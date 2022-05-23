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Украина быстрее пройдет путь в ЕС, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство, - МИД

євросоюз

Украина пройдет путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства скорее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство в этом процессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - подчеркнул он.

Он отметил, что война России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, а подходы, которыми по сей день руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии.

"Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС, – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим. Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне" , – объяснил Николенко.

Ранее французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться 15 или 20 лет.

Читайте также: Пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, - МИД

МИД (6937) Франция (3498) членство в ЕС (999) Евросоюз (17076) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+7
Никто не подскажет, когда именно Франция за последние лет 80 демонстрировала лидерство?
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23.05.2022 13:45
+7
Чем громче звучат вопросы о сдаче Юга Украины без боя, тем больше обвиняют Порошенко в какой-то *****
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23.05.2022 13:56
+6
А может так:
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
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23.05.2022 14:06
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Никто не подскажет, когда именно Франция за последние лет 80 демонстрировала лидерство?
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23.05.2022 13:45 Ответить
"...якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство" - це переклад на дипломатичну мову думки: "...якщо Франція не буде такою сцикливою, як тоді, коли здалися Гітлеру. А Німеччина нарешті перестане з кацапами ділити Європу".
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23.05.2022 13:51 Ответить
Объявили войну Гитлеру в 39,когда СССР ему жопу вылизывал
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23.05.2022 14:08 Ответить
Франція та Німеччина поки що демонструють політичне ********. Цезарі з Гепардами де ховаються?
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23.05.2022 13:49 Ответить
Ты предоплату сделал или че так переживаешь?
Даренному коню в зубы не смотрят
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23.05.2022 14:06 Ответить
Та это мы уже видели по показаниям
Медведчука на Порошенко и не слово
про кацапов с ЖОПЗ.
К ЕС деньгам готовы
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23.05.2022 13:51 Ответить
Що влада зеленського приховує від українців?

Віце-прем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відмовилася надати народному депутату Володимирв Ар'єву офіційно надані Україною керівництву ЄС відповіді з анкети країни-претендентки на вступ до Євросоюзу

Відповідні документи у неділю, 22 травня 2022 року, політик навів у себе на https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5524542157608595&id=100001585953356 фейсбук-сторінці .

"Понад місяць тому я звернувся до віце-прем'єрки з питань євроінтеграції надати мені копію відповідей уряду на опитувальник Єврокомісії, який надається країні перед отриманням статусу кандидата. Ця інформація не є закритою, але мені відмовили через формальні підстави", - зазначив Ар'єв.
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23.05.2022 13:53 Ответить
"Запитувана мною інформація не носить секретного характеру. Навпаки. Тому, я буду звертатись до відповідних правоохоронних органів надати оцінку діям посадовців Кабміну", - наголосив нардеп.

"Абсолютно не розумію чому народні депутати не можуть ознайомитись з цими відповідями?
Хіба є що приховувати?

Я дуже хотів би, щоб по дорозі до Європейського Союзу посадовці не робили кроків, які можуть бути трактовані, що не відповідають базовим цінностям, означеним у Копенгагенській декларації.

Саме тому, і вимагаю від влади законності і прозорості - основних європейських критеріїв", - підсумував народний депутат Ар'єв.
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23.05.2022 13:55 Ответить
Чем громче звучат вопросы о сдаче Юга Украины без боя, тем больше обвиняют Порошенко в какой-то *****
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23.05.2022 13:56 Ответить
А может так:
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
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23.05.2022 14:06 Ответить
Процес вступу України в ЄС найбільш прискорить (більше того, зробить можливим) справжня боротьба з корупцією та припинення політичних переслідувань оппозиції.
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23.05.2022 14:10 Ответить
в основе неприятия - тотальная коррупция. даже бюргеры и те говорят, что если принять с таким её уровнем, то можновладці евроунию развалят, как ***** об этом и мечтает. тот же камень преткновения, что и в поставках абсолютно современного оружия, плюс дерьмаки и остальные кроты из оп-ы, с угрозой слития инфы напрямую *****.
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23.05.2022 14:27 Ответить
Путін так корумпував політичну еліту Німеччини і Франції, що Україні й не снилось. У нас екс президент втік на парашу щоб не сісти в тюрму. А в Німеччині екс канцлер шредер у вересні 2005 році підписав з путіним договір про будівництво північного потоку, а в грудні 2005 року склавши повноваження, пішов служити до путіна.
Австрія - екс міністр МЗС Карін Кнайсль голова директорів роснефті. Італія - мафіозі Берлусконі. Угорщина - Орбан.
Коли "чесні й некорумповані" бюргери кричать про тотальну корупцію, то це нагадує відому приказку про того, хто найгучніше кричить тримайте злодія.
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23.05.2022 15:01 Ответить
За цих три місяці друзі ***** - французи, німці та італійці оговтались від шоку і тепер ідуть в наступ. Німці й французи бояться, що зі вступом України в ЄС скінчиться ера німецько-французького домінування в Європі. Україна разом з Польщею та Балтійськими країнами складуть серйозну конкуренцію на політичній мапі Європи.
Українська влада повинна чітко сказати німцям і французам, що далі за спиною українців ховатись не вийде. Або вони разом з Україною в Європейському союзі захищають європейські цінності, або на своїй власній шкурі узнають що таке рускій мір і рашизм.
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23.05.2022 14:33 Ответить
Так! Візьмуть незважаючи на хабарництво !
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23.05.2022 14:56 Ответить
Вступление Украины в ЕС саботирует ЗЕбильная власть невыполнением Копенгагенских критериев соответствия. Клепто-олигархам оно невыгодно. Заявления о вступлении рассчитано на внутреннего потребителя. В ЕС нет такого: хотим-не хотим принимать.
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23.05.2022 14:58 Ответить
Навыбирали долбоебы в 19 году, "уставшие ат вайны", которые "хоть паржом".
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23.05.2022 15:22 Ответить
Як статус кандидата в члени ЄС допоможе гарантувати безпеку від рашиста і що воно змінить в кращу сторону для життя українського народу від того життя.котре він має зараз, без статусу в кандидати ?Абсолютно нуль цілих куй десятих
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23.05.2022 15:47 Ответить
 
 