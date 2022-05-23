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Новости Война
18 104 46

Настоящий автор фразы о русском корабле - пограничник, его освободили из плена, - ГПСУ

зміїний

Автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничника, удалось освободить из русского плена.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - сообщил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. Один из военнослужащих не выдержал и указал направление русскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.

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Напомним, ранее сообщалось, что автором фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" является морской пехотинец Роман Грибов. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.

Змеиный (180)


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Топ комментарии
+18
Какая разніца..
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23.05.2022 15:43
+11
Я впевнений що його шкільні вчительки з російської літератури та мови пишаються його талантом! )
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23.05.2022 15:41
+9
А того що не треба поспішати з піаром.
Ще і продавали листи підписані не тією людиною
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23.05.2022 15:42
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А того що не треба поспішати з піаром.
Ще і продавали листи підписані не тією людиною
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23.05.2022 15:42 Ответить
Перевір інфу, а потім патякай. За це я багатьох порохоботів і недолюблюю. Я і сам порохобот, та завжди виступаю за об'єктивність. А вам аби тільки накидати на Зе. Заслужено чи ні - то і є ваша "какая разніца".
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23.05.2022 15:51 Ответить
Типовий зЄлЄбот. "какая разніца" - це ваша парафія , огидна ти мавпа.
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23.05.2022 15:56 Ответить
Та ні, я порохобот. Просто нормальний, а не такий як деякі. Мавпу ти в дзеркалі бачиш, зрозумів?
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23.05.2022 16:03 Ответить
А я кого фіга ти у меня вдома перед дзеркалом робиш? ***********?
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24.05.2022 10:21 Ответить
И где информация что не того наградили? Пограничника Романа Грибова освободили еще в марте, после чего наградили. Не знаю почему пограничники спохватились только сейчас с этой новостью. Наверно на фоне выпуска новой марки решили вспомнить.
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23.05.2022 15:52 Ответить
https://meta.ua/news/society/43328-avtor-frazi-pro-russkii-*******-korabl-vernulsya-domoi-i-poluchil-pochetnuyu-nagradu-video/ Тоді писали , що то не був орден чи медаль, а знак відзнаки "За заслугу перед Черкаською областю".
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23.05.2022 16:02 Ответить
Нагородили щось на кшталт грамоти обласного рівня. Так що не заздріть.
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23.05.2022 16:43 Ответить
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23.05.2022 18:20 Ответить
Низький уклін. Чоловік з великої літери
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23.05.2022 15:40 Ответить
А русский корабль идёт на х%й
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23.05.2022 15:42 Ответить
Уже пришел. Точнее - приплыл.
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23.05.2022 16:03 Ответить
Я впевнений що його шкільні вчительки з російської літератури та мови пишаються його талантом! )
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23.05.2022 15:41 Ответить
в смысле??? а наградили кого??? ненастоящего??? шо за шоу ???
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23.05.2022 15:41 Ответить
Какая разніца..
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23.05.2022 15:43 Ответить
Біла бі награда, чєлавек найдоться
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23.05.2022 15:48 Ответить
Не тупіть. Нагородили і показали в новинах саме цього прикордонника, якого звільнили з полону.
Цей пост ДПСУ дивно виглядає зараз.
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23.05.2022 15:48 Ответить
Значить щось не те
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23.05.2022 15:50 Ответить
То чому біжиш, спотикаючись, критикувати і сміятися з влади? Розібратися слабо? Фууу
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23.05.2022 15:54 Ответить
Бо людину не ту нагородили.
Нам показали кого нагороджували, а ім'я справжнього не назвали і досі. Зачить не того.
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23.05.2022 16:15 Ответить
19:02, 29 МАРТА 2022
Украинский пограничник Роман Грибов, который стал автором популярной фразы "Русский военный корабль, иди на...!", освобожден из плена. Он вернулся в родную Черкасскую область. Об этом https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/igor-taburec-zustrivsya-iz-zaxisnikom-ostrova-********/ сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
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23.05.2022 15:53 Ответить
вечерний квартал
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23.05.2022 15:55 Ответить
Надо же. А кого же ЗЕ месяц назад награждал?
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23.05.2022 15:42 Ответить
Его и награждал.
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23.05.2022 15:53 Ответить
Його не вчора звільнили з рашистського полону, вже встигли показати по ТБ ще більше місяця тому. Називали і імя прикордоника, Роман здається, він як з морської піхоти, прізвище не памятаю.
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23.05.2022 15:43 Ответить
"Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають." что за чушь?!, имя пограничника автора этих слов давно раскрыто https://www.pg8.ru/2022/05/blog-post.html
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23.05.2022 15:44 Ответить
Что за вброс? В детском саду,что ли?
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23.05.2022 15:45 Ответить
Украина, это Украина.
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23.05.2022 15:45 Ответить
******* вже за рівнем абсурду і дебілізму вже наближаються до своїх прямих колег з рабсії, майже рівні. цікаво чи зможуть перевершити дебілізм кацапів, для цього є всі умови і можливості
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23.05.2022 15:48 Ответить
Люся арестовіч, єто твой звездний час, розкажи откуда готовилась награда.
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23.05.2022 15:49 Ответить
Схоже, що випадково стару новину запостили
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23.05.2022 15:49 Ответить
Там черным по белому написано что полтора месяца он в плену провел. А с момента захвата Змеиного завтра будет ровно три месяца. Конечно она не может быть новой.
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23.05.2022 16:00 Ответить
Хоспадя, да сколько ж можно позориться???
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23.05.2022 15:50 Ответить
Рашисти із автором послання руZZкому кораблю реально прощьолкали клювом
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23.05.2022 15:51 Ответить
Це той самий випадок, коли слід смітиво йменувати речі своїми іменами. А головне не стільки те, хто саме вигукнув історичну та влучну суперфразу, а яку саме.
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23.05.2022 15:53 Ответить
русскийвоенныйкорабльидинахуй...
тебе понятно свиноцабака...?
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23.05.2022 16:06 Ответить
Та вы шо? Вот это новость! А мы то все думали что это Зеленский сказал! Не он чтоли, внатуре погранец?
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23.05.2022 15:56 Ответить
Роман уже воюет, все ок у него.
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23.05.2022 16:05 Ответить
Тепер у цієї фрази про корабель буде стільки авторів, як у врятованого бородянського кота господарів.
""Правда всегда одна"
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон"...
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23.05.2022 16:05 Ответить
Да уж! Глубоко копают.
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23.05.2022 16:07 Ответить
23.05.2022 13:10

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець долучився до церемонії спецпогашення нової марки від Укрпошти «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Сьогодні ї офіційно вводять в обіг.

- Символічно, що це відбулось у День морської піхоти, - відзначив Ігор Табурець. - Саме наш морпіх Роман Грибов свого часу дуже однозначно вказав, куди треба йти «русському кораблю». Не менш знаково, що вже через день після випуску першої марки крейсер «Москва» спіткала біда завдяки нашим героїчним військовим. Уже 40 днів, як він на дні.

Где ПРАВДА?
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23.05.2022 16:07 Ответить
..якщо так, то слушне рішення - не оголошувати ім"я справжнього автора фрази допоки він у полоні.. така собі "операція прикрИтія"
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23.05.2022 16:36 Ответить
не суть важно кто именно это сказал. Это сказал весь народ Украины!
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23.05.2022 17:37 Ответить
Отакої, а ще марку ніяк на віоліті не куплю, все мене хтось випереджає 😂
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23.05.2022 21:03 Ответить
 
 