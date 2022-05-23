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Новости Дело Медведчука
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"ЕС" о заявлении Медведчука: Не удивит, если к делу привлекут показания Путина

порошенко

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности.

Об этом Головань заявил в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет ".

По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

На 23 мая назначено судебное заседание по аресту имущества Порошенко. Адвокат расценивает сообщение СБУ как "давление на суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля у "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО

В свою очередь, в политсиле "Европейская солидарность" заявили, что все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

"Медведчук, спасающий шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно о ком угодно. Это - далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия содержания и обещания обмена", - отмечают в "Европейской солидарности".

"Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука. И поэтому дело не в Медведчуке и его "показаниях , а в том, что отдельные представители власти, такие, как Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства", - говорится в сообщении.

Этого принципа "Европейская Солидарность" придерживается с 24 февраля.

"Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией может вернуться на повестку дня не раньше завершения войны. Сегодня же должны совместно работать на победу. У нас есть ответы на все вопросы. Тогда как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества", - сказано далее.

В "ЕС" поднимают вопрос, как могло случиться так, что государственный изменник Медведчук стал для власти источником достоверной информации, равно как ведущие его каналов – участниками патриотического телемарафона; почему из числа его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования; и почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров, - Данилов

"Нас уже не удивит, если к делу против Порошенко привлекут показания Путина. "Европейская Солидарность" еще раз призывает власть сохранять внутреннее единство как залог победы, и надеемся, что нас услышат. Враг - не Порошенко, враг – Путин. Война четко показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага – России", - резюмируют в политсиле.

Медведчук Виктор (1788) обвинение (418) Порошенко Петр (19591) СБУ (19867) уголь (1000) нефтепровод (109)


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Топ комментарии
+88
- А ты знаешь, что Медведчук все рассказал о Порошенко?
- Да. Теперь я ещё знаю, что Василь Стус - гнида и предатель идеалов.
- Ты что, идиотка?
- А чего истерим? Это же тоже Медведчук говорил. Так кто идиот? © твітер
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23.05.2022 13:22
+67
Да никаких. Уже три года ищут, да и до того искали усиленно.
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23.05.2022 13:25
+67
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23.05.2022 13:33
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Та пофіг на пуйло! П'ЯТА колна колаборантів в Україні більш цікава!
Але до них,навіть на звільнених СБУ діла нема,навіть до тих,на яких навіть слідства не треба!
Всі докази та свічня/заяви у СБУ є!
І що? Не на часі?
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23.05.2022 15:06 Ответить
Суттєво влада зе немає правасудити порошенка Ніхто навизнає вирок . Зе в глибокій сраці
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23.05.2022 14:37 Ответить
....)
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23.05.2022 14:42 Ответить
А что, кто-то сомневался и думал что порох не при делах???? А иначе как бы он обогатился в несколько раз при своем президенстве ( и не стал олигархом ). Вот и пришло время когда нынешняя питарастическая власть сцепилась с предыдущей (неворовитой и чесной ).
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23.05.2022 14:45 Ответить
звідки інфа? з якого унітаза? Порошенко єдиний президент, реальні статки якого зменшилися під час його президенства. А ти жрало все життя гівно з руського унітаза і окацапився вже на 73%.
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23.05.2022 14:52 Ответить
А про Чонгар медведчук нічого не розповів?
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23.05.2022 14:45 Ответить
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24.05.2022 00:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/05/05/petro-poroshenko-otrymav-zaproshennya-prezydenta-****-vzyaty-uchast-u-kongresi-yevropejskoyi-narodnoyi-partiyi/ Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди) .

