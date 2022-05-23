Зеленский призывает помочь бороться с торговлей РФ украденым в Украине зерном
Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать помощь Украине в борьбе с экспортом Россией украденого украинского зерна.
Об этом он заявил сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"Зерно ежедневно воруют российские военные, затем его привозит кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД с посольствами тех стран, которые не являются дружественными", - сказал он.
"Я думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда увозит Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно?" – добавил он.
"Нужно, чтобы на уровне дипломатов нам помогали, потому что мы сами не можем с этим бороться", – сказал Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Провел переговоры с Джонсоном по экспорту зерна и импорту горючего, - Зеленский
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и попробует их узаконить,с заботой о Азове.
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко