Суд разрешил арест Януковича по делу в отношении Харьковских соглашений, - Офис генпрокурора
При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд г. Киева 23 мая 2022 избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил иностранному государству – Российской Федерации и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
"21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отмечают, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
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Гроши понад усэ!Не раскачивайте лодку.
ЖОПЗ попозже займёмся,когда всю Украину просерем.
Щас надо еще дело про Батьку Махно
поднять,самое время.
когда меня нет-они могут даже меня избить ногами
Документ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2153-17 2153-VI , чинний, поточна редакція - Прийняття від 27.04.2010.
У Верховній Раді сидять ідіоти чи прямі вороги України?
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Ахметов.
Хоммутынник.
Столар
Это то что я выцепил. Кто знает в текущих раскладах, наверное, узнает больше важных фамилий прямо сейчас. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1163906&n_skl=6
Ту шоблу ещё и за заказ Гонгадзе надо посадить
Це з неї все почалось. Окупації, війни..
За все в житті потрібно платити!!!
Вже тоді й пуйла заочно арештуйте, що вже там по мелочам розмінюваться
Напомню, этот тот самый Демченко, который сейчас в поте лица трудится на благо Украины в офисе нонешнего президента.
1. Януковича вже давно засуджено, й вирок ніхто не вівдміняв.
2. Янукович не приїхав в Україну й не збирається найближчим часом, наскільки мені відомо. Хоча на початку вторгнення чутки ходили.
3. Жодних наслідків ані для держави, ані для суспільства з цього нема. Зовсім. Нуль. Зеро.
То що це було? Авжеж. "Харківскі" (/мінські) угоди. Асоціація: якісь угоди це зрада. Заява мертвечука: знову зрада зрадная. Здогадайтеся-но, хто зрадник?
На виході маємо черговий сезон серіалу "зрада Порошенка". Головне звалити Пороха в одну купу з мертвечуком та овочем. Мудрий Нарід і це зіжре, головне що телевізор тепер повністю підконтрольний, без жодних винятків.