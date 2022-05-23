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Новости Война
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Личность автора фразы о "русском военном корабле" держалась в секрете, чтобы не навредить ему в плену, - Госпогранслужба

змеиный,зеленский

Государственная пограничная служба не раскрывала личность автора фразы "Русский корабль, иди нах#й", чтобы не навредить ему в плену и из-за составляющей безопасности пока еще не может назвать его имя.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его лица могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности. В силу определенных обстоятельств мы еще на время оставим его в тайне", - объяснили. в Госпогранслужбе.

Демченко подчеркнул: когда именем героя начали интересоваться СМИ, ни ГПСУ, ни Вооруженные Силы Украины никогда публично эту тему не поддерживали и всеми силами пытались не дать ей значительного толчка, чтобы это не угрожало никому во время пребывания в плену.

Спикер ГНСУ говорит, что медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова (военный, которому СМИ ошибочно приписали авторство, - ред), в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, гарантировавшему безопасность его побратимов – защитников острова, попавших в плен. А это и пограничники, и воины военно-морских, сухопутных и воздушных сил ВСУ.

Демченко подтвердил, что канал общения с морскими судами был только у пограничников на заставе, а не у морских пехотинцев. Россияне тоже очевидно это отдавали себе отчет, поэтому в этом вопросе среди пленных больше отрабатывали пограничников.

Об обстоятельствах самого события Демченко рассказывает следующее: "В определенній момент угрозы российским кораблем, между атаками российских сил на остров, пограничник понимая, что ситуация сложная, напряженная, и слушать неоднократные угрозы агрессора ему надоело, находясь у радиостанции, открыто высказался врагу всем известной фразой .Это было практически перед захватом острова россиянами".

Парень даже не сознавал, что он сделал для Украины. Почти сразу же эта фраза, демонстрируя отвагу защитников острова, попала в публичную плоскость. А через несколько часов она вирусно начала распространяться. Теперь она олицетворяет несокрушимость Украины и ее защитников.

Демченко уточнил, что запись разговора сделали пограничники, находившиеся в 50 километрах от защитников острова, на материковой части Одесской области в другом пограничном подразделении, где также находится радиостанция. Они слушали и записывали разговоры, звучавшие в радиоэфире, чтобы фиксировать агрессию российских кораблей в море.

Госпогранслужба (6389) Змеиный (180) пограничники (1569)


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Топ комментарии
+12
6 Березня, 2022 Захисник острова Зміїний Роман

З'явилась інформація про долю автора фрази про "русский военный корабль"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/********/ Зміїний https://mil.in.ua/uk/tag/zsu/ ЗСУ https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
У мережі з'явилося фото та інформація про прикордонника, захисника острова Зміїний.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на
Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він живий та зараз перебуває у полоні.
Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди *****» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.

Звільнили полонених, у тому числі і Романа наприкінці березня

Звісно, що у тому "натовпі" полонених з о.Зміїного ідентифікувати Романа Грибова у ФСБ не було жодної можливості (сарказм).
Отже не те, що іншим полоненим, а й самому Роману "нічого не загрожувало." (лють)
Zелепні що, нас за дебілів тримають? (риторичне).
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23.05.2022 17:47
+12
Шановне товариство!
Не дойобуйтесь по дрібницях!
Кожний справжній захисник України міг би сказати цю фразу!
Це вже не так і важливо, хто був першим.
Слава Захисникам України!
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23.05.2022 17:51
+10
похоже, спор начался между службами за авторские права.
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23.05.2022 17:43
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І тут вчинили якийсь треш. Скільки можна ганьбити країну?🤦
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23.05.2022 17:35 Ответить
"Твори бардак, мьі тут проездом"
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23.05.2022 17:37 Ответить
похоже, спор начался между службами за авторские права.
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23.05.2022 17:43 Ответить
6 Березня, 2022 Захисник острова Зміїний Роман

З'явилась інформація про долю автора фрази про "русский военный корабль"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/********/ Зміїний https://mil.in.ua/uk/tag/zsu/ ЗСУ https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
У мережі з'явилося фото та інформація про прикордонника, захисника острова Зміїний.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на
Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він живий та зараз перебуває у полоні.
Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди *****» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.

Звільнили полонених, у тому числі і Романа наприкінці березня

Звісно, що у тому "натовпі" полонених з о.Зміїного ідентифікувати Романа Грибова у ФСБ не було жодної можливості (сарказм).
Отже не те, що іншим полоненим, а й самому Роману "нічого не загрожувало." (лють)
Zелепні що, нас за дебілів тримають? (риторичне).
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23.05.2022 17:47 Ответить
Шановне товариство!
Не дойобуйтесь по дрібницях!
Кожний справжній захисник України міг би сказати цю фразу!
Це вже не так і важливо, хто був першим.
Слава Захисникам України!
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23.05.2022 17:51 Ответить
Та тут не тільки українці ж сидять...а кацапорило-ольгинцям надзвичайно важливо "встановити" хто...от напрягаються
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23.05.2022 18:31 Ответить
А может сейчас спецоперация чтобы отвести подозрение от военного которого показали?
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23.05.2022 17:59 Ответить
Че то я не понял, так показывали же пацыка с Черкасс
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23.05.2022 18:00 Ответить
Я одразу місяць тому сказав, що то не той хлопець, ви що не чули його голос, не той голос що казав про руцький корабль
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23.05.2022 18:01 Ответить
Это как с красным знаменем над Рейхстагом. Кто-то точно установил, но кто - хз.
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23.05.2022 18:02 Ответить
Зараз червоні тряпки ставят в тимчасово окуповантх территоріях
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23.05.2022 18:42 Ответить
Как то неудобненько получилось.
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23.05.2022 18:12 Ответить
******* зеленая клоунада продолжается
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23.05.2022 18:17 Ответить
думал он погиб, а он жив, да еще и не один... во как....
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23.05.2022 18:23 Ответить
А нафіга взагалі патякати хто? якийсь Андрій П. і все. А то злонравних та злопам*ятних виродків повно.
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23.05.2022 18:38 Ответить
и преЗЕ как-то поторопился награждать...
обезцениваются награды... ох обезцениваются !!!!!!
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23.05.2022 18:41 Ответить
Нормально. Спасали того, який був у полоні.
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23.05.2022 19:44 Ответить
Рты закройте умники, эту фразу сказал УКРАИНСКИЙ НАРОД. И каждый из наших ребят винтик в этом большом механизме.
По мнению идиотов, мы должны были угробить жизнь героя, чтобы эти идиоты щас смогли понять что произошло.
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23.05.2022 20:09 Ответить
Да это зеленский сказал! Вы чё, ******!
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23.05.2022 21:21 Ответить
 
 