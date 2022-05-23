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Зеленский подписал закон, который позволит проводить конфискацию активов тех, кто поддерживает российскую агрессию

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента.

Закон устанавливает новый вид санкций - посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми лицо может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд.

закон (3176) Зеленский Владимир (20255) санкции (11260)


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Топ комментарии
+20
Підкажу пару прізвищ: Новинський, Бойко, попи московського патріархату.
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23.05.2022 10:14
+19
Боюсь, що активи почнуть конфісковувати НЕ у тих, хто за Рашку, а у тих, хто ПРОТИ Зеленського!
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23.05.2022 10:21
+17
А торгівля серіалами це підтримка агресора, чи ні?
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23.05.2022 10:26
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Підкажу пару прізвищ: Новинський, Бойко, попи московського патріархату.
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23.05.2022 10:14 Ответить
Та у цьому списку половина СН. Цікаво подивится як це буде працювати.
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23.05.2022 10:16 Ответить
Рада має уже список,було на їх сайті. Перший в списку Пашинський. Боти так активно слюні пускали. Вибачте,хоч Рада ваша,але заблокувала.
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23.05.2022 10:19 Ответить
Починати слід з кубла кремлівських гнид на Банковій та Грушевського !!!)))
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23.05.2022 10:33 Ответить
...В общем, власть пытается помочь Украине изо всех сил - но злые и нехорошие ВСУ все же побеждают русских на поле боя.

Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.

Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.

https://t.me/petroimazepa/11890

Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.

Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?

Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.

В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.

В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.

Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.

Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.

Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.

Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.

Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
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23.05.2022 12:00 Ответить
Пойду соседа падлу заложу.
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23.05.2022 10:15 Ответить
Хто ж теперь признается? Надо опзж и всех, кто в этом до войны замечен был, а то потом почему-то гауляйтерами в захваченных городах все опзжшники становятся
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23.05.2022 10:18 Ответить
Вот как всё просто,он подписал,хотя правда военное положение.
В Германии нет военного положения и
никто там как Король на троне не сидит и подписует.Называется Бюрократия-не *****.шь народные
деньги.
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23.05.2022 10:19 Ответить
Так и есть.Меркель бегает за покупками в магазин на углу,где её недавно обворовали,живёт в 2-х ком квартире и имеет ФВ Гольф.
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23.05.2022 10:44 Ответить
Боюсь, що активи почнуть конфісковувати НЕ у тих, хто за Рашку, а у тих, хто ПРОТИ Зеленського!
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23.05.2022 10:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7347939/
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23.05.2022 10:21 Ответить
Хто зара платить провладним ботам і з чого ?
Розганяєте всі мульку про націоалізацію нафтопроводу, який перебував у російській власності. Який Порох козел..
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23.05.2022 10:30 Ответить
А торгівля серіалами це підтримка агресора, чи ні?
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23.05.2022 10:26 Ответить
"расеяне проста передвіґают граніцу'
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23.05.2022 10:28 Ответить
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23.05.2022 10:28 Ответить
права рука не знае що ліва вже вкрала шмат асфальту...
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23.05.2022 10:35 Ответить
И что, конфискуют у Новинского или у VS Energi? Смешно. Так, подоят немного, те попереписывают власнiсть на западных акционеров и все на этом закончится. Для охлосу-пиар. А пиар, как известно-наше все!
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23.05.2022 10:45 Ответить
Нужен Указ о конфискации всей собственности граждан РФ на территории Украины.
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23.05.2022 10:54 Ответить
Розмыто и непонятно,как всегда все через ЗЕленую сраку.
Дегинираты у власти.
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23.05.2022 11:00 Ответить
бойко на черзі
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23.05.2022 11:08 Ответить
в нього дві вишки вже були конфіскували
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23.05.2022 11:10 Ответить
і "козиря" беріть з потрохами
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23.05.2022 11:11 Ответить
А як щодо тих, діяльність/бездіяльність яких призвела до агресії козломордих?
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23.05.2022 11:19 Ответить
Як можна взагалі сподіватись виграти війну з НЕЗАЧИЩЕНИМ ТИЛОМ??? Сєпарів і ватників ніхто навіть морально не пресує,мародерів коригувальників і диверсантів ніхто не знищує,а навпаки-їх всіляко відмазують,московські попи діють вільно,всілякий непотріб і сцикуни вимагають у петиціях випускати призовний вік за кордон,секретна військова інфа тече з установ в медіапростір як з дірявого відра,оборонне виробництво не налагоджене,трудової мобілізації немає,гуманітарка розкрадається... Про яку перемогу ви постійно волаєте,печальні невторопи,якщо країною керують відвертв зрадники і шахраї. Всім,хто має розум,вже зрозумілі «цєлв спєцапєрациі»: знищити патріотичну спільноту,щоби потім «даґаваріцца пасєрєдінє». Інакше як ще можна раціонально пояснити відсутність контррозвідувальних заходів,військових трибуналів,конфіскації активів зрадників і колаборантів-і взагалв,все це ********,що відбувається навколо???
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23.05.2022 11:19 Ответить
А ще чого доброго оправдають солдата -маскалика за вбивство цивільного?. Бо справу передадуть у ЄСПЛ.
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23.05.2022 12:01 Ответить
Не пройшло і пів- року...
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23.05.2022 15:29 Ответить
 
 