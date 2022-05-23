Настоящий автор фразы о русском корабле - пограничник, его освободили из плена, - ГПСУ

Автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничника, удалось освободить из русского плена.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - сообщил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. Один из военнослужащих не выдержал и указал направление русскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

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Напомним, ранее сообщалось, что автором фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" является морской пехотинец Роман Грибов. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.