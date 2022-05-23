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Новости Война
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Рашисты хотят полностью оккупировать Донбасс и Херсонщину, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым, - Минобороны

рф,окупанти

Российские оккупанты планируют оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, российские военные тактическими ракетными комплексами и авиацией обстреливают всю линию боевого столкновения и в глубине обороны ВСУ, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Мотузяник отметил, что россияне продолжают наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В Харьковском направлении российские военные пытаются восстановить утраченные позиции, применяют разведывательно-огневые комплексы и обстреливают районы сосредоточения ВСУ.

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На Донецком направлении основные усилия войска РФ сосредоточили на попытках оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях российские военные не прекращают обстреливать позиции украинских войск, разрушают промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет)", - заявил Мотузяник.

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Крым (26372) Минобороны (9304) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+53
спасибо Минобороны, что прояснили, а то мы не знали
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23.05.2022 15:53
+51
А от і явні плани..
Під хіхайочки арестовища про двадцяту чорнобаївку ми і не помітили, як кацапи окупували Луганщину і зараз дожимають Донеччину.
А ви і далі вірте тим екранним мудакам.
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23.05.2022 15:56
+35
Е%ать новость
Ещё скажите что они начали полномаштабную войну против нас,вообще удивимся
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23.05.2022 15:56
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спасибо Минобороны, что прояснили, а то мы не знали
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23.05.2022 15:53 Ответить
ми і подумати такого не могли)))
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23.05.2022 15:55 Ответить
А за південь Запоріжжя забули-Бердянськ,Мілетополь !!!)))
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23.05.2022 16:31 Ответить
БАНДЕРОВЦЫ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ ВЛАДИВОСТОК ПЕРМЬ НОВОСИБИРСК АСТРАХАНЬ ,...

МОСКВУ СЖЕЧЬ........ ПИТЕР ОТДАТЬ ФИНАМ ......КАЛИНИНГРАД ПОЛЯКАМ И ПРИБАЛТАМ СМОЛЕНСК ОТДАТЬ ЛИТВЕ ЛАТВИИ.. МУРМАНСК НОРВЕГИИ.... и что нереально почему вполне даже реально Якутию завел бы туда США и Канаду у них опыт большой Аляска сэр!!! Черноморское побережье Кавказу отдадим Турции и себе поделим..трошки Азовское море станет унутренним УКРАИНЫ...
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23.05.2022 17:21 Ответить
неперевершена здогадливість...
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23.05.2022 15:53 Ответить
А от і явні плани..
Під хіхайочки арестовища про двадцяту чорнобаївку ми і не помітили, як кацапи окупували Луганщину і зараз дожимають Донеччину.
А ви і далі вірте тим екранним мудакам.
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23.05.2022 15:56 Ответить
Звідки ви взяли що Луганщина окупована? Наші захисники героїчно обороняють Сєверодонецьк та інші території, незважаючи на значну перевагу ворога в живій силі та зброї. А до Донеччини вони майже ще і не брались
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23.05.2022 16:16 Ответить
Просто были прецеденты, люди помнят, люди проецируют прошлое на "сейчас".Есть вероятность, что это (оккупация всей луг области) дело времени. Как с Дебальцево - все было хорошо, все было ок. Вокруг были зрадофилы и попаженцы - потом трассу перерезали и ... дальше все помнят как было
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23.05.2022 16:23 Ответить
а ты на карту глянь - от Луганщины остались только практически окруженные Северодонецк и Лисичанск - 5% от всей Луганщины, все остальное захвачено
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23.05.2022 16:27 Ответить
Ну нічого що це два єдині по-справжньому великі міста (крім Луганська звичайно) у всій області? Рашисти ще повністю їх не оточили, траса функціонує. Крім того, приблизно ця ж територія була під нашим контролем ще від початку "велікого Дамбасского наступленія". Жаль тільки, взяли ***** Попасну. Тому лишається сподіватися, що наші воїни вистоять
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23.05.2022 19:23 Ответить
Армія України має на сьогодні 700 000 і озброєння *******. Якщо при такому і ворог іде вперед,значить так сказав наполеон.
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23.05.2022 17:07 Ответить
зачем повторять бредни брехливого зеленского
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23.05.2022 20:56 Ответить
В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними. Але продовження цього потоку ура-пропаганди стає неприйнятним для все більшої кількості українців.
Людям треба говорити правду про ціну і цілі війни.
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23.05.2022 17:43 Ответить
Ну так а до чого тут панічні пости про "окуповану Луганщину" і Донеччину що чи не завтра паде? Нашим воїнам там дуже складно, це факт, але відверто неправдиву інформацію теж не варто поширювати. А так згодний з усім
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23.05.2022 19:27 Ответить
потому что это боты пишут - ждем решений от Генштаба а то как то тревожно на душе ..
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23.05.2022 20:57 Ответить
Спасибо, копетан Очевидность, об этом никто не догадывался. А теперь расскажите, что делается для того, что бы этого не случилось?
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23.05.2022 15:56 Ответить
НІЧОГО
Перемоги куються заздалегідь.
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23.05.2022 16:00 Ответить
то есть зеленского за сдачу територий под суд! так как он ничего не делает правильно я понимаю?
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23.05.2022 20:59 Ответить
Е%ать новость
Ещё скажите что они начали полномаштабную войну против нас,вообще удивимся
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23.05.2022 15:56 Ответить
Скільки можна чесати одне й те саме без яких би то практичних зрушень?
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23.05.2022 15:56 Ответить
Чий не новина... Ми про це знаєм ще з 14-го року
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23.05.2022 15:56 Ответить
Василь Стус
@v_stus
·
34 хв
#Лиман розпочалися вуличні бої. рашисти прорвалися з боку Зарічного та Ставків.

