В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая

Вооруженные силы Беларуси продолжили учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Кроме того, 22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" в границу с Украиной.

Также проходит подготовка к масштабному учению в июне. В том числе присылают повестки гражданским в запасе.

Отмечается, что, несмотря на увеличение времени учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к никаким наступательным военным действиям, но стала более подготовленной для обороны.

В минобороны Беларуси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", включающий снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней "контрольного пробега". Сообщается, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.

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