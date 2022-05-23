Украина быстрее пройдет путь в ЕС, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство, - МИД
Украина пройдет путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства скорее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство в этом процессе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - подчеркнул он.
Он отметил, что война России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, а подходы, которыми по сей день руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии.
"Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС, – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим. Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне" , – объяснил Николенко.
Ранее французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться 15 или 20 лет.
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К ЕС деньгам готовы
Віце-прем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відмовилася надати народному депутату Володимирв Ар'єву офіційно надані Україною керівництву ЄС відповіді з анкети країни-претендентки на вступ до Євросоюзу
Відповідні документи у неділю, 22 травня 2022 року, політик навів у себе на https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5524542157608595&id=100001585953356 фейсбук-сторінці .
"Понад місяць тому я звернувся до віце-прем'єрки з питань євроінтеграції надати мені копію відповідей уряду на опитувальник Єврокомісії, який надається країні перед отриманням статусу кандидата. Ця інформація не є закритою, але мені відмовили через формальні підстави", - зазначив Ар'єв.
"Абсолютно не розумію чому народні депутати не можуть ознайомитись з цими відповідями?
Хіба є що приховувати?
Я дуже хотів би, щоб по дорозі до Європейського Союзу посадовці не робили кроків, які можуть бути трактовані, що не відповідають базовим цінностям, означеним у Копенгагенській декларації.
Саме тому, і вимагаю від влади законності і прозорості - основних європейських критеріїв", - підсумував народний депутат Ар'єв.
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
Австрія - екс міністр МЗС Карін Кнайсль голова директорів роснефті. Італія - мафіозі Берлусконі. Угорщина - Орбан.
Коли "чесні й некорумповані" бюргери кричать про тотальну корупцію, то це нагадує відому приказку про того, хто найгучніше кричить тримайте злодія.
Українська влада повинна чітко сказати німцям і французам, що далі за спиною українців ховатись не вийде. Або вони разом з Україною в Європейському союзі захищають європейські цінності, або на своїй власній шкурі узнають що таке рускій мір і рашизм.