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Новости Война
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Оккупанты ведут интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны украинских войск, в частности, в донецком операционном районе, а также на славянском направлении.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны наших войск, в частности, в донецком операционном районе, а также на славянском направлении. Враг продолжает наносить удары по территории нашего государства крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", - сказал Мотузяник сегодня на брифинге.

По его словам, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным ракетным залпом до 16 ракет.

"Корабли Черноморского флота РФ в акватории Азовского и Черного морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведываются на приморском направлении. По состоянию на этот день в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным ракетным залпом в 16 ракет", - рассказал Мотузяник.

Также он отметил, что на славянском направлении украинские войска ведут бои с группировкой российских войск, что возобновило наступательные действия в районе села Долгенькое. Враг ведет огонь и совершает артиллерийские налеты в районах Вернополья и Дибровного, активно ведет воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, добавил спикер.

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Он сообщил, что поскольку боевые действия на востоке Украины не прекращались с начала широкомасштабной агрессии Вооруженных сил РФ против Украины, вполне существует вероятность еще большей активизации российских оккупантов в этом направлении.

"Усиление по ту сторону продолжается постоянно. Боевые действия там не прекращались в начале широкомасштабной агрессии Вооруженных сил РФ против Украины. То есть, на Востоке активные боевые действия всегда были на высоком уровне, в отличие от других стратегических направлений, где Россия наступала. Там были и перерывы, там были и затишье, и оперативные паузы. На востоке Украины активность боевых действий не снижалась, поэтому вполне существует вероятность еще большей активизации российских кафиров именно на этом направлении", - отметил Мотузяник.

армия РФ (19106) Донбасс (26955) боевые действия (3967) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+17
В роддомі попутали дітей росіянина, українця і поляка. Батьки стоять і думають, як їх розпізнати...? Тоді Українець вигукнув:

- Слава Україні!

Одне дитинча гордо виструнчилось. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Росіянин стоїть в шоці і питає:

- Як ти узнав що то твій?

Поляк, каже:

- Як українець вигукнув "Слава Україні", то мій усміхнувся, а твій усрався
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23.05.2022 16:05
+14
Нічого не знаю Арестович 2 місяці назад казав "3 недели и ресурсы у Рашки закончатся вместе с резервами" Буду вірити раднику навелечнішого президента.
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23.05.2022 16:07
+9
Дуже погано, що ворог гатить, фактично випалює все метр за метром, а нам немає чим відповісти. Направити б туди Боневтіка, Дєрмака, Абристовича, Тимошенко і Полдодяка і запропонувати давати відповідь кусками елітного асфальту. Прошльопали все, що тільки можна було, відвели війська, заборонили стріляти і виготовляти ракети,а сьогодні від цього прошльопу гинуть найкращі і ворог поступово рухається вперед.
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23.05.2022 16:20
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Правила форума Совет форумчан
В роддомі попутали дітей росіянина, українця і поляка. Батьки стоять і думають, як їх розпізнати...? Тоді Українець вигукнув:

- Слава Україні!

Одне дитинча гордо виструнчилось. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Росіянин стоїть в шоці і питає:

- Як ти узнав що то твій?

Поляк, каже:

- Як українець вигукнув "Слава Україні", то мій усміхнувся, а твій усрався
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23.05.2022 16:05 Ответить
Нічого не знаю Арестович 2 місяці назад казав "3 недели и ресурсы у Рашки закончатся вместе с резервами" Буду вірити раднику навелечнішого президента.
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23.05.2022 16:07 Ответить
"Вы видите ракеты и их прилеты? Так их уже нет!" Люся Арестович.
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23.05.2022 16:18 Ответить
он скажет что это ИСПО, а так все хорошо.
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23.05.2022 16:20 Ответить
я собаці скоріш повірю ніж Арестовичу
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23.05.2022 16:22 Ответить
Зі Словаччини в Україну доставили систему С-300. Вона взагалі працює? Чому раша-авіація шастає над Донбасом безкарно?
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23.05.2022 16:08 Ответить
По суті проти градів та ураганів американські гаубиці безсилі, рсзв сша не спішить давати в нормальній кількості, в результаті на зараз головна надія що у них закінчаться **********.
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23.05.2022 16:16 Ответить
Я ще раніше не міг дати цьому пояснення. Ви даєте гаубиці, які звичайним снарядом б'ють на скажімо 25 км. Якщо ворог їх виявить, то через велику кількість рзсо розрахунок буксируїмих гаубиць стає мішенню. Причому не дають нам рзсо, які можуть вести боротьбу з цими смерчами і ураганами. Тарас Чмут казав, що у нас практично вичерпались снаряди до смерча. І знову таки, скільки нам їх нададуть? У нас величезний фронт і десяток таких систем мало що вирішать.
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23.05.2022 16:45 Ответить
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23.05.2022 16:17 Ответить
Танці з )(уйлом до добра не доводять-- в усіх сенсах...Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". Об этом говорится в заявлении компании в понедельник, пишет https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vsled-za-shrederom-eks-glava-mid-avstrii-pokinula-sovet-direktorov-rosnefti liga.net .
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23.05.2022 16:20 Ответить
Дуже погано, що ворог гатить, фактично випалює все метр за метром, а нам немає чим відповісти. Направити б туди Боневтіка, Дєрмака, Абристовича, Тимошенко і Полдодяка і запропонувати давати відповідь кусками елітного асфальту. Прошльопали все, що тільки можна було, відвели війська, заборонили стріляти і виготовляти ракети,а сьогодні від цього прошльопу гинуть найкращі і ворог поступово рухається вперед.
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23.05.2022 16:20 Ответить
Какими накхер ракетами...в Лимане час назад начались уличные бои,Мирововка все... орки подошли к Светлодарску и готовятся к штурму,сегодня -завтра будут пытатся взять Северск. По моему все похоже на слив, восточных территорий.
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23.05.2022 16:21 Ответить
Да який злив, просто сил не вистачає щоб втриматись
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23.05.2022 16:46 Ответить
І що далі? Бракує озброєння обіцяного - перекривайте Європі газ. Якщо Зе та його гніздо глистів зрадники - кинути в клітку. Хто кине? Лише військові. Не хочуть, не можуть або бздять - тоді зелений капут!
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23.05.2022 17:51 Ответить
В нас міноборони займається обороною чи констатацією очевидного??? Ви лише розповідаєте домогосподаркам,що рашисти хочуть та що вони роблять. А ЩО РОБИТЕ ВИ,ЩОБИ ЗАПОБІГАТИ ТОМУ,ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ??? Чому немає обстрілів ворожих територій,відволікаючих ударів там,де кацапи слабші? ЧИ ЩЕ НЕНА ЧАСІ?
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23.05.2022 16:28 Ответить
Наказа нема, тому що верховний "на кукане" у *****: або компромат, або вже отримані гроші.
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23.05.2022 20:36 Ответить
Всё мой посёлок взяли(, я линяю с цензора. І пам'ятайте не важливо хто ти по паспорту, головне який ти в дущи! Ми все одно переможемо!
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23.05.2022 16:38 Ответить
Тримайся там....
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23.05.2022 18:14 Ответить
такий жах((((
неможливо це все читати(((
ну як так(((
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23.05.2022 18:17 Ответить
все рівняють з землею, бо багато бк,
інакше ніяк не можуть перемогти
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23.05.2022 18:45 Ответить
Сраные корабли у рашки это все что осталось,но ничего скоро и этого не будет.Скоро ****** прийдет недоублюдкам рашистам
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24.05.2022 09:16 Ответить
 
 