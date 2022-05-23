Оккупанты в очередной раз обстреляли с территории РФ приграничные территории Черниговщины, - ОК "Північ"

Ночью враг обстрелял с территории РФ границы Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано 6 "прилетов" с территории Российской Федерации в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра.

Уже около полуночи зафиксировали еще 3 "прилета" из, вероятно, миномета калибра 120 мм в район населенного пункта Нововасильевка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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