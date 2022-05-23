Российский дипломат Бондарев ушел в отставку с поста в ООН в знак протеста против войны. ДОКУМЕНТ

Сотрудник постоянного представительства РФ при ООН Борис Бондарев заявил, что уходит в отставку в знак протеста против войны с Украиной.

Его заявление об уходе опубликовал в твиттере правозащитник Гилель Нойер, сообщает Цензор.НЕТ.

"За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал Бондарев.

По его мнению, развязанная Путиным агрессивная война – преступление не только против украинского народа, но и против народа России.

"Начавшие эту войну хотят только одного - навсегда остаться у власти", - пишет дипломат.

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Организация UN Watch призывает всех российских дипломатов последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

В постоянном представительстве РФ при ООН Бондарев занял должность советника. На дипломатической службе он был 20 лет.

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно рос", - отметил дипломат.

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