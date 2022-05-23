Зеленский подписал закон, который позволит проводить конфискацию активов тех, кто поддерживает российскую агрессию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента.
Закон устанавливает новый вид санкций - посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми лицо может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции.
"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил Владимир Зеленский.
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Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд.
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Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.
Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.
https://t.me/petroimazepa/11890
Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.
Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?
Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.
В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.
В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.
Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.
Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.
Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.
Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.
Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
В Германии нет военного положения и
никто там как Король на троне не сидит и подписует.Называется Бюрократия-не *****.шь народные
деньги.
Розганяєте всі мульку про націоалізацію нафтопроводу, який перебував у російській власності. Який Порох козел..
Дегинираты у власти.