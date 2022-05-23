Украинская ИТ-армия за неделю атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов: СМИ, банки и продажа недвижимости, - Минцифры

Украинская ИТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 16 по 22 мая было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.

В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.

Также атаке подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин испытывал трудности в дни анонсированного запуска.

Кроме того, у россиян возникали затруднения с продажей и арендой недвижимости онлайн.

Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.

"Со дня российского вторжения в Украину ИТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.

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