войны в Украине, и о том, согласен ли он с необходимостью его продвижения.

"Мир - наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать Путин, диалог над головами украинцев", - сказал Моравецкий.

Он также добавил, что "этот народ проливает кровь за нашу свободу и нашу безопасность. Мы должны быть верны Украине".

Моравецкий также высказался по поводу переговоров с российским президентом.

"Пожалуйста, вспомните хотя бы один успех, к которому привели бы переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались и всегда заканчивались одинаково – унижением. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий. Путин не остановится, как Гитлер не остановился на Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет Европу", - предупредил Моравецкий.

Также читайте: Польша готова строить постоянные базы для союзников по НАТО, - премьер Моравецкий

Автор: 

Украина (44919) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Поконкретнее - йди накуй мокшанське чмо. Так конкретнее?
показать весь комментарий
23.05.2022 10:09
+6
Поконкретнее: руслику каюк - додушим.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:15
+4
Що конкретніше? Це відповідь Берлусконі, Макрону і Шольцу, які страх як бояться того, що Україна переможе і стане, з підтримкою союзників (США, Великобританії), новим регіональним лідером, разом з найбільшими європейськими союзниками типу Польщі, як переможці у війні. А пихатим французам це дуже не до вподоби.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну , такую лабуду и я могу нести , а поконкретнее можно ?
показать весь комментарий
23.05.2022 09:56 Ответить
Можно и поконкретней!Он хотел сказать, что мы сами своими силами не справимся!И он-прав..До тех пор пока будут "танцы-выкрутанцы" с наступательным оружием, разрушения и жертвы будут расти..А пока в стороне будет НАТО, то особо надеяться не стоит..Уже можно было и со Средиземного моря помочь.. и т.д. А так-лишь понты-песни--молитвы..А от них толку НЕ будет..((как-то так, если кратко
показать весь комментарий
23.05.2022 10:03 Ответить
Поконкретнее - йди накуй мокшанське чмо. Так конкретнее?
показать весь комментарий
23.05.2022 10:09 Ответить
Поконкретнее: руслику каюк - додушим.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:15 Ответить
А твой коммент и есть лабуда, русскомирская тупица. Расслабь булки.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:27 Ответить
Що конкретніше? Це відповідь Берлусконі, Макрону і Шольцу, які страх як бояться того, що Україна переможе і стане, з підтримкою союзників (США, Великобританії), новим регіональним лідером, разом з найбільшими європейськими союзниками типу Польщі, як переможці у війні. А пихатим французам це дуже не до вподоби.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:31 Ответить
А Стара Європа і не бажає за любу ціну. Вона бажає це зробити за наш рахунок.
показать весь комментарий
23.05.2022 10:05 Ответить
да кацап - за ваш рахунок будут восстанавливать Украину после разгрома твоей рашки
показать весь комментарий
23.05.2022 14:55 Ответить
Может хватит уже этого словесного поноса: "мир Украине"? Украине не нужен "мир"! Украине нужна ПОБЕДА!
Словесная эквилибристика вокруг слова "мир" выгодна многим политикам, т.к. это быстрое, понятное и безболезненное (для них) решение. Договоритесь (т.е. сдавайтесь) с путиным и сразу будет "мир".
А вот "победа Украины" - это долго, сложно, дорого и кроваво. Именно поэтому западные политики не используют это словосочетание (от слова "совсем").
Считаю первоочередной задачей нашего МИДа бороться на всех уровнях с употреблением пораженческой формулировки "мир Украине".
Как вы судно назовете - так оно и поплывет ...
показать весь комментарий
23.05.2022 11:00 Ответить
так это твой зеленый трус все время говорит "о мире" - чего же ты косишь под дурочка
показать весь комментарий
23.05.2022 14:56 Ответить
 
 