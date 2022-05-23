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Слова Байдена о защите Тайваня силой не свидетельствуют об изменении курса, - Белый дом

байден

Заявление Байдена о готовности США использовать силу для защиты Тайваня от возможной агрессии со стороны Китая не означает изменение политики Штатов.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Как сказал президент, наша политика не изменилась", – подчеркнул представитель Белого дома.

"Он подтвердил нашу политику Единого Китая и нашу приверженность миру и стабильности через Тайваньский пролив. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставить Тайваню военные средства для защиты", - пояснил чиновник.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что хоть его страна и привержена политике Единого Китая, но американские военные готовы вмешаться в случае нападения на Тайвань.

Байден Джо (2785) США (26471) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+7
Що таке "політика єдиного Китаю"?

Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?

Якщо так, то це гарна політика.
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23.05.2022 13:14
+2
К столкновение с Китаем это не Третья Мировая? Не покидает ощущение, что нас использовали как наживку для поехавшего тирана путлера.
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23.05.2022 13:14
+2
Всі домагання Китаю до Тайваню та інших сусідів, вся ця імперська блатота, що полізла з нього в останні 20 років, не враховують, що й у сусідів теж можуть бути претензії, але цього разу вже до самого Китаю.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
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23.05.2022 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Що таке "політика єдиного Китаю"?

Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?

Якщо так, то це гарна політика.
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23.05.2022 13:14 Ответить
К столкновение с Китаем это не Третья Мировая? Не покидает ощущение, что нас использовали как наживку для поехавшего тирана путлера.
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23.05.2022 13:14 Ответить
То есть какбе немножко беременный, и Единый Китай и независимый Тайвань одновременно, и там, и сям. Хотя как ведёт себя Китай в отношении нашей войны, хвостиком повиливая, то ответ соответствующий пациенту
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23.05.2022 13:14 Ответить
Вы на тот "договор" США и Тайваня гляньте-это ,что то по типу Будапештского меморандума.
Так что никто там воевать за Тайвань не будет 100 процентов.
Да и коллаборантов на тайване наверное больше ,чем у нас ждущих РУZZКОГО МИРА
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23.05.2022 13:19 Ответить
Ты что - туповата? Прямым текстом тебе США сказали: если Китай сунется в Тайвань, дадим по рогам
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23.05.2022 13:27 Ответить
Зеленський сказал, что после удара по Десне погибло 87 человек.
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23.05.2022 13:22 Ответить
Это просто очередное непостижимое халатное отношение. Как можно во время войны в зданиях держать военных,
это уже какой раз такое происходит?
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23.05.2022 13:27 Ответить
Вранье. Байден такого не говорил. Слово Байдена "involved" переводится как вовлечен. Это вовсе не означает, что армия США будет воевать на стороне Тайваня.
Равно как и сейчас США "вовлечены" в войну в Украине, но при этом не принимают непосредственного участия в боевых действиях. И это правильно. Если бы США принимали непосредственное участие, то боюсь что после первых же нескольких тысяч убитых американцев, общественное мнение в США вынудило бы Байдена не просто вывести контингент из Украины, но и в принципе отказаться от любой военной поддержки Украины.
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23.05.2022 13:22 Ответить
В Украине армия США и близко не "involved", не песди. Наших инструкторов обучают заграницей.
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23.05.2022 13:29 Ответить
Всі домагання Китаю до Тайваню та інших сусідів, вся ця імперська блатота, що полізла з нього в останні 20 років, не враховують, що й у сусідів теж можуть бути претензії, але цього разу вже до самого Китаю.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
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23.05.2022 13:24 Ответить
То з п'єси:
"У нас немає ядерного озброєння, але якщо потрібно буде, ми його застосуємо.."
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23.05.2022 13:30 Ответить
Це не є п'єса.
Це Голда Меїр.
Жінкочка була розумна, але розумних багато.
А ось говорити фрази-афоризми, які повторюватимуть навіть тоді, коли тебе давно вже не стане, може мало хто.
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23.05.2022 13:43 Ответить
Дайте вгадаю, цей чиновник Салліван?
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23.05.2022 14:42 Ответить
 
 