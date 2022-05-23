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Чтобы переломить ход войны, нам необходимы недели слаженной учебы и обороны, - Рахманин

рахманін

Тяжелое вооружение от западных партнеров поступает уже несколько недель. Процесс сдвинулся после судьбоносной встречи в Рамштайне 26 апреля, когда стало ясно, что поставки оружия будут поставлены на поток.

Но для того, чтобы овладеть новым вооружением, нам нужно время. Иногда – часы, иногда – месяцы. Речь идет об обучении не двух или десятков воинов, а тысяч. К тому же сам по себе любой образец вооружения, даже новейший и современный, приносит максимальную пользу только тогда, когда используется в комплексе. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Для эффективного контрнаступления должна взаимодействовать авиация, артиллерия и разведка. Когда система управления войной, боевыми действиями, использованием оружия систематизированная и доведенная до автоматизма, то она дает максимальный КПД. Для того, чтобы научиться этому, чтобы этому научился личный состав и командиры, чтобы все это работало, как часы, нужно, к сожалению, время… А его у нас мало… Мы не имеем возможности закрыть двадцать бригад на полигоне и учить их работать на этом вооружении, слаживать действия… Все это сейчас делается под огнем противника. Не просто в условиях, приближенных к боевым, а реально в боевых", - пояснил Рахманин.

Война — очень жесткая вещь, поэтому потери происходят ежедневно. К сожалению, их несёт не только враг. И в вооружении, и в боевой технике. Ощутить реальные результаты от поставки тяжелого западного оружия мы сможем, в лучшем случае, через 3-5 недель,  добавил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цели России до сих пор неизменны, но мы уже разрушили порядок их воплощения, - нардеп "Голоса" Рахманин

Для ВСУ очень важно удержать позиции в ближайшие недели, подчеркнул он. В первую очередь – на Донбассе. Для того, чтобы те бойцы, которые сейчас интенсивно проходят обучение, успели овладеть оружием и пройти обучение, чтобы использовать его эффективно. И для того, чтобы определенная часть вооружений все же успела поступить в Украину, ее успели распределить и отправить на места проведения боевых действий.

оружие (10200) помощь (7770) ВСУ (6553) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+10
Serhii Oliinyk@sly4x

https://mobile.twitter.com/sly4x/status/1528673688194846723 1 ч

Невступ до НАТО або інших військових союзів - це перше, що просували переговорники від Зеленського у Стамбулі.
Зеленський: Україна розуміє, що не стане членом НАТО.
В п'ятницю заклик від Порошенка - в понеділок медведчук і його свідчення проти п'ятого президента.
Збіг?
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23.05.2022 14:31
+8
По ділу каже.
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23.05.2022 14:09
+8
Треба бути реалістом - якщо до осіннього бездоріжжя не вдасться перехопити ініціативу і серйозно покращити позиції на фронті, цього в осяжному майбутньому не буде взагалі. За зимовий період вони так закладаються і укріпляться а населених пунктах, що відбити їх можна буде навіть з західним озброєнням ціною величезних жертв. Зважте й на те, що наприклад про авіацію в осяжному майбутньому навіть не йдеться. Зверніть увагу, що ми не знаємо ні що нам дадуть, ні скільки є ресурсів у кацапів. Наш контр наступ вже перенісся з середини травня на липень. Тим хто мріє про якийсь Крим чи Донбас я б взагалі радив би зняти рожеві окуляри. Я бачу як іде наш наступ на півночі Харкова, а там в основному одні невеликі села і то це все дуже важко і з перемінним успіхом дивлячись на Рубіжне і Тернову.
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23.05.2022 14:23
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По ділу каже.
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23.05.2022 14:09 Ответить
плохому танцору...
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23.05.2022 14:42 Ответить
Треба бути реалістом - якщо до осіннього бездоріжжя не вдасться перехопити ініціативу і серйозно покращити позиції на фронті, цього в осяжному майбутньому не буде взагалі. За зимовий період вони так закладаються і укріпляться а населених пунктах, що відбити їх можна буде навіть з західним озброєнням ціною величезних жертв. Зважте й на те, що наприклад про авіацію в осяжному майбутньому навіть не йдеться. Зверніть увагу, що ми не знаємо ні що нам дадуть, ні скільки є ресурсів у кацапів. Наш контр наступ вже перенісся з середини травня на липень. Тим хто мріє про якийсь Крим чи Донбас я б взагалі радив би зняти рожеві окуляри. Я бачу як іде наш наступ на півночі Харкова, а там в основному одні невеликі села і то це все дуже важко і з перемінним успіхом дивлячись на Рубіжне і Тернову.
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23.05.2022 14:23 Ответить
Том Купер на днях писав. Там ТРо тримала села. Зі слів Купера кацапи кинули туди якусь броню і наші відступили. Я так розумію, що ніякого масштабного наступу там на Харків не буде, але вони відсунули наших від Вовчанська і виходу до кордону.
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23.05.2022 14:33 Ответить
Нічого страшного. Ми почекаємо.
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23.05.2022 14:12 Ответить
почекаємо коли там все розграбують та знищать, а потім будемо на колінах просити гроші на відновлення невідомо ким та коли
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23.05.2022 14:44 Ответить
вам кацапам не долго осталось чекать
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23.05.2022 19:45 Ответить
депутати могли місяць без зарплати поробити.. хоча вони і так ні хрена не роблять...
а товкати розумні речі може навіть дресірований попугай
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23.05.2022 14:15 Ответить
Як би ще так навчатись,щоб не було яворівських і деснянських трагедій.Дуже боляче читати про втрати.
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23.05.2022 14:17 Ответить
в Лиман зашли, Мироновский зашли
Противник відвоював у ЗСУ частину позицій на північ від Харкова, зокрема село Рубіжне, - Американський інститут вивчення війни Також, на думку Інституту, окупанти зміцнють західний берег Сіверського Донця для недопущення просування ЗСУ.
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23.05.2022 14:23 Ответить
Тільки обстріляли
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23.05.2022 14:30 Ответить
ослойоб - это ты, если ты не знаешь, кто такой Рахманин, то ты либо ******, или не из Украины
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23.05.2022 14:32 Ответить
закрой хлебальник мудило ватное
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23.05.2022 19:47 Ответить
Serhii Oliinyk@sly4x

