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Новости
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В Украине с сегодняшнего дня можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

паспорт

С понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Документы можно получить начиная с 14 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении говорится, что основаниями для получения услуги являются:

  • оформление ID-карты впервые в 14 лет;
  • потеря документов или их обмен в связи с изменением персональных данных.

Сообщается, что за получением услуги можно обращаться в подраздел ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис", в ЦПАУ.

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Стоимость услуги - 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) и 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней). Также отмечается, что при оформлении в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

В МВД обращают внимание, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

загранпаспорт (199) МВД (9317) паспорт (1179) биометрические паспорта (255)


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Закордонний?
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23.05.2022 15:53 Ответить
ja vot nepoimu nikak - zachem 2 pasporta ?
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23.05.2022 15:55 Ответить
ID-карта - внутренний паспорт.
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23.05.2022 16:24 Ответить
В ЕС ID карта почти повсюду проходи вместе пасспорта.
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24.05.2022 00:20 Ответить
Печати ставить?
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23.05.2022 17:17 Ответить
В большинстве стран обходится одним пасспортом.
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24.05.2022 00:22 Ответить
 
 