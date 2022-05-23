"ЕС" о заявлении Медведчука: Не удивит, если к делу привлекут показания Путина

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждению трубопровода не соответствуют действительности.

Об этом Головань заявил в комментарии "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет ".

По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу пятого президента.

На 23 мая назначено судебное заседание по аресту имущества Порошенко. Адвокат расценивает сообщение СБУ как "давление на суд".

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В свою очередь, в политсиле "Европейская солидарность" заявили, что все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

"Медведчук, спасающий шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно о ком угодно. Это - далеко не первые "сенсационные" показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия содержания и обещания обмена", - отмечают в "Европейской солидарности".

"Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука. И поэтому дело не в Медведчуке и его "показаниях , а в том, что отдельные представители власти, такие, как Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям – нарушают принцип внутриполитического единства", - говорится в сообщении.

Этого принципа "Европейская Солидарность" придерживается с 24 февраля.

"Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией может вернуться на повестку дня не раньше завершения войны. Сегодня же должны совместно работать на победу. У нас есть ответы на все вопросы. Тогда как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества", - сказано далее.

В "ЕС" поднимают вопрос, как могло случиться так, что государственный изменник Медведчук стал для власти источником достоверной информации, равно как ведущие его каналов – участниками патриотического телемарафона; почему из числа его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования; и почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом?

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"Нас уже не удивит, если к делу против Порошенко привлекут показания Путина. "Европейская Солидарность" еще раз призывает власть сохранять внутреннее единство как залог победы, и надеемся, что нас услышат. Враг - не Порошенко, враг – Путин. Война четко показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага – России", - резюмируют в политсиле.