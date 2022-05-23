Российский дипломат Бондарев ушел в отставку с поста в ООН в знак протеста против войны. ДОКУМЕНТ
Сотрудник постоянного представительства РФ при ООН Борис Бондарев заявил, что уходит в отставку в знак протеста против войны с Украиной.
Его заявление об уходе опубликовал в твиттере правозащитник Гилель Нойер, сообщает Цензор.НЕТ.
"За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал Бондарев.
По его мнению, развязанная Путиным агрессивная война – преступление не только против украинского народа, но и против народа России.
"Начавшие эту войну хотят только одного - навсегда остаться у власти", - пишет дипломат.
Организация UN Watch призывает всех российских дипломатов последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.
В постоянном представительстве РФ при ООН Бондарев занял должность советника. На дипломатической службе он был 20 лет.
"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно рос", - отметил дипломат.
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https://mobile.twitter.com/Djonas34052/status/1528659014850162689 3 ч
Схоже, нас готують до "великої угоди".
А хтось дуже цьому заважає...
в искренность не верю...дипломата тем более))))
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
Чим меньше москаля ,тім краще.
Це щось вже хутін мутить.
Ну, як то кажуть - краще пізно, ніж ніколи...
При умові, що це відвертий вчинок, а не звичайнісіньке "переобувне ХОБА в повітрі"...
Раніше ************ був ізмєннік родзіньі, а тепер нещасньій бєжєнєц ат рєжьіма *****
Думаю, шо він попросив політичний притулок, як політично переслідуваний. От три місяці і тягнув. А те що 20 років отримував хорошу зарплату, то це так - просто треба було бабла назбирати на життя в страшному і жорстокому Заході.