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Российский дипломат Бондарев ушел в отставку с поста в ООН в знак протеста против войны. ДОКУМЕНТ

оон

Сотрудник постоянного представительства РФ при ООН Борис Бондарев заявил, что уходит в отставку в знак протеста против войны с Украиной.

Его заявление об уходе опубликовал в твиттере правозащитник Гилель Нойер, сообщает Цензор.НЕТ.

"За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал Бондарев.

По его мнению, развязанная Путиным агрессивная война – преступление не только против украинского народа, но и против народа России.

"Начавшие эту войну хотят только одного - навсегда остаться у власти", - пишет дипломат.

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Организация UN Watch призывает всех российских дипломатов последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

В постоянном представительстве РФ при ООН Бондарев занял должность советника. На дипломатической службе он был 20 лет.

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно рос", - отметил дипломат.

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Российский дипломат Бондарев ушел в отставку с поста в ООН в знак протеста против войны 01

Автор: 

ООН (4163) отставка (3151) протест (5857) россия (95402) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+21
Невзоров казав, що перші криси почнуть тікати з числа дипломатів Мородору. Схоже він був правий.
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23.05.2022 15:38
+12
хватило 3 месяца чтоб раздуплится??? с чего бы это???
в искренность не верю...дипломата тем более))))
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23.05.2022 15:45
+10
И этот тоже станет «героем» на всех телеканалах в Германии, разделяя на таких и не таких руских? 20 лет терпел, в 2014 терпел, 3 месяца с начала войны терпел, а теперь не выдержал? Да пошли вы все *****, в знак протеста мог застрелить *****, или лошадь лаврова, на худой конец свою никчёмную тушу. Надеюсь ему орден свободы не дадут как проститутке овсянниковой?
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23.05.2022 15:42
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Нічний сторож UA@Djonas34052

https://mobile.twitter.com/Djonas34052/status/1528659014850162689 3 ч

Схоже, нас готують до "великої угоди".

А хтось дуже цьому заважає...
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23.05.2022 15:37 Ответить
Невзоров казав, що перші криси почнуть тікати з числа дипломатів Мородору. Схоже він був правий.
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23.05.2022 15:38 Ответить
Те шо Україна вже утилізувала майже 30 000 кацапів за три місяці це на твою думку не проіргивают? ***** готувалось до неї більше 10 років, у нас плодили олігархат, собачились за владу та вимучували гешефти на кацапсячому вонючому газі. Чого тільки вартувала для України діяльність комуняк, ригів та ************ з ********... Але навіть при такому розкладі ***** не вдалось за три місяці ні Харкова, ні Чернігова, ні Дніпра, я вже не кажу про столицю взяти...
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23.05.2022 15:53 Ответить
1 из скольки ушел ? Сколько это в % ?
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23.05.2022 15:43 Ответить
А проти "расєйскага народа" який злочин? 😲 Так "расєйскій народ" і є головним злочинцем, який колективно обрав собі вожака - одного зі своїх рядів. Обрав свідомо і добровільно.
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23.05.2022 15:41 Ответить
У народу -- будь-якого, а тим паче рассийскаво -- немає ні свідомості, ні волі.
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24.05.2022 10:09 Ответить
И этот тоже станет «героем» на всех телеканалах в Германии, разделяя на таких и не таких руских? 20 лет терпел, в 2014 терпел, 3 месяца с начала войны терпел, а теперь не выдержал? Да пошли вы все *****, в знак протеста мог застрелить *****, или лошадь лаврова, на худой конец свою никчёмную тушу. Надеюсь ему орден свободы не дадут как проститутке овсянниковой?
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23.05.2022 15:42 Ответить
хватило 3 месяца чтоб раздуплится??? с чего бы это???
в искренность не верю...дипломата тем более))))
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23.05.2022 15:45 Ответить
"главное вовремя смытса" - жить в северной корее 2 и под санкциями ох как не хочеца...
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23.05.2022 15:54 Ответить
предать-ето не предать а вовремя предвидеть
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23.05.2022 16:47 Ответить
Поздняя совесть, больше похожая на ход по получению какой то выгоды...
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23.05.2022 15:45 Ответить
Пан Бондарєв може відповісти на 2 прості питання, чий Крим, та коли почалася Друга Світова? Щось мені здаеється, що це чергова консерва ФСБ, зараз лапухи розвісять та будуть його слухати. Не розумію, що взагалі ця «новина» робить на цензорі, наче дорослий ресурс.
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23.05.2022 15:46 Ответить
Маєте рацію, вірити москалю - себе дурити.
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23.05.2022 15:49 Ответить
так так , соромно йому млять, а до цього було комфортно брехати...

В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
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23.05.2022 15:48 Ответить
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23.05.2022 15:53 Ответить
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23.05.2022 16:27 Ответить
Як до мене то нехай самоліквідовуються і повітря буде краще
Чим меньше москаля ,тім краще.
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23.05.2022 15:56 Ответить
Хитра кацапська жопа.
Це щось вже хутін мутить.
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23.05.2022 15:56 Ответить
Скорше мутять проти путіна
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23.05.2022 17:37 Ответить
А двадцять років він не розумів де працює?
Ну, як то кажуть - краще пізно, ніж ніколи...
При умові, що це відвертий вчинок, а не звичайнісіньке "переобувне ХОБА в повітрі"...
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23.05.2022 16:02 Ответить
Хана дипломату. Русские своих не прощают!
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23.05.2022 16:27 Ответить
Раніше з мордора так не валили, як під час війни.
Раніше ************ був ізмєннік родзіньі, а тепер нещасньій бєжєнєц ат рєжьіма *****
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23.05.2022 16:30 Ответить
Це напевне його асистента звільнили - бо сам він не вміє писати казки народів світу.
Думаю, шо він попросив політичний притулок, як політично переслідуваний. От три місяці і тягнув. А те що 20 років отримував хорошу зарплату, то це так - просто треба було бабла назбирати на життя в страшному і жорстокому Заході.
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23.05.2022 16:33 Ответить
 
 