https://mobile.twitter.com/sly4x/status/1528673688194846723 1 ч

Невступ до НАТО або інших військових союзів - це перше, що просували переговорники від Зеленського у Стамбулі.
Зеленський: Україна розуміє, що не стане членом НАТО.
В п'ятницю заклик від Порошенка - в понеділок медведчук і його свідчення проти п'ятого президента.
Збіг?
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23.05.2022 14:31 Ответить
Да Зебуины, армией надо было заниматься эти ТРИ года, а не дорогами и великим крадивництвом
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23.05.2022 14:48 Ответить
"Справжній військовий експерд", чітко пояснив за два дні до Великої війни, що напад, найблищим часом, неможливий!, тили не підтягнуті, і т.д....
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23.05.2022 14:52 Ответить
якщо в Польщі організувати набір та підготовку (з-поміж громадян України) для ЗСУ, знайшлося б чимало бажаючих і це гарний потенціал. на жаль, на сьогодняшній день, їснує думка, що військова підготовка в Україні здійснюється не на належному рівні.
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23.05.2022 14:52 Ответить
Вас, шановний, тільки за цю пропозицію, Зе-лені, можуть позбавити громадянства
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23.05.2022 15:28 Ответить
вылезай из танка ты все проспал - за новостями хоть следи
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23.05.2022 19:55 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61550737?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D https://www.bbc.com/ukrainian/features-61550737?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D


карта наступу військ рф на сьогодні є тут
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23.05.2022 14:53 Ответить
контрнаступ перенесено на жовтень ..
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23.05.2022 15:06 Ответить
По-перше, щоб переламати хід війни, декому портібен мозок!
Вже скільки прильотів у казарми було з початку війни?
Але, *****, дії ГШ під час війни не можна критикувати. Тим більше - "диванним ікспердам"!
Ну не критикуємо. Маємо 100 сотих у "Десні"...
Замість того, щоб розсередити людей по наметових таборах, всіх у казарми!!!
Ну давайте, ще хтось пізданить про "диванних ікспердів"...
Ви ж так добре розбираєтесь у військовій справі, куда ж нам до вас...
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23.05.2022 15:57 Ответить
это вообще писдец - кто за это отвечает? кто не дорожит жизнями украинцев? тупари или предатели?
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23.05.2022 19:57 Ответить
 
 