Зеленский приглашает партнеров принять участие в послевоенном восстановлении Украины: Объем работ колоссальный - целые города и отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что к моменту начала в июле текущего года международной конференции в Лугано (Швейцария) страны-партнеры и ведущие компании мира сформируют свои предложения по послевоенному восстановлению Украины.
Об этом он сказал сегодня, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приглашаю вас принять участие в восстановлении Украины после войны. Объем работ колоссальный. Есть более чем $0,5 трлн убытков, десятки тысяч объектов разрушены. Нужно отстроить целые города и отрасли. Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров или у городов-партнеров или у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом или громадой или отраслью", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Великобритания, Дания, ЕС и другие ведущие международные субъекты уже выбрали для себя конкретные направления для шефства по восстановлению страны.
"Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет самой большой после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка", - сказал он.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину нужно отстраивать за средства России, - Дуда
"Надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано в июле этого года, посвященной послевоенному восстановлению Украины, все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто помогал,тот и строит.Справедливо.
Не чув таке?!
Он уже рассказывал, что "Мрию" новую построим за 800 млн.$. Только вот беда, под строительство "воздушного замка" кредиты никто не дает.
Так и сейчас. Рассказывает о каких-то придуманных 0,5 трл.$. Один Атрошенко (мэр Чернигова) озвучил более-менее адекватные цифры и у него получилось, что для полного восстановления и обновления города Чернигов потребуется не более 500 млн.$. Т.е. у Зеленского "решили" что у нас 1 000 таких городов как Чернигов разрушено.
Очень наивно думать, что Запад не умеет считать и не понимает этого.
Тут за инфраструктуру разговор вести особо и ненужно,меня больше интересует людское жилье и другое движимое и недвижимое имущество.
А марицпольская азовсталь или иллича или Бенины НПЗ-за них кацапия отлистает сполна,через западные суды и никуда не денется.
День Героїв - щорічне свято в Україні на честь українських вояків - борців за волю України.
Українські Герої - це українці, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Вони ставали до лав великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької Армії Мирона Тарнавського, Січових стрільців Дмитра Вітовського, а також Армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української Повстанської Армії.
Сьогодні ж це свято всіх захисників України від російської орди.
Гляньте к примеру Олейна ,как ее кто то отожмет у западной сверхмонополии?
Максимум могут осложнить жизнь придирками и вынудят либо закрыть,либо продать изза убыточности и то не факт.