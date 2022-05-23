В результате ночных ракетных ударов в Коростене повреждена железнодорожная инфраструктура

В ночь на 23 мая российские войска нанесли два ракетных удара по г. Коростень Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Житомирской военно-гражданской администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

"Около двух и около четырех ночи произошли взрывы в городе Коростене. В четыре - прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала в один из жилых массивов, нет значительных повреждений", - рассказал Бунечко.

По словам главы ОВА, в результате ночных обстрелов никто не пострадал.

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