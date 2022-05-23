Суд разрешил арест Януковича по делу в отношении Харьковских соглашений, - Офис генпрокурора

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева 23 мая 2022 избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.