При цьому, в околицях та у самому місті орки не закріпилися.

Наші воїни налаштовані дати серйозний бій, аж доки останній окупант не покине територію славетного українського міста.

Молимося 🙏
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23.05.2022 15:57 Ответить
Они хотят уничтожить Украину и украинцев, это их цель
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23.05.2022 15:58 Ответить
дякуємо і вам , а ми думали унітази і стіралкі..
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23.05.2022 16:00 Ответить
А мы их асфальтом- асфальтом...
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23.05.2022 15:58 Ответить
Зачем?дай зелупе волю -оно просто отведет войска и все разминирует
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23.05.2022 16:07 Ответить
Капітан - прозорливість !

А Запоріжжя , Харків і Одесу і Миколаїв вони не хочуть .(((
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23.05.2022 15:58 Ответить
як так можна ?
у нас же колоссальна армія в 750 тис. !!!!
включаючи ДБР та БеняДіктовну лічно.

так скільки ж було мобілізовано за 3 місяці ?
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23.05.2022 16:00 Ответить
Их нельзя, они ведут войну против главного врага Украины Порошенко!😁
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23.05.2022 16:29 Ответить
що значить 'хочуть'? вони ВЖЕ МАЮТЬ сухопутний коридор в Крим!
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23.05.2022 16:01 Ответить
очі відкрило... а ми ні би, того не знали
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23.05.2022 16:02 Ответить
А у нас что Херсонская область граничит с лугандоном? Сдается эти кенты в министерствах географию не учили! Или Запорожскую область уже куда то дели? Су... прокакали тучу территории и продолжают нас настраивать на сдачу еще больших! Да если вы уроды договоритесь о какой то фигне мы вас просто уничтожим!
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23.05.2022 16:02 Ответить
уже граничит
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23.05.2022 16:08 Ответить
Она уже в лугандоне находится
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23.05.2022 16:18 Ответить
Та то ясний хер. У заголовку не вистачає речення: "Тому ми і здали Південь"...
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23.05.2022 16:03 Ответить
Гануся Маляр, Ви?
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23.05.2022 16:04 Ответить
раз хочуть, значить отримають-бубочка погодиться на таку пропозицію
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23.05.2022 16:04 Ответить
зато марочки прікольні нальопали на память , тепер за ними мудрий нарід в чергах бьеться.буде що згадати((
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23.05.2022 16:04 Ответить
кстати да, в то время когда ракеты могут ударить в люб момент - создаются очереди за марочками (в том числе и из перекупщиков из ОЛХ). Неужели нельзя как-то без столпотворения продать ?
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23.05.2022 16:07 Ответить
коли вже зруйнують Чонгар???
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23.05.2022 16:08 Ответить
А нащо? Ви думаєте вони не зможуть встановити понтонну переправу при повній відсутності наших сил у регіоні?
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23.05.2022 16:18 Ответить
У Омані "Козирь" про це не домовлявся!
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23.05.2022 19:48 Ответить
В нас міноборони займається обороною чи констатацією очевидного??? Ви лише розповідаєте домогосподаркам,що рашисти хочуть та що вони роблять. А ЩО РОБИТЕ ВИ,ЩОБИ ЗАПОБІГАТИ ТОМУ,ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ??? ЧИ ЩЕ НЕНА ЧАСІ?
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23.05.2022 16:13 Ответить
Передайте їм, що капцапи вже його зробили
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23.05.2022 16:14 Ответить
Капец...
Та нічого страшного хлопці !
Завтра укрпошта ще надрукує поштових марок і все буде добре...
Просто капец *** !!!!.....
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23.05.2022 16:16 Ответить
серьезный уровень аналитики ... кстати ... между Донецкой и Луганской областями еще есть Запорожская область ....
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23.05.2022 16:22 Ответить
Да у них давно уже есть этот самый "сухопутный коридор в Крым" через мост! А второй коридор они получили через 3-4 дня после начала войны задолго до полного захвата Мариуполя. Об их планах открытым текстом сам шойгу более месяца назад говорил
