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В ближайшее время Донетчина рискует остаться без газоснабжения из-за постоянных обстрелов россиян, - Кириленко

газ

Ситуация с поставками газа к потребителям в Донецкой области сейчас крайне сложная. Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами и подача газа через него прекращена.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Павел Кириленко отмечает, что резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии.

"Каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также усложняет работу всей системы. Все это может уже в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения в области", - говорится в сообщении.

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При прекращении газоснабжения каждый потребитель газа должен будет перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором, ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ, ни в коем случае самостоятельно не вмешиваться в работу газовых сетей.

газопровод (831) Кириленко Вячеслав (682) Донецкая область (9545)


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