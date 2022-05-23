Пока Луганщина сдерживает наступление врага, украинские войска в Харьковской области имеют возможность оттеснять противника к границам с РФ, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что, пока сдерживается наступление врага в Луганской области, наши войска в Харьковской области имеют возможность оттеснять противника к границам с РФ.

Об этом сообщает "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область - это сейчас форпост, сдерживающий огромное нашествие российской армии. Здесь есть мобилизованные из "ЛНР", "ДНР", российские войска, кадыровцы. Из России приезжают от бурятов до малых народов, полные дикари. Пока мы их сдерживаем, на Харьковщине наши войска имеют возможность оттеснять врага к границам с "мародерской федерацией". В Донецкой области также идут войска, но с нашей стороны они не продвигаются в Донецкую область. Миссия очень тяжелая, но ее нужно пройти", - заявил Гайдай.

По его словам, для того, чтобы начать контрнаступление, нужно дать украинской армии возможность удержать фланги.

"Перевооружить наши бригады и уже с мощными силами идти в наступление. Я понимаю людей, которые смотрят, как уничтожают их города, но освободить одну деревню, или город, или положить там армию - это тоже не выход", - подчеркнул Гайдай.

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