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Новости Война
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Министры обороны более 40 стран приняли участие в "Рамштайне-2" - онлайн-встрече в отношении Украины

остин

Министр обороны США Ллойд Остин поздравил более 40 стран на втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально 23 мая. На встрече речь шла о военной поддержке Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за присутствие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце. Обратил внимание на Австралию, Канаду и Великобританию по военному оборудованию, которое они предоставили Украине после этой встречи. 

"После встречи контактной группы в прошлом месяце Австралия и Канада обязались предоставить гаубицы M777, и всего через четыре недели все эти системы были доставлены украинцам. Великобритания также доставила ракеты и новую систему обороны малой дальности, и многие страны настойчиво добивались выполнения важных новых тренировочных миссий, и мы наблюдали, как эти усилия действительно меняют ситуацию в реальном времени", - сказал Остин.

Также читайте: Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал Резникову о разговоре с Шойгу

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины. К встрече также присоединились четыре новых страны, которые в прошлом месяце не присутствовали на Ramstein: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь иметь с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников

Минобороны (9304) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+35
честь!

Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».

Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.

Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.

💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.

Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»

19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».

Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
#ДеньГероїв https://t.me/********/407
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23.05.2022 17:32
+15
главное чтобы это не превритилось в говорильню
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23.05.2022 17:34
+14
Хехе, даже Колумбия с нами, МИДу рашки не видать кокса очень долго
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23.05.2022 17:40
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Правила форума Совет форумчан
А какой профит Австрии???
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23.05.2022 17:31 Ответить
русня своїх агентів засилає.
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23.05.2022 17:37 Ответить
возможно, как агент от пукина - будет ставить палки в колеса. Типа отговаривать от химарс или противокор ракет большой дальности, аргументируя это "недопущения эскалации... сохранить лЕцо"
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23.05.2022 17:38 Ответить
і можемо навіть з такою аргументацією погодитися, якщо ті, хто таке пропонує, переїдуть до нашої перемоги жити скажимо..., а хоч би й до Миколаєва.
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23.05.2022 20:26 Ответить
честь!

Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».

Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.

Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.

💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.

Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»

19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».

Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
#ДеньГероїв https://t.me/********/407
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23.05.2022 17:32 Ответить
Представник оборонної розвідки України... невже Демченко
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23.05.2022 17:32 Ответить
Міністр оборони Резніков
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23.05.2022 17:44 Ответить
Ой
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23.05.2022 18:12 Ответить
Дадуть ще...І багато..

Зараз ПВО і ракети на 300 кілометрів,щоб Чорне море звільнити
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23.05.2022 17:33 Ответить
Мрійте далі
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23.05.2022 18:22 Ответить
главное чтобы это не превритилось в говорильню
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23.05.2022 17:34 Ответить
Скройся в лесах сибири..Брысь "швейцарец"

