Мир в Украине является целью, но он не может быть достигнут любой ценой, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мир в Украине является общей целью, но он не может быть достигнут "любой ценой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, об этом он сказал в интервью La Repubblica.
Журналисты спросили Моравецкого о мирном плане итальянского правительства, предусматривающего прекращение войны в Украине, и о том, согласен ли он с необходимостью его продвижения.
"Мир - наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать Путин, диалог над головами украинцев", - сказал Моравецкий.
Он также добавил, что "этот народ проливает кровь за нашу свободу и нашу безопасность. Мы должны быть верны Украине".
Моравецкий также высказался по поводу переговоров с российским президентом.
"Пожалуйста, вспомните хотя бы один успех, к которому привели бы переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались и всегда заканчивались одинаково – унижением. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий. Путин не остановится, как Гитлер не остановился на Австрии, Чехословакии и Польше. На этот раз мы можем быть мудрее, прежде чем Россия подожжет Европу", - предупредил Моравецкий.
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Словесная эквилибристика вокруг слова "мир" выгодна многим политикам, т.к. это быстрое, понятное и безболезненное (для них) решение. Договоритесь (т.е. сдавайтесь) с путиным и сразу будет "мир".
А вот "победа Украины" - это долго, сложно, дорого и кроваво. Именно поэтому западные политики не используют это словосочетание (от слова "совсем").
Считаю первоочередной задачей нашего МИДа бороться на всех уровнях с употреблением пораженческой формулировки "мир Украине".
Как вы судно назовете - так оно и поплывет ...