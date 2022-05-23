Две женщины погибли, еще пятеро гражданских получили ранения в результате обстрела Херсонщины оккупантами 21 мая, - Офис Генпрокурора
Российские оккупанты 21 мая обстреляли Белозерскую тергромаду в Херсонской области, в результате чего погибли две женщины, ранения получили 5 гражданских лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"21 мая 2022 года оккупанты обстреляли Белозерскую территориальную громаду в Херсонской области. Погибли две женщины, еще пятеро местных жителей получили осколочные ранения, среди которых двое детей.
Огонь оккупантов повредил гражданскую инфраструктуру и жилые дома с хозяйственными сооружениями", - говорится в сообщении.
Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
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