Чтобы переломить ход войны, нам необходимы недели слаженной учебы и обороны, - Рахманин
Тяжелое вооружение от западных партнеров поступает уже несколько недель. Процесс сдвинулся после судьбоносной встречи в Рамштайне 26 апреля, когда стало ясно, что поставки оружия будут поставлены на поток.
Но для того, чтобы овладеть новым вооружением, нам нужно время. Иногда – часы, иногда – месяцы. Речь идет об обучении не двух или десятков воинов, а тысяч. К тому же сам по себе любой образец вооружения, даже новейший и современный, приносит максимальную пользу только тогда, когда используется в комплексе. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"Для эффективного контрнаступления должна взаимодействовать авиация, артиллерия и разведка. Когда система управления войной, боевыми действиями, использованием оружия систематизированная и доведенная до автоматизма, то она дает максимальный КПД. Для того, чтобы научиться этому, чтобы этому научился личный состав и командиры, чтобы все это работало, как часы, нужно, к сожалению, время… А его у нас мало… Мы не имеем возможности закрыть двадцать бригад на полигоне и учить их работать на этом вооружении, слаживать действия… Все это сейчас делается под огнем противника. Не просто в условиях, приближенных к боевым, а реально в боевых", - пояснил Рахманин.
Война — очень жесткая вещь, поэтому потери происходят ежедневно. К сожалению, их несёт не только враг. И в вооружении, и в боевой технике. Ощутить реальные результаты от поставки тяжелого западного оружия мы сможем, в лучшем случае, через 3-5 недель, добавил народный депутат.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Цели России до сих пор неизменны, но мы уже разрушили порядок их воплощения, - нардеп "Голоса" Рахманин
Для ВСУ очень важно удержать позиции в ближайшие недели, подчеркнул он. В первую очередь – на Донбассе. Для того, чтобы те бойцы, которые сейчас интенсивно проходят обучение, успели овладеть оружием и пройти обучение, чтобы использовать его эффективно. И для того, чтобы определенная часть вооружений все же успела поступить в Украину, ее успели распределить и отправить на места проведения боевых действий.
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а товкати розумні речі може навіть дресірований попугай
Противник відвоював у ЗСУ частину позицій на північ від Харкова, зокрема село Рубіжне, - Американський інститут вивчення війни Також, на думку Інституту, окупанти зміцнють західний берег Сіверського Донця для недопущення просування ЗСУ.
https://mobile.twitter.com/sly4x/status/1528673688194846723 1 ч
Невступ до НАТО або інших військових союзів - це перше, що просували переговорники від Зеленського у Стамбулі.
Зеленський: Україна розуміє, що не стане членом НАТО.
В п'ятницю заклик від Порошенка - в понеділок медведчук і його свідчення проти п'ятого президента.
Збіг?
карта наступу військ рф на сьогодні є тут
Вже скільки прильотів у казарми було з початку війни?
Але, *****, дії ГШ під час війни не можна критикувати. Тим більше - "диванним ікспердам"!
Ну не критикуємо. Маємо 100 сотих у "Десні"...
Замість того, щоб розсередити людей по наметових таборах, всіх у казарми!!!
Ну давайте, ще хтось пізданить про "диванних ікспердів"...
Ви ж так добре розбираєтесь у військовій справі, куда ж нам до вас...