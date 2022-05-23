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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская ИТ-армия за неделю атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов: СМИ, банки и продажа недвижимости, - Минцифры

интернет,хакеры,компьютер,взлом,вирус,кибератаки

Украинская ИТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 16 по 22 мая было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.

В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны.

Также атаке подвергся магазин приложений NashStore, который является российским аналогом App Store и Google Play. Магазин испытывал трудности в дни анонсированного запуска.

Кроме того, у россиян возникали затруднения с продажей и арендой недвижимости онлайн.

Не обошла украинская IT-армия и российские банки, которые до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.

"Со дня российского вторжения в Украину ИТ-армия атаковала около 2 тыс. российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - говорится в сообщении.

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IT-индустрия (244) Минцифры (316)


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molodcy rebjata ! parasha v internete ne dolzhna sushestvovatj voobshe ! nezasluzhili urody.
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23.05.2022 12:10 Ответить
Максимально дозволені технології для московщини - це стоєросовий дрин і кам'яна сокира. Ну ок, іще неамортизоване колесо та простий цибуля зі стрілами (не композитний!) для полювання на вуток.
Спроби винаходу вогню мають розцінюватися як чаклунство із негайною ліквідацією богомерзенного єретика. Дозволити тільки зберігання у житловій печері вогню, казуально отриманого з природних джерел (лісові пожежі, блискавка та ін.)
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23.05.2022 13:17 Ответить
nezgoden s kolesom - pustj na triugolnikah katajutsa
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23.05.2022 13:21 Ответить
ага, як у "Флінтстоунах" )))))
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23.05.2022 14:04 Ответить
Цього їм досить.
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23.05.2022 13:41 Ответить
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23.05.2022 14:06 Ответить
Молодці, колеги!
Наша компанія теж у грі - але тссс, таємниця

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23.05.2022 13:07 Ответить
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23.05.2022 13:16 Ответить
 
 