"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры", - Песков о покушении на "мэра" Энергодара
Покушение на фейкового "мэра" Энергодара Андрея Шевчика обязывает российские оккупационные войска быть начеку. В Кремле этот инцидент считают терактом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, такие методы применяют якобы только "националистические элементы".
"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры по недопущению повторения таких терактов. Цель операции - борьба с этими националистическими элементами", - отметил Песков.
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