Личность автора фразы о "русском военном корабле" держалась в секрете, чтобы не навредить ему в плену, - Госпогранслужба
Государственная пограничная служба не раскрывала личность автора фразы "Русский корабль, иди нах#й", чтобы не навредить ему в плену и из-за составляющей безопасности пока еще не может назвать его имя.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его лица могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности. В силу определенных обстоятельств мы еще на время оставим его в тайне", - объяснили. в Госпогранслужбе.
Демченко подчеркнул: когда именем героя начали интересоваться СМИ, ни ГПСУ, ни Вооруженные Силы Украины никогда публично эту тему не поддерживали и всеми силами пытались не дать ей значительного толчка, чтобы это не угрожало никому во время пребывания в плену.
Спикер ГНСУ говорит, что медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова (военный, которому СМИ ошибочно приписали авторство, - ред), в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, гарантировавшему безопасность его побратимов – защитников острова, попавших в плен. А это и пограничники, и воины военно-морских, сухопутных и воздушных сил ВСУ.
Демченко подтвердил, что канал общения с морскими судами был только у пограничников на заставе, а не у морских пехотинцев. Россияне тоже очевидно это отдавали себе отчет, поэтому в этом вопросе среди пленных больше отрабатывали пограничников.
Об обстоятельствах самого события Демченко рассказывает следующее: "В определенній момент угрозы российским кораблем, между атаками российских сил на остров, пограничник понимая, что ситуация сложная, напряженная, и слушать неоднократные угрозы агрессора ему надоело, находясь у радиостанции, открыто высказался врагу всем известной фразой .Это было практически перед захватом острова россиянами".
Парень даже не сознавал, что он сделал для Украины. Почти сразу же эта фраза, демонстрируя отвагу защитников острова, попала в публичную плоскость. А через несколько часов она вирусно начала распространяться. Теперь она олицетворяет несокрушимость Украины и ее защитников.
Демченко уточнил, что запись разговора сделали пограничники, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, на материковой части Одесской области в другом пограничном подразделении, где также находится радиостанция. Они слушали и записывали разговоры, звучавшие в радиоэфире, чтобы фиксировать агрессию российских кораблей в море.
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З'явилась інформація про долю автора фрази про "русский военный корабль"
https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/********/ Зміїний https://mil.in.ua/uk/tag/zsu/ ЗСУ https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
У мережі з'явилося фото та інформація про прикордонника, захисника острова Зміїний.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на
Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він живий та зараз перебуває у полоні.
Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди *****» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.
Звільнили полонених, у тому числі і Романа наприкінці березня
Звісно, що у тому "натовпі" полонених з о.Зміїного ідентифікувати Романа Грибова у ФСБ не було жодної можливості (сарказм).
Отже не те, що іншим полоненим, а й самому Роману "нічого не загрожувало." (лють)
Zелепні що, нас за дебілів тримають? (риторичне).
Не дойобуйтесь по дрібницях!
Кожний справжній захисник України міг би сказати цю фразу!
Це вже не так і важливо, хто був першим.
Слава Захисникам України!
обезцениваются награды... ох обезцениваются !!!!!!
По мнению идиотов, мы должны были угробить жизнь героя, чтобы эти идиоты щас смогли понять что произошло.