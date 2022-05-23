Зеленский призывает помочь бороться с торговлей РФ украденым в Украине зерном

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать помощь Украине в борьбе с экспортом Россией украденого украинского зерна.

Об этом он заявил сегодня во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Зерно ежедневно воруют российские военные, затем его привозит кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД с посольствами тех стран, которые не являются дружественными", - сказал он.

"Я думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда увозит Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно?" – добавил он.

"Нужно, чтобы на уровне дипломатов нам помогали, потому что мы сами не можем с этим бороться", – сказал Зеленский.

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