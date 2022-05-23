Рашисты хотят полностью оккупировать Донбасс и Херсонщину, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым, - Минобороны
Российские оккупанты планируют оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, российские военные тактическими ракетными комплексами и авиацией обстреливают всю линию боевого столкновения и в глубине обороны ВСУ, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.
Мотузяник отметил, что россияне продолжают наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
В Харьковском направлении российские военные пытаются восстановить утраченные позиции, применяют разведывательно-огневые комплексы и обстреливают районы сосредоточения ВСУ.
На Донецком направлении основные усилия войска РФ сосредоточили на попытках оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.
На Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.
На Криворожском и Николаевском направлениях российские военные не прекращают обстреливать позиции украинских войск, разрушают промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении.
"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 16 ракет)", - заявил Мотузяник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МОСКВУ СЖЕЧЬ........ ПИТЕР ОТДАТЬ ФИНАМ ......КАЛИНИНГРАД ПОЛЯКАМ И ПРИБАЛТАМ СМОЛЕНСК ОТДАТЬ ЛИТВЕ ЛАТВИИ.. МУРМАНСК НОРВЕГИИ.... и что нереально почему вполне даже реально Якутию завел бы туда США и Канаду у них опыт большой Аляска сэр!!! Черноморское побережье Кавказу отдадим Турции и себе поделим..трошки Азовское море станет унутренним УКРАИНЫ...
Під хіхайочки арестовища про двадцяту чорнобаївку ми і не помітили, як кацапи окупували Луганщину і зараз дожимають Донеччину.
А ви і далі вірте тим екранним мудакам.
Людям треба говорити правду про ціну і цілі війни.
Перемоги куються заздалегідь.
Ещё скажите что они начали полномаштабную войну против нас,вообще удивимся
@v_stus
·
34 хв
#Лиман розпочалися вуличні бої. рашисти прорвалися з боку Зарічного та Ставків.
При цьому, в околицях та у самому місті орки не закріпилися.
Наші воїни налаштовані дати серйозний бій, аж доки останній окупант не покине територію славетного українського міста.
Молимося 🙏
А Запоріжжя , Харків і Одесу і Миколаїв вони не хочуть .(((
у нас же колоссальна армія в 750 тис. !!!!
включаючи ДБР та БеняДіктовну лічно.
так скільки ж було мобілізовано за 3 місяці ?
Та нічого страшного хлопці !
Завтра укрпошта ще надрукує поштових марок і все буде добре...
Просто капец *** !!!!.....
Ну от якшо би Нато ввело свої війська відразу, то всього цього би не було. Зараз кацапи заберуть ці куски України. І почнуть втихомирюватись. А років через 5 і всі інші частини до Дніпра.
кацапохолуя.
Шо там взрывов в Крыму так и нет?
Надо быть не ведомым, а ведущим. Нельзя терять инициативу первых месяцев и скатываться в "болото".
О планах Путина насчет Украины Запад знал еще летом 2021-го…
Если Путин собирался напасть на Украину, то почему он не сделал этого в 2014 или 2015 годах? Ведь тогда украинская армия была слабее, чем сейчас, а лояльность восточных и южных регионов была достаточно высокой.
Такое мнение высказал советник председателя ФРУ по экономическим вопросам Павел Вернивский, https://opinions.glavred.info/mir-byl-gotov-otdat-ukrainu-rossii-ili-pochemu-putin-nachal-voynu-10375302.html передает сегодня «Главред».
На самом деле Путин бы это сделал раньше, если бы точно знал, что не будет последствий. Он не знал, как отреагируют западные страны на такую масштабную агрессию.
Будут молча наблюдать или начнут новую операцию а-ля Буря в пустыне. Поэтому было очень рискованно начинать такую масштабную войну против суверенного государства.
- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0.html Опасное желание сохранить морду лица Путину: какое нерадостное дежавю скоро ждет Украину - эксперт
Вместо этого он начал с маленьких целей - аннексировал Крым и начал гибридную войну на Донбассе. При этом активно пытался убедить Запад, что он не агрессор и не он начал войну. Что это внутренний конфликт внутри Украины. И он всего лишь помогает одной из сторон.
Еще через пару лет международная геополитическая ситуация изменилась. После прихода к власти Трампа акценты сместились, и вместо России основным конкурентом и потенциальным противником на Западе стали считать Китай.
В этом противостоянии Путин сразу увидел большие возможности. Он начал активно заигрывать с Китаем, показывая намерение создать союз. Конечно же, западным странам, в первую очередь США, такой союз был невыгоден, поэтому они начали курс на нормализацию отношений с Россией, которые были немного напряженными после агрессии в Украине.
Со временем это привело к тому, что Запад проглотил его выходку. Впоследствии нормализовались экономические отношения. Апогеем этих отношений стало строительство Северного потока-2, одной из целей которого было лишение Украины контроля над транзитом российского газа в Европу.
Все европейцы это прекрасно понимали, но закрывали глаза. А Путин, увидев свое эксклюзивное положение в современном мире, стал смелее.
Именно тогда у него появилось решение напасть на Украину, но и тогда он не был уверен в реакции Запада. Поэтому для проверки он пошел следующим путем. Он начал сосредотачивать на границе с Украиной свои войска и параллельно отслеживать реакцию Запада.
Еще до начала войны разведки и спецслужбы ведущих стран мира давали Украине несколько суток на сопротивление. Меня лично удивляли эти постоянные мессиджи о том, что Украина долго не выстоит, и что войск НАТО здесь не будет.
- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2.html Путин и Байден собираются закончить войну в Украине к осени 2022 года - эксперт
Абсурдность этих сообщений объясню аналогией. Под квартирой стоит вор, который хочет ее ограбить. И этого вора увидела полиция, но вместо того, чтобы задержать его, начала делать ставки, как быстро он взломает замок, и уверять, что никто задерживать его не будет. Разве такое поведение сможет остановить вора?
Спецслужбы и разведки Запада сейчас раскрывают карты - о планах России в отношении Украины они знали еще летом. То есть у них было полгода, чтобы этим планам помешать.
Но вместо того, чтобы готовиться, Запад продолжал заигрывать с Путиным. Байден не только не сделал ничего, чтобы остановить строительство Северного потока-2, но и фактически дал зеленый свет на окончание его строительства.
Запад не готовился сам и не очень спешил готовить нас. Первые серьезные поставки оружия начались лишь за месяц до войны, когда Британия предоставила нам несколько тысяч ПТРК NLAW. Впоследствии проснулись США и также решили предоставить нам оружие - сначала Джевелины, а затем и Стингеры.
Конечно, эти поставки усилили нашу армию для того, чтобы отразить наземную атаку бронетехникой. Но, к сожалению, союзники не усилили наше ПВО. Именно это слабое место нашей обороны привело к катастрофическим разрушениям нашей инфраструктуры в первые дни войны.
А полученных Стингеров даже не хватило, чтобы помешать десяткам российских вертолетов, которые планировали захватить аэропорт Гостомеля как плацдарм для скорого наступления на Киев. Хотя американские разведки знали о стратегической важности аэропорта для быстрой реализации планов России по захвату Киева.
Поэтому нельзя сказать, что нам не помогли, но, думаю, сами союзники прекрасно понимали, что с таким вооружением нам долго не выстоять в прямом противостоянии.
Вообще, эти все переносные ПТРК и ПЗРК и отсутствие тяжелого вооружения говорят о том, что нас готовили к боям в городской местности и партизанской войне. А это значит, что нас готовы были отдать России, чтобы она контролировала органы центральной власти, но столкнулась бы с партизанским сопротивлением.
Иными словами, все сильные страны мира готовились к новому статус-кво, где Украины не будет. Именно тогда Россия и приняла окончательное решение о нападении на Украину.