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23.05.2022 16:24 Ответить
Яка несподіванка! Навіщо це видавати, аби щось казати
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23.05.2022 16:24 Ответить
Мацквалі хочуть все окупувати, але поки їм переважно вдається взяти те, що їм свої місцеві гниди здали
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23.05.2022 16:25 Ответить
Ну от і вийшло наверх що хочуть здати: Херсонщину і Донбас . А буде зроблена Таврійська федерація, котра ввійде до ДЛНР. Жах - просто жах - стільки людей даремно змарновано.
Ну от якшо би Нато ввело свої війська відразу, то всього цього би не було. Зараз кацапи заберуть ці куски України. І почнуть втихомирюватись. А років через 5 і всі інші частини до Дніпра.
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23.05.2022 16:27 Ответить
Та звичайно, вся вина цілком лежить на НАТО.
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23.05.2022 16:40 Ответить
А Вова сразу начнёт дороги строить.Скажет-война закончилась мы победили.
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23.05.2022 18:55 Ответить
Почему бы и нет,с помощью Володи
кацапохолуя.
Шо там взрывов в Крыму так и нет?
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23.05.2022 16:34 Ответить
Та шо ви таке кажете?! А я й не знав до цієї пори!
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23.05.2022 16:37 Ответить
Повної окупації дамбасу та херсонщини для сухопутного коридору до кримнаша не потрібно, причина зовсім в іншому.
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23.05.2022 17:00 Ответить
Головне й далі слухати Арестовича. Все у Пу йде по плану, тільки повільніше.
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23.05.2022 17:04 Ответить
А нещодавно, Зе говорив, що кацапська армія потужна лише в телевізорі. Мабуть ми не ті канали по телевізору дивимось.
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23.05.2022 17:22 Ответить
Надо больше думать и говорить о том, чего хочет Украина, а не мордор.
Надо быть не ведомым, а ведущим. Нельзя терять инициативу первых месяцев и скатываться в "болото".
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23.05.2022 17:22 Ответить
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23.05.2022 17:26 Ответить
Чім довше окуповані райони будуть під окупацією, тим важче буде для ЗСУ викурювати звідтіля кацапів. Потрібен контрнаступ.
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23.05.2022 17:40 Ответить
Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войну 23 мая, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 1

О планах Путина насчет Украины Запад знал еще летом 2021-го…

Если Путин собирался напасть на Украину, то почему он не сделал этого в 2014 или 2015 годах? Ведь тогда украинская армия была слабее, чем сейчас, а лояльность восточных и южных регионов была достаточно высокой.

Такое мнение высказал советник председателя ФРУ по экономическим вопросам Павел Вернивский, https://opinions.glavred.info/mir-byl-gotov-otdat-ukrainu-rossii-ili-pochemu-putin-nachal-voynu-10375302.html передает сегодня «Главред».

На самом деле Путин бы это сделал раньше, если бы точно знал, что не будет последствий. Он не знал, как отреагируют западные страны на такую масштабную агрессию.

Будут молча наблюдать или начнут новую операцию а-ля Буря в пустыне. Поэтому было очень рискованно начинать такую масштабную войну против суверенного государства.

- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0.html Опасное желание сохранить морду лица Путину: какое нерадостное дежавю скоро ждет Украину - эксперт

Вместо этого он начал с маленьких целей - аннексировал Крым и начал гибридную войну на Донбассе. При этом активно пытался убедить Запад, что он не агрессор и не он начал войну. Что это внутренний конфликт внутри Украины. И он всего лишь помогает одной из сторон.

Еще через пару лет международная геополитическая ситуация изменилась. После прихода к власти Трампа акценты сместились, и вместо России основным конкурентом и потенциальным противником на Западе стали считать Китай.

В этом противостоянии Путин сразу увидел большие возможности. Он начал активно заигрывать с Китаем, показывая намерение создать союз. Конечно же, западным странам, в первую очередь США, такой союз был невыгоден, поэтому они начали курс на нормализацию отношений с Россией, которые были немного напряженными после агрессии в Украине.

