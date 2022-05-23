В Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной до конца мая
Вооруженные силы Беларуси продолжили учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая.
Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Кроме того, 22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" в границу с Украиной.
Также проходит подготовка к масштабному учению в июне. В том числе присылают повестки гражданским в запасе.
Отмечается, что, несмотря на увеличение времени учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к никаким наступательным военным действиям, но стала более подготовленной для обороны.
В минобороны Беларуси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", включающий снятие вооружения и техники с хранения и проведения с ней "контрольного пробега". Сообщается, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.
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Запрещено любое передвижение гражданских ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов.
Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения, - приказ начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. https://t.me/kievreal1/22163 https://t.me/kievreal1/22163
п.с почему "бавовна" на козлорыло-фашисткой ********** есть а в беоруси - нет?
лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников
https://graniru.org/Politics/Russia/m.285191.html
"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!"
Шо вони там навчилися, рухаючись вдоль кордонів України туди-сюди???
Предсмертна агонія у бацьки("вялічіє")
Та батальон ім.Кастуся Калиновсьного *********** би твою всю оту показуху за тиждень....
Слава Україні!!! Жыве Белорусь!!!
По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.
А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
Если запустить заряды по местам дислокации
И сказать то не мы то бандеровцы /как они валят все на Россию /