Настоящий автор фразы о русском корабле - пограничник, его освободили из плена, - ГПСУ
Автора фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничника, удалось освободить из русского плена.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - сообщил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.
Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.
По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. Один из военнослужащих не выдержал и указал направление русскому кораблю. Имя героя пограничники пока не раскрывают.
Напомним, ранее сообщалось, что автором фразы "Русский военный корабль, иди нах#й" является морской пехотинец Роман Грибов. Государственная пограничная служба с самого начала отмечала, что оккупантам ответил их подчиненный.
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Ще і продавали листи підписані не тією людиною
Цей пост ДПСУ дивно виглядає зараз.
Нам показали кого нагороджували, а ім'я справжнього не назвали і досі. Зачить не того.
Украинский пограничник Роман Грибов, который стал автором популярной фразы "Русский военный корабль, иди на...!", освобожден из плена. Он вернулся в родную Черкасскую область. Об этом https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/igor-taburec-zustrivsya-iz-zaxisnikom-ostrova-********/ сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
тебе понятно свиноцабака...?
""Правда всегда одна"
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон"...
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець долучився до церемонії спецпогашення нової марки від Укрпошти «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Сьогодні ї офіційно вводять в обіг.
- Символічно, що це відбулось у День морської піхоти, - відзначив Ігор Табурець. - Саме наш морпіх Роман Грибов свого часу дуже однозначно вказав, куди треба йти «русському кораблю». Не менш знаково, що вже через день після випуску першої марки крейсер «Москва» спіткала біда завдяки нашим героїчним військовим. Уже 40 днів, як він на дні.
Где ПРАВДА?