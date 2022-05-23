Чтобы переломить ход войны, нам необходимы недели слаженной учебы и обороны, - Рахманин

Тяжелое вооружение от западных партнеров поступает уже несколько недель. Процесс сдвинулся после судьбоносной встречи в Рамштайне 26 апреля, когда стало ясно, что поставки оружия будут поставлены на поток.

Но для того, чтобы овладеть новым вооружением, нам нужно время. Иногда – часы, иногда – месяцы. Речь идет об обучении не двух или десятков воинов, а тысяч. К тому же сам по себе любой образец вооружения, даже новейший и современный, приносит максимальную пользу только тогда, когда используется в комплексе. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Для эффективного контрнаступления должна взаимодействовать авиация, артиллерия и разведка. Когда система управления войной, боевыми действиями, использованием оружия систематизированная и доведенная до автоматизма, то она дает максимальный КПД. Для того, чтобы научиться этому, чтобы этому научился личный состав и командиры, чтобы все это работало, как часы, нужно, к сожалению, время… А его у нас мало… Мы не имеем возможности закрыть двадцать бригад на полигоне и учить их работать на этом вооружении, слаживать действия… Все это сейчас делается под огнем противника. Не просто в условиях, приближенных к боевым, а реально в боевых", - пояснил Рахманин.

Война — очень жесткая вещь, поэтому потери происходят ежедневно. К сожалению, их несёт не только враг. И в вооружении, и в боевой технике. Ощутить реальные результаты от поставки тяжелого западного оружия мы сможем, в лучшем случае, через 3-5 недель, добавил народный депутат.

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Для ВСУ очень важно удержать позиции в ближайшие недели, подчеркнул он. В первую очередь – на Донбассе. Для того, чтобы те бойцы, которые сейчас интенсивно проходят обучение, успели овладеть оружием и пройти обучение, чтобы использовать его эффективно. И для того, чтобы определенная часть вооружений все же успела поступить в Украину, ее успели распределить и отправить на места проведения боевых действий.