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Сербия, Хорватия и еще восемь стран осудили вторжение России в Украину

адріатика

Государства Адриатико-Ионического региона, включая Сербию и Хорватию, приняли декларацию, в которой вторжение России в Украину названо "незаконным и неоправданным". При этом страны выразили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Хорватия, Словения, Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Сан-Марино собрались в рамках Стратегии ЕС по формированию Адриатико-Ионического региона (EUSAIR).

Они перечислили 25 пунктов в совместной декларации о своем будущем сотрудничестве под эгидой Еврокомиссии, первый из которых касался войны в Украине.

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"Мы, представители правительств, самым решительным образом сожалеем о незаконной и неоправданной агрессии России против Украины. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

Декларация не является юридически обязывающим документом и лишь выражает совместную политическую позицию подписавших ее сторон.

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Албания (74) Босния (80) Греция (723) декларация (1354) Италия (1640) Македония (104) Сербия (387) Словения (151) Хорватия (266) Черногория (198) поддержка (672)


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Топ комментарии
+10
Шо,суки,братья сербы и те нож в жопу воткнули,поздравляю.
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23.05.2022 15:16
+9
Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну !?: Не прошло и полгода... Это как в быту: соседей изнасиловали, ограбили, а они притворились "ничего не вижу, ничего не слышу", а потом "засудили вторгнення Росії в Україну". В этом вся Европа - старая путана...
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23.05.2022 15:17
+8
Сербы осудили?Небось за спиной пальцы скрестили и ***** подмигивают.Кацапские братушки.
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23.05.2022 15:35
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Шо,суки,братья сербы и те нож в жопу воткнули,поздравляю.
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23.05.2022 15:16 Ответить
Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну !?: Не прошло и полгода... Это как в быту: соседей изнасиловали, ограбили, а они притворились "ничего не вижу, ничего не слышу", а потом "засудили вторгнення Росії в Україну". В этом вся Европа - старая путана...
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23.05.2022 15:17 Ответить
Угу..Европейские ценности -они такие.Их курс легко корректируется пачкой евро.Старая шлюха-Меркель,и молодая-Макрон не дадут сп@здеть.
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23.05.2022 15:39 Ответить
Это не к ценностям. К сожалению алчных дебилов с комплексом величия и без принципов и в старой Европе хватает 😞
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24.05.2022 00:16 Ответить
Сербы осудили?Небось за спиной пальцы скрестили и ***** подмигивают.Кацапские братушки.
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23.05.2022 15:35 Ответить
Довго ж ви чекали, братва(((
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23.05.2022 15:46 Ответить
Не уж-то и ссученная Сербия наконец-то подала свой паршивый голос против друга путина???
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23.05.2022 16:19 Ответить
сербія? ця гноярня европи? зараз скажуть вирвали ..з контексту
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23.05.2022 16:45 Ответить
Неужто в Белграде выйдут из моды майки с "вежливым" ****** и зелёными человечками?
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23.05.2022 17:35 Ответить
Очередной неожиданный удар в спину ниже пояса😉 помидорами не отделаются)
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23.05.2022 17:56 Ответить
Очередной неожиданный удар в спину ниже пояса😉 помидорами не отделаются)
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23.05.2022 18:01 Ответить
сербы кацапские ******,не верю ни одному их слову!
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23.05.2022 18:44 Ответить
 
 