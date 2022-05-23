Украинская ИТ-армия за неделю атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов: СМИ, банки и продажа недвижимости, - Минцифры
Украинская ИТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 16 по 22 мая было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.
В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.
Также атаке подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин испытывал трудности в дни анонсированного запуска.
Кроме того, у россиян возникали затруднения с продажей и арендой недвижимости онлайн.
Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.
"Со дня российского вторжения в Украину ИТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спроби винаходу вогню мають розцінюватися як чаклунство із негайною ліквідацією богомерзенного єретика. Дозволити тільки зберігання у житловій печері вогню, казуально отриманого з природних джерел (лісові пожежі, блискавка та ін.)
Наша компанія теж у грі - але тссс, таємниця