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В результате ночных ракетных ударов в Коростене повреждена железнодорожная инфраструктура

ракета

В ночь на 23 мая российские войска нанесли два ракетных удара по г. Коростень Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Житомирской военно-гражданской администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

"Около двух и около четырех ночи произошли взрывы в городе Коростене. В четыре - прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала в один из жилых массивов, нет значительных повреждений", - рассказал Бунечко.

По словам главы ОВА, в результате ночных обстрелов никто не пострадал.

Также читайте: Мощные взрывы прогремели ночью в Коростене Житомирской области

Автор: 

ракеты (3557) Бунечко Виталий (46) Коростень (8) Житомирская область (1388)


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Дуже сподіваюсь, що швидко полагодять.
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23.05.2022 11:11 Ответить
виконують вимогу Скабеєвої, вона недавно брала ВКС за грудки, чому залізниця до цього часу не виведена з ладу.
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23.05.2022 11:19 Ответить
Ну так і є, цей зливний бачок, пробулькала у себе в пересрачі, чому рашисти не обстрілюють залізницю масово, от вони і почали це масово робити. Цей співробітник фсб мабуть за секрутутку у них, нагадує, що робити їм.
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23.05.2022 11:30 Ответить
Ну, якщо Скабеєва взяла бразди правління, тоді ой. Ця і коня на скаку остановит і в горящую избу войдет. Усім запоребриковським дженералам - Смирно! Равнение на Скабееву!
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23.05.2022 11:32 Ответить
 
 