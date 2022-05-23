Оккупанты ведут интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, - Мотузяник

Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны украинских войск, в частности, в донецком операционном районе, а также на славянском направлении.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны наших войск, в частности, в донецком операционном районе, а также на славянском направлении. Враг продолжает наносить удары по территории нашего государства крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", - сказал Мотузяник сегодня на брифинге.

По его словам, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным ракетным залпом до 16 ракет.

"Корабли Черноморского флота РФ в акватории Азовского и Черного морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведываются на приморском направлении. По состоянию на этот день в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным ракетным залпом в 16 ракет", - рассказал Мотузяник.

Также он отметил, что на славянском направлении украинские войска ведут бои с группировкой российских войск, что возобновило наступательные действия в районе села Долгенькое. Враг ведет огонь и совершает артиллерийские налеты в районах Вернополья и Дибровного, активно ведет воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, добавил спикер.

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Он сообщил, что поскольку боевые действия на востоке Украины не прекращались с начала широкомасштабной агрессии Вооруженных сил РФ против Украины, вполне существует вероятность еще большей активизации российских оккупантов в этом направлении.

"Усиление по ту сторону продолжается постоянно. Боевые действия там не прекращались в начале широкомасштабной агрессии Вооруженных сил РФ против Украины. То есть, на Востоке активные боевые действия всегда были на высоком уровне, в отличие от других стратегических направлений, где Россия наступала. Там были и перерывы, там были и затишье, и оперативные паузы. На востоке Украины активность боевых действий не снижалась, поэтому вполне существует вероятность еще большей активизации российских кафиров именно на этом направлении", - отметил Мотузяник.