Министры обороны более 40 стран приняли участие в "Рамштайне-2" - онлайн-встрече в отношении Украины
Министр обороны США Ллойд Остин поздравил более 40 стран на втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально 23 мая. На встрече речь шла о военной поддержке Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за присутствие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в прошлом месяце. Обратил внимание на Австралию, Канаду и Великобританию по военному оборудованию, которое они предоставили Украине после этой встречи.
"После встречи контактной группы в прошлом месяце Австралия и Канада обязались предоставить гаубицы M777, и всего через четыре недели все эти системы были доставлены украинцам. Великобритания также доставила ракеты и новую систему обороны малой дальности, и многие страны настойчиво добивались выполнения важных новых тренировочных миссий, и мы наблюдали, как эти усилия действительно меняют ситуацию в реальном времени", - сказал Остин.
К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины. К встрече также присоединились четыре новых страны, которые в прошлом месяце не присутствовали на Ramstein: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь иметь с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.
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Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».
Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.
Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.
💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.
Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»
19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».
Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
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Зараз ПВО і ракети на 300 кілометрів,щоб Чорне море звільнити
Уже давно ясно что существуют боты подливающие масла в огонь,думая что в Украине мы переругаемся))) Смешные
Як це сприймають наші партнери ?
Тому то нам і кажуть про 15-20років вступу до ЄС та НАТО.
В основном Юж. Америка заражена левой идеей, от прямого правления социалистов в Венесуэле и Боливии и до сочувствующих им правителей Аргентины, Бразилии, Чили...
Кому положено знать, тот знает.
І що саме нині вони прикривають брехнею на Пороха зливом від мертвечука?