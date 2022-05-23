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Суд разрешил арест Януковича по делу в отношении Харьковских соглашений, - Офис генпрокурора

янукович

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева 23 мая 2022 избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

"21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.

Читайте: Ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой, - Данилов

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Азаров Николай (8195) арест (10454) Харьковский пакт (218) Черноморский флот РФ (1559) Янукович Виктор (30785) подозрение (485) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+13
а Коломойського? коли дозвіл на арешт та екстрадицію буде?
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23.05.2022 17:04
+10
А Литвин?
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23.05.2022 17:05
+8
А Демченко?
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23.05.2022 17:15
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Я навіть не знаю, скільки років повинно пройти, щоб був дозвіл на арешт
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23.05.2022 17:03 Ответить
а Коломойського? коли дозвіл на арешт та екстрадицію буде?
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23.05.2022 17:04 Ответить
Після Зеленського
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23.05.2022 17:25 Ответить
на яку екстрадицію?
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24.05.2022 06:15 Ответить
А Литвин?
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23.05.2022 17:05 Ответить
А Демченко?
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23.05.2022 17:15 Ответить
А тех кто голосовал за это позорище? Там интересные фамилии есть.
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23.05.2022 17:06 Ответить
це успіх- скільки можна ху--ю займатись? тут гуманітарку сотнями тон розкрадають а вони про цього пердуна старого згадали
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23.05.2022 17:06 Ответить
Не раскрадают,а осваивают,меняют место хранения.
Гроши понад усэ!Не раскачивайте лодку.
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23.05.2022 17:09 Ответить
Самое время,щас надо обязательно Януковичем заняться и майданом,усиленно.
ЖОПЗ попозже займёмся,когда всю Украину просерем.
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23.05.2022 17:07 Ответить
За эти соглашения всё ПР голосовало в полном составе. И друг Коломойского Палица. Все они преступники, а не один Янукович.
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23.05.2022 17:09 Ответить
Дык а чем им ещё заниматься,не воевать же идти.
Щас надо еще дело про Батьку Махно
поднять,самое время.
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23.05.2022 17:25 Ответить
моня- еслиб ви знали-что они говорят про вас когда вас нет
когда меня нет-они могут даже меня избить ногами
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23.05.2022 17:10 Ответить
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23.05.2022 17:11 Ответить
А саму угоду, плять, розривати коли?

Документ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2153-17 2153-VI , чинний, поточна редакція - Прийняття від 27.04.2010.

У Верховній Раді сидять ідіоти чи прямі вороги України?
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23.05.2022 17:11 Ответить
Она давно уже деанонсирована.
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23.05.2022 17:13 Ответить
Ви читати вмієте?

Клікніть на посилання, наведене у моєму коментарі, спеціально для Вас.
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23.05.2022 17:17 Ответить
Да, точно. Я помню говорили что их отменят, значит не отменили.
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23.05.2022 17:19 Ответить
Так быстро, не прошло и 10 лет!!!!!!
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23.05.2022 17:12 Ответить
Кто голосовал.
Ахметов.
Хоммутынник.
Столар

Это то что я выцепил. Кто знает в текущих раскладах, наверное, узнает больше важных фамилий прямо сейчас. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1163906&n_skl=6
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23.05.2022 17:12 Ответить
Римляне за 8 лет, без автокранов, самосвалов и прочей техники Колизей построили, а ГПУ за это время родила "дозвіл" . Боюсь что Хведорович помрет от ... хохота

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23.05.2022 17:15 Ответить
Прокуратура саботирует продвижение Украины в ЕС.
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23.05.2022 17:32 Ответить
Прокуратура саботирует продвижение Украины в ЕС.
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23.05.2022 17:33 Ответить
а как там у Литвина дела?
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23.05.2022 17:19 Ответить
Хороший вопрос
Ту шоблу ещё и за заказ Гонгадзе надо посадить
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23.05.2022 17:34 Ответить
За харківські угоди відповідає не лише Янік, а і Юлік через газові контракти.
Це з неї все почалось. Окупації, війни..
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23.05.2022 17:22 Ответить
Урв! Как оперативно сработали! Осталась мелочь - дойти до Ростова...
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23.05.2022 17:27 Ответить
вітя)) Скоро за тобою приїде воронок"..при чому на українських номерах!!!
За все в житті потрібно платити!!!
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23.05.2022 17:27 Ответить
Срала-мазала...
Вже тоді й пуйла заочно арештуйте, що вже там по мелочам розмінюваться
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23.05.2022 17:27 Ответить
ипаный цирк
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23.05.2022 17:34 Ответить
Отвлечение внимания продолжается. На сегодняшний момент нам не нужна голова овоща. Нам нужна голова зеленой лягушки на пике и рядом с ней на пике голова кремлевского агента Дерьмака. Бенядиктовой и Подоляком займется прокуратура, а бородатая бабушка зеледента получит заслуженный приговор в американском суде.
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23.05.2022 17:35 Ответить
А когда прокуратура займётся паном Демченко, который готовил, а затем проталкивал эти соглашения через тогдашнюю ВР?
Напомню, этот тот самый Демченко, который сейчас в поте лица трудится на благо Украины в офисе нонешнего президента.
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23.05.2022 17:44 Ответить
Думай.Те. Що ми зараз бачимо?
1. Януковича вже давно засуджено, й вирок ніхто не вівдміняв.
2. Янукович не приїхав в Україну й не збирається найближчим часом, наскільки мені відомо. Хоча на початку вторгнення чутки ходили.
3. Жодних наслідків ані для держави, ані для суспільства з цього нема. Зовсім. Нуль. Зеро.

То що це було? Авжеж. "Харківскі" (/мінські) угоди. Асоціація: якісь угоди це зрада. Заява мертвечука: знову зрада зрадная. Здогадайтеся-но, хто зрадник?

На виході маємо черговий сезон серіалу "зрада Порошенка". Головне звалити Пороха в одну купу з мертвечуком та овочем. Мудрий Нарід і це зіжре, головне що телевізор тепер повністю підконтрольний, без жодних винятків.
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23.05.2022 18:10 Ответить
ДЕМЧЕНКО Руслан у 2010 році, будучи заступником міністра закордонних справ, лобіював так звані Харківські угоди. Сьогодні він - перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Мабуть і далі продовжує своє вдале лобіювання. Але - це все "інше" і "не на часі".
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23.05.2022 19:14 Ответить
А арестовывать кто будет? Огласите весь список пожалуйста.
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23.05.2022 19:40 Ответить
А там був лише один януковоч, чи нинішніх упирів при владі не можна торкати?
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23.05.2022 20:13 Ответить
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23.05.2022 20:50 Ответить
Как вы надоели с этим. Какая и кому разница? Схватят Януковича - на швабру. Остальных тоже самое. Не схватят - так не марайте бумагу. Зачем это? Зачем все эти уголовные дела против Пороха? Даже если он виновен в чем (тогда что говорить про тех, кто разминировал Чонгар и кто не предупредил народ о войне, они вообще должны висеть на суку), то что это меняет? Даже Медведчука не стоит судить, зачем? Либо хороший обмен, либо сук на дереве. Все все знают, надо все умы и силы направить на победу в войне, а не тратить это на бумагомарание.
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23.05.2022 21:53 Ответить
 
 