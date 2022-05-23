"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры", - Песков о покушении на "мэра" Энергодара

Покушение на фейкового "мэра" Энергодара Андрея Шевчика обязывает российские оккупационные войска быть начеку. В Кремле этот инцидент считают терактом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, такие методы применяют якобы только "националистические элементы".

"Это обязывает наших военных быть наготове и принимать превентивные меры по недопущению повторения таких терактов. Цель операции - борьба с этими националистическими элементами", - отметил Песков.

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