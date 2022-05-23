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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пока Луганщина сдерживает наступление врага, украинские войска в Харьковской области имеют возможность оттеснять противника к границам с РФ, - Гайдай

луганщина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что, пока сдерживается наступление врага в Луганской области, наши войска в Харьковской области имеют возможность оттеснять противника к границам с РФ.

Об этом сообщает "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область - это сейчас форпост, сдерживающий огромное нашествие российской армии. Здесь есть мобилизованные из "ЛНР", "ДНР", российские войска, кадыровцы. Из России приезжают от бурятов до малых народов, полные дикари. Пока мы их сдерживаем, на Харьковщине наши войска имеют возможность оттеснять врага к границам с "мародерской федерацией". В Донецкой области также идут войска, но с нашей стороны они не продвигаются в Донецкую область. Миссия очень тяжелая, но ее нужно пройти", - заявил Гайдай.

По его словам, для того, чтобы начать контрнаступление, нужно дать украинской армии возможность удержать фланги.

"Перевооружить наши бригады и уже с мощными силами идти в наступление. Я понимаю людей, которые смотрят, как уничтожают их города, но освободить одну деревню, или город, или положить там армию - это тоже не выход", - подчеркнул Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 70 домов разрушили рашисты за сутки в Луганской области, - Гайдай. Фоторепортаж

армия РФ (19101) Харьковщина (5577) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+5
Нам бы и Белгород пригодился,но в реальности эти крики на Ура начинают
надоедать.Меньше пропаганды,больше дела.
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23.05.2022 10:29
+3
Давайте знову міфи писати,коли вас танки впритул будівлі нищать,по вашим же словам. Кого цього разу в жертву. ..Свободу,а потім ПС і ЄС. Навіть і думати не потрібно яке місто наступним буде. Боріться і перемагайте . А історія потім напише хто,де і як
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23.05.2022 10:23
+3
На жаль поки в нас на Харківщині кацапи за повідомленнями американського інституту війни, відбили назад Тернову і Рубіжне, щоб прикрити Вовчанськ. Вчора бачив репортаж радіо свободи з цього напрямку, командир нарікав, що не вистачає вогневої міці з нашого боку для дальшого наступу. У них резерви там за кордон, і вони з них беруть сили, щоб втриматись, хоча б в 10-15 км зоні від кордону.
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23.05.2022 11:00
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Давайте знову міфи писати,коли вас танки впритул будівлі нищать,по вашим же словам. Кого цього разу в жертву. ..Свободу,а потім ПС і ЄС. Навіть і думати не потрібно яке місто наступним буде. Боріться і перемагайте . А історія потім напише хто,де і як
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23.05.2022 10:23 Ответить
але...дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..
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23.05.2022 10:25 Ответить
на большой котел сил видимо мало, а маленькие как раз получаются.
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23.05.2022 10:26 Ответить
Нам бы и Белгород пригодился,но в реальности эти крики на Ура начинают
надоедать.Меньше пропаганды,больше дела.
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23.05.2022 10:29 Ответить
менше б той Гайдай киздів..Шо.. кому ...і як робити...
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23.05.2022 10:42 Ответить
На жаль поки в нас на Харківщині кацапи за повідомленнями американського інституту війни, відбили назад Тернову і Рубіжне, щоб прикрити Вовчанськ. Вчора бачив репортаж радіо свободи з цього напрямку, командир нарікав, що не вистачає вогневої міці з нашого боку для дальшого наступу. У них резерви там за кордон, і вони з них беруть сили, щоб втриматись, хоча б в 10-15 км зоні від кордону.
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23.05.2022 11:00 Ответить
То же такое слышал, и это печально. Свинособакам только дай волю.
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23.05.2022 11:19 Ответить
 
 