Министры обороны более 40 стран приняли участие в "Рамштайне-2" - онлайн-встрече в отношении Украины

Министр обороны США Ллойд Остин поздравил более 40 стран на втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально 23 мая. На встрече речь шла о военной поддержке Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за присутствие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце. Обратил внимание на Австралию, Канаду и Великобританию по военному оборудованию, которое они предоставили Украине после этой встречи.

"После встречи контактной группы в прошлом месяце Австралия и Канада обязались предоставить гаубицы M777, и всего через четыре недели все эти системы были доставлены украинцам. Великобритания также доставила ракеты и новую систему обороны малой дальности, и многие страны настойчиво добивались выполнения важных новых тренировочных миссий, и мы наблюдали, как эти усилия действительно меняют ситуацию в реальном времени", - сказал Остин.

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К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины. К встрече также присоединились четыре новых страны, которые в прошлом месяце не присутствовали на Ramstein: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь иметь с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.

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