Уже давно ясно что существуют боты подливающие масла в огонь,думая что в Украине мы переругаемся))) Смешные
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23.05.2022 17:42 Ответить
Не читається інформація після реальної здачі України. Не бачу ніякої позитивної нотки. Залужний дітками в Києві зайнятий СБУ Порошенко ловлять,а розвідка путіна стереже фіксує замахи і проведені хірургічні операції. Гайдай будинок в упор розстріляний танком постить. Мда,навоювався зе,стомився
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23.05.2022 17:35 Ответить
Уявіть, бакланова не зняли навіть після державної зради кількома генералами СБУ.
Як це сприймають наші партнери ?
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23.05.2022 17:47 Ответить
Як і раніше розуміючи де влада, а де нація...
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23.05.2022 17:52 Ответить
А як в нормальної нації може бути така влада, вони себе не запитують ?
Тому то нам і кажуть про 15-20років вступу до ЄС та НАТО.
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23.05.2022 18:04 Ответить
Саме в нормальної нації може бути будь-яка влада...
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23.05.2022 18:20 Ответить
Я би так не сказала.
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23.05.2022 18:58 Ответить
нация которая выбирает тупую продажную власть не нормальная
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23.05.2022 22:17 Ответить
хто каже? французи? чи Квін, яка сказала, що Україна може навіть без ПДЧ вступити в НАТО. Ви ще до Ле Пен чи Берлусконі прислухайтесь, ніби вони щось там рішають зараз в світі. Рішають конкретно англо-сакси, а не якісь там підкуйловники.
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23.05.2022 19:00 Ответить
Апріорі не існує "нормальних" націй, чи "нормальних" людей. У кожної нації чи людини є своєрідні відмінності від інших. Це природньо і від цього нікуди дітися.
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23.05.2022 19:07 Ответить
Які ? Двох звільнили за бабло і виперли (відпустили) на Захід.
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23.05.2022 18:24 Ответить
спалилась консерва ? не выдержала мозговой штурм? ну тогда в спам..
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23.05.2022 22:16 Ответить
Хехе, даже Колумбия с нами, МИДу рашки не видать кокса очень долго
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23.05.2022 17:40 Ответить
Подсыпали бы лучше в кокс им отраву
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23.05.2022 17:44 Ответить
Колумбия - форпост Запада в Южной Америке.
В основном Юж. Америка заражена левой идеей, от прямого правления социалистов в Венесуэле и Боливии и до сочувствующих им правителей Аргентины, Бразилии, Чили...
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23.05.2022 17:51 Ответить
По последним сведениям в МИД рашки кокаин поставляли с Аргентины.
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23.05.2022 19:15 Ответить
Аргентина давно им дорожку прикрыли , все надежды были на Колумбию)
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23.05.2022 19:43 Ответить
Узнать?!! Для чего это Вам?
Кому положено знать, тот знает.
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23.05.2022 18:03 Ответить
кому узнать? вам кацапским шнырям? на поле боя узнаешь
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23.05.2022 22:20 Ответить
Головне щоби ця зустріч не закінчилося черговим "гонінням вітру".
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23.05.2022 18:03 Ответить
І що про що вони домовились? хто знає?
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23.05.2022 18:03 Ответить
Хм ... Подивіться фото Єрмака останніх 3-х місяців. Був "орел", зараз вже плечі опустив.
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23.05.2022 18:26 Ответить
Мать из рашки ему пистонов вставляют за плохое выполнение своей работы. Елдак так старается, так гадит кругом, а Украина всё не капитулирует никак
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23.05.2022 21:22 Ответить
твой ботоксный дедушка скоро будет на том свете отдыхать свинья кацапская
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23.05.2022 22:21 Ответить
і шмарклі пора в Оман чи крим, квартирка пустує
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24.05.2022 06:13 Ответить
Остін виглядає як "пздць кацапам"
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23.05.2022 18:10 Ответить
неужто дадут что-то серьезней стингера?
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23.05.2022 18:13 Ответить
любишь своего фюрера, русский?
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23.05.2022 22:01 Ответить
******** вам кацапам дадут, виртуальных - а потом и реальных
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23.05.2022 22:22 Ответить
Дивлюсь на Остіна － бачу, що нe москаль.
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23.05.2022 18:17 Ответить
Дякуємо, панству за підтримку і допопмогу.
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23.05.2022 18:22 Ответить
Говорили про Тайвань, Швецію і Фінляндію? Може Молдову...
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23.05.2022 18:24 Ответить
Мене цікавить одне. Україні американці дадуть РСЗО (M270 MLRS) чи не дадуть. Якщо не дадуть, свої території назад ми не відіб'ємо, тому що у кацапів перевага у дальності артилерії. Інше все бла-бла-бла нікому не потрібне.
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23.05.2022 18:25 Ответить
HIMARS ne panaceja - tomahawk(i) nado prasitj....
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23.05.2022 18:45 Ответить
Якщо американці вже поставили фішку на перемогу України - вони доведуть діло. Особливо весь укранський народ зацікавлений вигнати східну орду до їх всратих чумів.
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23.05.2022 19:27 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/russian-diplomat-resigns-protesting-putin-s-aggressive-war/ar-AAXCLd8?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3bcd3e110ae74b3c9cc539f59b9f249c Російський дипломат подав у відставку, протестуючи проти "агресивної війни" Путіна (msn.com)

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23.05.2022 20:32 Ответить
Не мечтай, свинособака. Твоя страна-помойка сдохнет гораздо раньше.
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23.05.2022 22:00 Ответить
твой ботокс быстрее сдохнет - а лендлиз только начинается и сериал этот длинный
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23.05.2022 22:24 Ответить
Цікаво, перед тим, якщо, не дай Боже, поїде подивитися в очко ***** - яку конкретно операцію прикриття від інетшуму (Facebook, Twitter, Telegram, тощо) в ОПі придумають?
І що саме нині вони прикривають брехнею на Пороха зливом від мертвечука?
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23.05.2022 23:24 Ответить
 
 