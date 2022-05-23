Слова Байдена о защите Тайваня силой не свидетельствуют об изменении курса, - Белый дом

Заявление Байдена о готовности США использовать силу для защиты Тайваня от возможной агрессии со стороны Китая не означает изменение политики Штатов.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Как сказал президент, наша политика не изменилась", – подчеркнул представитель Белого дома.

"Он подтвердил нашу политику Единого Китая и нашу приверженность миру и стабильности через Тайваньский пролив. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставить Тайваню военные средства для защиты", - пояснил чиновник.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что хоть его страна и привержена политике Единого Китая, но американские военные готовы вмешаться в случае нападения на Тайвань.