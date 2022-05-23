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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры", - Песков о покушении на "мэра" Энергодара

енергодар,шевчик

Покушение на фейкового "мэра" Энергодара Андрея Шевчика обязывает российские оккупационные войска быть начеку. В Кремле этот инцидент считают терактом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, такие методы применяют якобы только "националистические элементы".

"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры по недопущению повторения таких терактов. Цель операции - борьба с этими националистическими элементами", - отметил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика, он ранен

покушение (1033) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+14
Вусатий чорт, ти дивися щоби тебе самого не грохнули...
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23.05.2022 14:07
+14
Тоесть я так понимаю партизан второй мировой войны нужно судить как националистических элементов и террористов за то что уничтожали гауляйтеров и полицаев, тоеть законную власть Третьего Рейха?
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23.05.2022 14:11
+8
На німецьких гауляйтерів теж були замахи. Яка несподіванка.
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23.05.2022 14:14
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Вусатий чорт, ти дивися щоби тебе самого не грохнули...
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23.05.2022 14:07 Ответить
А 400 черножопых отправить, чтобы убить президента Украины, это что, интернациональная помощь?
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23.05.2022 14:08 Ответить
Глобус Украины им в *********** не надо подарить где Энергодар чей страны и каким боком военные ********* Фиська ничего не попутала часом..
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23.05.2022 14:18 Ответить
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23.05.2022 14:08 Ответить
голожопые пабадители-марадеры достойны только одного комфорта которого заслужили - здохнуть не мучаясь, т.е. либо в клочья и в наш чернозем, либо золой суховеем по степям...
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23.05.2022 15:00 Ответить
Мелитополь и Энергодар - города партизанской славы!
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23.05.2022 14:08 Ответить
Мелитополь да но вот за подрыв коллаборанта в Энергодаре я сомневаюсь ,что это именно партизаны его подорвали ,а не конкуренты по дерибану как вариант его зам макеевский уголовник,которого поставили вместо этого мера
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23.05.2022 14:11 Ответить
Тоесть я так понимаю партизан второй мировой войны нужно судить как националистических элементов и террористов за то что уничтожали гауляйтеров и полицаев, тоеть законную власть Третьего Рейха?
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23.05.2022 14:11 Ответить
На німецьких гауляйтерів теж були замахи. Яка несподіванка.
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23.05.2022 14:14 Ответить
трахнули мэра, трахнут и ***** )
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23.05.2022 14:15 Ответить
Это означает только то что вам нужно быстрее готовить для себя пластиковые пакеты, ублюдки рашистские. Вам никогда не будет спокойно живыми на нашей земле.
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23.05.2022 14:23 Ответить
не треба було х!йнею займатись
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23.05.2022 14:31 Ответить
******* вусате. На території України, діє виключно українське законодавство. Законом України дозволено іпашить зрадників та мокшанських ********* на час дії військового стану. ПНХ
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23.05.2022 14:38 Ответить
Що, як есесівці-данскіє кізячкі в 1943 спалили Корюківку, - спалять тепер і Енергодар?
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23.05.2022 14:42 Ответить
Цього тепер теж будете "пледіком" всюди вкривати?
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23.05.2022 15:55 Ответить
 
 