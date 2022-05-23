В Украине с сегодняшнего дня можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

С понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Документы можно получить начиная с 14 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении говорится, что основаниями для получения услуги являются:

оформление ID-карты впервые в 14 лет;

потеря документов или их обмен в связи с изменением персональных данных.

Сообщается, что за получением услуги можно обращаться в подраздел ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис", в ЦПАУ.

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Стоимость услуги - 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней). Также отмечается, что при оформлении в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

В МВД обращают внимание, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.