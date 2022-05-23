Слова Байдена о защите Тайваня силой не свидетельствуют об изменении курса, - Белый дом
Заявление Байдена о готовности США использовать силу для защиты Тайваня от возможной агрессии со стороны Китая не означает изменение политики Штатов.
Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Как сказал президент, наша политика не изменилась", – подчеркнул представитель Белого дома.
"Он подтвердил нашу политику Единого Китая и нашу приверженность миру и стабильности через Тайваньский пролив. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставить Тайваню военные средства для защиты", - пояснил чиновник.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что хоть его страна и привержена политике Единого Китая, но американские военные готовы вмешаться в случае нападения на Тайвань.
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Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?
Якщо так, то це гарна політика.
Так что никто там воевать за Тайвань не будет 100 процентов.
Да и коллаборантов на тайване наверное больше ,чем у нас ждущих РУZZКОГО МИРА
это уже какой раз такое происходит?
Равно как и сейчас США "вовлечены" в войну в Украине, но при этом не принимают непосредственного участия в боевых действиях. И это правильно. Если бы США принимали непосредственное участие, то боюсь что после первых же нескольких тысяч убитых американцев, общественное мнение в США вынудило бы Байдена не просто вывести контингент из Украины, но и в принципе отказаться от любой военной поддержки Украины.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
"У нас немає ядерного озброєння, але якщо потрібно буде, ми його застосуємо.."
Це Голда Меїр.
Жінкочка була розумна, але розумних багато.
А ось говорити фрази-афоризми, які повторюватимуть навіть тоді, коли тебе давно вже не стане, може мало хто.