Украина быстрее пройдет путь в ЕС, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство, - МИД

Украина пройдет путь от кандидата в члены ЕС до полноценного членства скорее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство в этом процессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - подчеркнул он.

Он отметил, что война России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, а подходы, которыми по сей день руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии.

"Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС, – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим. Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне" , – объяснил Николенко.

Ранее французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться 15 или 20 лет.

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