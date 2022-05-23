Зеленский приглашает партнеров принять участие в послевоенном восстановлении Украины: Объем работ колоссальный - целые города и отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что к моменту начала в июле текущего года международной конференции в Лугано (Швейцария) страны-партнеры и ведущие компании мира сформируют свои предложения по послевоенному восстановлению Украины.

Об этом он сказал сегодня, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный. Есть более чем $0,5 трлн убытков, десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города и отрасли. Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров или у городов-партнеров или у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом или громадой или отраслью", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретные направления для шефства по восстановлению страны.

"Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет самой большой после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка", - сказал он.

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"Надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано в июле этого года, посвященной послевоенному восстановлению Украины, все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений", - добавил Зеленский.