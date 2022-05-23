РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10495 посетителей онлайн
Новости
2 998 20

В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая

лукашенко

Вооруженные силы Беларуси продолжили учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Кроме того, 22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" в границу с Украиной.

Также проходит подготовка к масштабному учению в июне. В том числе присылают повестки гражданским в запасе.

Отмечается, что, несмотря на увеличение времени учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к никаким наступательным военным действиям, но стала более подготовленной для обороны.

В минобороны Беларуси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", включающий снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней "контрольного пробега". Сообщается, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.

Также читайте: Вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая 01

Беларусь (7888) граница (5260) военные учения (3457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Нанесите по ним привентивный артиллерийский удар. Кто живой останется, не захочет больше учиться на границе с Украиной.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:03
+5
не агрессор? сколько ракет с белорашки прилетело к нам? сколько убитых по их вине а ? нет ответа? надо лупануть по сраным колаборантам чтобы узнали что это такое
показать весь комментарий
23.05.2022 17:11
+4
🚫 Дополнительные режимные ограничения будут введены на севере Житомирской, Киевской и Ровенской областей

Запрещено любое передвижение гражданских ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов.

Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения, - приказ начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. https://t.me/kievreal1/22163 https://t.me/kievreal1/22163

показать весь комментарий
23.05.2022 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но Беларусь не агрессор. И убитые в Десне не вина Беларуси.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:00 Ответить
не агрессор? сколько ракет с белорашки прилетело к нам? сколько убитых по их вине а ? нет ответа? надо лупануть по сраным колаборантам чтобы узнали что это такое
показать весь комментарий
23.05.2022 17:11 Ответить
Это называется ирония.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:16 Ответить
нет, не агрессор, изучайте блевотину бедного бульбофюрера на которого с 4-х сторон на карте хотели напасть мемов по ютубу тыщи
показать весь комментарий
23.05.2022 18:32 Ответить
🚫 Дополнительные режимные ограничения будут введены на севере Житомирской, Киевской и Ровенской областей

Запрещено любое передвижение гражданских ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов.

Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения, - приказ начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. https://t.me/kievreal1/22163 https://t.me/kievreal1/22163

показать весь комментарий
23.05.2022 17:02 Ответить
Нанесите по ним привентивный артиллерийский удар. Кто живой останется, не захочет больше учиться на границе с Украиной.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:03 Ответить
согласна, бульбофюрер же сказал - если бы мы первыми не напали.... блаблабла. Значит первыми они уже напали, мы возвращаем должок в ответку.
п.с почему "бавовна" на козлорыло-фашисткой ********** есть а в беоруси - нет?
показать весь комментарий
23.05.2022 18:34 Ответить
ось вам.."опозиційний "політик з білорусі на форумі разом з расіянамі..
лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников
показать весь комментарий
23.05.2022 17:08 Ответить
Там ніби і Колесникова (апазіціанєрка, саратніца ціхановської) була.
https://graniru.org/Politics/Russia/m.285191.html

"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!"
показать весь комментарий
23.05.2022 22:50 Ответить
В ВСУ уже два белорусских батальона,пока Картофельный батька будет играть в солдатиков то будет уже две бригады.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:18 Ответить
казали, що вже полк є
показать весь комментарий
23.05.2022 17:24 Ответить
Яке майбутнє у цієї країни,вони усвідомлюють там, що вже наробили??
показать весь комментарий
23.05.2022 17:22 Ответить
Шо ти лука треніруєш своє військо???
Шо вони там навчилися, рухаючись вдоль кордонів України туди-сюди???
Предсмертна агонія у бацьки("вялічіє")
Та батальон ім.Кастуся Калиновсьного *********** би твою всю оту показуху за тиждень....
Слава Україні!!! Жыве Белорусь!!!
показать весь комментарий
23.05.2022 17:23 Ответить
у белорусского руководства жопа чешется наверное. белорусов уважаю и слова не им.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:32 Ответить
Это все пустая имитация деятельности, но расслабляться не надо. Не известно что может ******* в голову прийти.
показать весь комментарий
23.05.2022 17:45 Ответить
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.

По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.

А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
показать весь комментарий
23.05.2022 17:59 Ответить
а ви попробуйте, щось на тому сайті так званому"опозиційному" написати.не тє що до вподоби білорусам або позадавайте питання..от чи взагалі опублікують ваш допис?
показать весь комментарий
23.05.2022 18:24 Ответить
Я не я i хата не моя
Если запустить заряды по местам дислокации
И сказать то не мы то бандеровцы /как они валят все на Россию /
показать весь комментарий
23.05.2022 18:17 Ответить
Зачем повторять ерунду про превентивные удары? У Украины к сожалению нет оружия для такого. Дальность стрельбы большинства пушек до 30 км. Местность не позволит артиллерии так близко подойти. Дальность точки у до 120 км. Но это большой деф ицит в ВСу у них низкая точность. Такой аргумент сойдёт?
показать весь комментарий
23.05.2022 19:19 Ответить
Влада - вбивці, народ - вівці. Як ця країна взагалі планує далі жити?
показать весь комментарий
23.05.2022 23:11 Ответить
 
 