87 человек погибли в результате авиаудара оккупантов по поселку Десна 17 мая, - Зеленский

87 тел погибших обнаружили под обломками после авиаудара оккупантов по поселку Десна на Черниговщине. Рашисты обстреляли Десну 17 мая.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых - без этих людей уже будет будущее Украины", - отметил он, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.

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