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про посилення підтримки України у відсічі російській агресії, ужорсточення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.
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23.05.2022 14:52 Ответить
От для цього, щоб Пороха не випуустити на цей Конгрес - і придуманий оцей вкид ніби мертвечука
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23.05.2022 14:55 Ответить
Бо ще , раптом, у керівні органи ЄНП оберуть... Навіть на "почесну" посаду. Найблювовіший цього не переживе...
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23.05.2022 15:02 Ответить
поросбонок тобто порошенко гнида і зрадник це було зрозуміло і без медведчука
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23.05.2022 15:26 Ответить
жму руку так він говорив путіну кули вже тривала війна і він не говорив що це брехня
не здивуюся якщо він йому жав не тільки руку а і член
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23.05.2022 15:28 Ответить
Твоя зелупа сдала пуйлу Херсон и Киевскую обл -в итоге сотни тысяч жертв ,и при этом оно все время мечтает о встрече с ******...что ещё ты,зесрань,можешь высрать ?
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23.05.2022 15:36 Ответить
Скоро выпустят марку с изображением липецкого завода и надписью - наши дружеские,многомиллиардные инвестиции в экономику братской страны.
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23.05.2022 15:46 Ответить
Может марку с Херсоном и Мариуполем,которые под кацапами,или с фото убиенных детей ,которых зелупа живодерам сдал,выпустишь,дерьмо?
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23.05.2022 15:59 Ответить
Зелена х-ня, не знала як на Пороха наїхати, то висосала з мертвечука! А потім всіх не угодних на війну буде відправляти? Порошенко не міг завершити війну, так само як зе чмо! Зе взагалі все тут продало, віддало під шефство! Огидно! Пуста картонна балаболка, а не президент.
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23.05.2022 15:48 Ответить
Жодних сумінвів в тому, що Порошенко ворюга немає. Бо по інакшому неможливо пояснити, як особа, яка все життя працювла на держслужбі стала мільярдером.
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23.05.2022 15:51 Ответить
Сомнений в этой брехне нет только у идиотов и зебилов.
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24.05.2022 01:17 Ответить
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ. ЗЕ ПРО СВОЕГО ВОРОВАТОГО МИНИСТРА ГОВОРИЛ УКРАЛ ОН МЕЛОЧЬ И ЧТО ОНО НЕ СТОИТ РАССЛЕДОВАНИЯ. СЕЙЧАС ОН ЧТО СКАЖЕТ. НАВЕРНОЕ СДЕЛАЕТ ИЗ МУРАВЬЯ СДЕЛАЕТ СЛОНА.
ВСЕ РАЗБОРКИ КРОМЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОДИНЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.05.2022 16:05 Ответить
Схиляю голову перед великою силою мистецтва, а також засобами масової інформації, щоб з нікчемного, провінційного комедіанта створити образ великого лідера вільного світу і при цьому, щоб він сам у цей міф увірував, але є одне але, це Порошенко, як величезний камінь на дорозі до ілюзорного Олімпу.
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23.05.2022 16:29 Ответить
Сперва пусть Зеленский скажет ,как довёл Украину и ВСУ до нищеты, своими долбанными дорогами и запретами производить ремонт в УКраине танков, БтРОв самолётов, катеров! ,как запретил выпуск НЕптунов, Стунгы, корсаров и многое ещё чего !! КАК запрещал на фронте АТО стрелять в фашистов ДНР!! Как сдали врагу за неделю Херсонскую и Запорожскую и часть николаеваской областей?? Как задолбал всех , до войны ,своими дорогами и Как сегодня докатился до того . что открыто на весь мир, просит милостыню для ВСу и Украины!! а потом будем разбираться с Порошенко. татаровыми. портновыми, шуфричами , кузьмиными , королевскими, Бойками и прочей пророссийской сволочью. Понятно , что порошенко вор, иначе бы не было бы у него столько добра!!А зеленский тогда кто?? У него тоже не одна сотня миллионов долларов дохода, НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!
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23.05.2022 16:41 Ответить
программа ***** по внутренней дестабилизации Украины успешно выполняется баклановым и прочей зелено-зрадницкой плесенью...
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24.05.2022 01:19 Ответить
здобутки гiвнокомандуючого

https://static.ukrinform.com/photos/2022_05/1651941033-325.jpeg
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24.05.2022 17:42 Ответить

мертвечук, ти лайно, ти нiкому не потрiбен, хiба що ЗеЛупi, щоб видавати для

ЗеБiльного лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.
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24.05.2022 17:43 Ответить
Адвокат бреше. Петро Порошенко по своїй суті є барига, брехун, мародер, злодій. і патологічно жадний Ганд()н.
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27.05.2022 06:54 Ответить
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