Со временем это привело к тому, что Запад проглотил его выходку. Впоследствии нормализовались экономические отношения. Апогеем этих отношений стало строительство Северного потока-2, одной из целей которого было лишение Украины контроля над транзитом российского газа в Европу.

Все европейцы это прекрасно понимали, но закрывали глаза. А Путин, увидев свое эксклюзивное положение в современном мире, стал смелее.

Именно тогда у него появилось решение напасть на Украину, но и тогда он не был уверен в реакции Запада. Поэтому для проверки он пошел следующим путем. Он начал сосредотачивать на границе с Украиной свои войска и параллельно отслеживать реакцию Запада.

Еще до начала войны разведки и спецслужбы ведущих стран мира давали Украине несколько суток на сопротивление. Меня лично удивляли эти постоянные мессиджи о том, что Украина долго не выстоит, и что войск НАТО здесь не будет.

- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2.html Путин и Байден собираются закончить войну в Украине к осени 2022 года - эксперт

Абсурдность этих сообщений объясню аналогией. Под квартирой стоит вор, который хочет ее ограбить. И этого вора увидела полиция, но вместо того, чтобы задержать его, начала делать ставки, как быстро он взломает замок, и уверять, что никто задерживать его не будет. Разве такое поведение сможет остановить вора?

Спецслужбы и разведки Запада сейчас раскрывают карты - о планах России в отношении Украины они знали еще летом. То есть у них было полгода, чтобы этим планам помешать.

Но вместо того, чтобы готовиться, Запад продолжал заигрывать с Путиным. Байден не только не сделал ничего, чтобы остановить строительство Северного потока-2, но и фактически дал зеленый свет на окончание его строительства.

Запад не готовился сам и не очень спешил готовить нас. Первые серьезные поставки оружия начались лишь за месяц до войны, когда Британия предоставила нам несколько тысяч ПТРК NLAW. Впоследствии проснулись США и также решили предоставить нам оружие - сначала Джевелины, а затем и Стингеры.

Конечно, эти поставки усилили нашу армию для того, чтобы отразить наземную атаку бронетехникой. Но, к сожалению, союзники не усилили наше ПВО. Именно это слабое место нашей обороны привело к катастрофическим разрушениям нашей инфраструктуры в первые дни войны.

А полученных Стингеров даже не хватило, чтобы помешать десяткам российских вертолетов, которые планировали захватить аэропорт Гостомеля как плацдарм для скорого наступления на Киев. Хотя американские разведки знали о стратегической важности аэропорта для быстрой реализации планов России по захвату Киева.

Поэтому нельзя сказать, что нам не помогли, но, думаю, сами союзники прекрасно понимали, что с таким вооружением нам долго не выстоять в прямом противостоянии.

Вообще, эти все переносные ПТРК и ПЗРК и отсутствие тяжелого вооружения говорят о том, что нас готовили к боям в городской местности и партизанской войне. А это значит, что нас готовы были отдать России, чтобы она контролировала органы центральной власти, но столкнулась бы с партизанским сопротивлением.

Иными словами, все сильные страны мира готовились к новому статус-кво, где Украины не будет. Именно тогда Россия и приняла окончательное решение о нападении на Украину.
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23.05.2022 17:53 Ответить
теж мені новина! - рашисти про це ще в 14-му році говорили і погрожували. а тепер ті собаки скажені хочуть сухопутний шлях не тільки в крим, а й до придністров'я, щоб потім ще й Молдову загарбати. як вже відновляти імперію - то по максимуму!
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23.05.2022 18:28 Ответить
Особливо підозріло те, що найнебезпечніший напрямок - біля Херсона легко захопили. (Начебто тонка гра по здачі півдня.) А ще розмови про ядерну зброю? . Десь більше десяти років тому прочитав одну таку дивну (тоді здавалося теорію): що під виглядом війни, ще якихось катастроф, і тому подібним речам будуть із цих місць -півдня, Чорного моря, Криму - вичавливати населення, фактично рятуювати(?) -насправдi там готують щось сташне (якийсь світовий договірняк.) Може це, звичайно "утка" - я нічого не стверджую
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23.05.2022 18:37 Ответить
Все знали об этом ещё с 14 года.
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23.05.2022 18:56 Ответить
Кхе а ми щось робимо на Херсонщині щоб було по іншому?Коли біля Миколаєва їх погнали то могли заходити і в Херсон на їх плечах але замість того таке враження що хтось дав команду стоп.Коли Херсон ще не був так окупований і забитий військами і можна було організувати оборону.Ну що далі?Те що вони хочуть і так зрозуміло.Питання що ми зробимо щоб у них відпало бажання і не стримували ЗСУ які знищать орків..
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23.05.2022 21:54 Ответить
 
 